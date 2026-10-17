লক্ষ্য ডেরায় গিয়ে চার্চিল 'বধ', গোয়ায় রবিবার আইএসএল শুরু ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের

লক্ষ্য ডেরায় গিয়ে চার্চিল 'বধ', গোয়ায় রবিবার আইএসএল শুরু ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের
চার্চিল ম্যাচ খেলতে শনিবার সৈকত রাজ্যে উড়ে গেল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷
Published : October 17, 2026 at 3:39 PM IST
কলকাতা, 17 অক্টোবর: খাতায়-কলমে ক্লাবটি আইএসএলে নবাগত হলেও ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে তাদের পুরনো ক্যারিশমা সর্বজনবিদিত ৷ ইউসুফ ইয়াকুবু, ওডাফা ওকোলির মতো বিদেশি তারকাদের ভারতীয় ফুটবলে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে তারাই ৷ কলকাতার ক্লাবগুলোর বিপক্ষেও পরিসংখ্য়ান নজরকাড়া ৷ একদা শক্ত গাঁট এবং গোয়ার সেই জায়ান্ট ক্লাব চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে রবিবার আইএসএল অভিযান শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল ৷ যে ম্য়াচ খেলতে শনিবার সৈকত রাজ্যে উড়ে গেল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷
টাটা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন জামশেদপুর এফসি আইএসএল থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় তাদের লাইসেন্সেই দেশের সর্বোচ্চ লিগে নেমেছে চার্চিল ব্রাদার্স ৷ শুধু নামাই নয়, প্রথম ম্য়াচে তারা হারিয়ে দিয়েছে শক্তিশালী মুম্বই সিটি এফসিকে ৷ তাই খেতাব ধরে রাখার অভিযানের শুরুতে চ্যালেঞ্জটা খুব সহজ হচ্ছে না লাল-হলুদের ৷ এর মধ্যে আবার গত ভিন্ন দুই প্রতিযোগিতায় দু'ম্যাচ হারতে হয়েছে দলকে ৷ তবে সেসব ভুলে আইএসএলের শুরুতে জয়ের সরণিতে ফিরতে মরিয়া আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ৷
প্রতিপক্ষ যেই হোক, গোয়ায় অ্যাওয়ে ম্যাচ মানেই বাড়তি চ্যালেঞ্জ ৷ সেখানকার পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বেশ কঠিন ৷ তার উপর বিকেল পাঁচটায় খেলা ৷ তাই গরম একটা ফ্যাক্টর হতে পারে ৷ পরিবেশ-পরিস্থিতি চ্যালেঞ্জিং হলেও অবশ্য জয়ের লক্ষ্য থেকে সরছেন না হাবাস ৷ তিনি বলছেন, "আইএসএলে শুরুটা ভালো করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য ৷ গোয়ায় অ্যাওয়ে ম্যাচ সবসময় কঠিন ৷ চার্চিল ব্রাদার্স শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ৷ একাধিক প্রতিযোগিতায় খেলার ফলে এই চ্যালেঞ্জের জন্য আমাদের ফুটবলাররা প্রস্তুত ৷"
গত ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-য়ে ইরাকের আল-শোর্তার বিরুদ্ধে দু'বার এগিয়ে গিয়েও 2-3 ব্যবধানে ম্যাচ হেরেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ যে ম্যাচে রক্ষণের ভুলভ্রান্তি নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে ৷ রক্ষণভাগের ভুলের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি ৷ তাঁর কথায়, "ফুটবলে এমন ঘটনা ঘটে। আমাদের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং পরের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে হবে ৷" কোচ হাবাসও রক্ষণভাগের নবাগত বিদেশি দিয়েগো জিভুলিচকে আরও সময় দেওয়ার কথা বলছেন ৷ গত আইএসএল মরশুমে 13টি করে ম্যাচ খেলেছিল দলগুলো ৷ এবার ম্যাচের সংখ্যা 24 ৷ আনোয়ারের কথায়, "আমাদের দলে ভালোমানের ফুটবলাররা রয়েছে ৷ আমরা তৈরি ৷ ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে চাই ৷ অনুশীলনে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়ানোর দিকে নজর দিচ্ছি।”
The 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 will be 🔙 in #MGISL action tomorrow 👊🔴🟡 🆚 Churchill Brothers FC 🗓️ 18 October, Sunday ⏰ 5 PM 💻 Live on Sony LIV & YouTube #JoyEastBengal #CBFCEBFC https://t.co/8Sd5O3yeHQ— East Bengal FC (@eastbengal_fc) October 17, 2026
অন্যদিকে গৌরব বোরা ও সেবাস্তিয়ান গুতিয়েরেজের গোলে মুম্বই সিটি এফসিকে 2-1 গোলে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী চার্চিল ব্রাদার্স। দু'দলের মধ্যে এটি 48তম ম্যাচ ৷ এর আগে সবধরনের প্রতিযোগিতায় 47টি ম্যাচের মধ্যে দু’দলই 17টি করে ম্য়াচ জিতেছে ৷ বাকি 13টি ম্যাচ ড্র ৷ 2019-20 মরশুমে আই লিগে শেষ সাক্ষাত 1-1 গোলে ড্র হয়েছিল ৷