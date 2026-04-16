লক্ষ্য দ্বিতীয়স্থান, রশিদকে বাইরে রেখেই আজ সম্ভবত নামছে লাল-হলুদ

লক্ষ্য দ্বিতীয়স্থান, রশিদকে বাইরে রেখেই আজ সম্ভবত নামছে লাল-হলুদ
আজ সুনীলদের বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট লক্ষ্মীলাভে দু'নম্বর স্থান পাকা করতে পারে ইস্টবেঙ্গল ৷ তবে সেই ম্য়াচে নামার আগে ফের দুঃসংবাদ শিবিরে ৷
Published : April 16, 2026 at 9:58 AM IST
কলকাতা, 16 এপ্রিল: নাওরেম মহেশ সিং বাকি পর্ব থেকে ছিটকে গিয়েছেন আগেই ৷ বৃহস্পতিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বেঙ্গালুরু এফসি'র বিরুদ্ধে নামার আগে অস্কার ব্রুজোঁর উদ্বেগ বাড়ালেন মহম্মদ রশিদ ৷ গোড়ালির চোটে কাবু প্যালেস্তাইন মিডফিল্ডার ৷ সুনীলদের বিরুদ্ধে নামার আগেরদিন অর্থাৎ, বুধবার শুরুতে অনুশীলনে আসেননি ৷ পরে যোগ দিয়ে ফিজিয়োর তত্ত্বাবধানেই ব্যস্ত রইলেন তিনি ৷ মেডিক্যাল টিমের সদস্যরা জানাচ্ছেন মিডফিল্ডারকে ফিট করার চেষ্টা চলছে ৷ ফলত রশিদকে বাইরে রেখেই বেঙ্গালুরু ম্যাচের একাদশ গড়ার ইঙ্গিত দিলেন ব্রুজোঁ ৷ পরিবর্তে খেলবেন সম্ভবত সৌভিক চক্রবর্তী ৷
রশিদকে পাওয়া না-যাওয়ায় ইউসেফ এজ্জেজারি শুরু করবেন বৃহস্পতিবার ৷ দলের পারমুটেশন-কম্বিনেশন ঠিক করার ফাঁকে রেফারিং নিয়ে ফের সরব লাল-হলুদ হেডস্যর ৷ বেঙ্গালুরু ফুটবলার ব্রায়ান স্যাঞ্চেজ কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচে সরাসরি লাল-কার্ড দেখলেও পরবর্তীতে ক্লাবের আবেদনের ভিত্তিতে সেটি বদলে হলুদ করেছে ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে কার্যত ক্ষোভ উগরে ব্রুজোঁ বলেন, "স্যাঞ্জেজের ক্ষেত্রে রেফারি ঘটনাটি সরাসরি দেখেছিলেন এবং লাল-কার্ড দেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ৷ ম্যাচের 24 ঘণ্টা আগে সিদ্ধান্ত বদলের বিষয়টি মেনে নেওয়া যায় না ৷ আমরা গত ছ'দিন ধরে এই ম্যাচের প্রস্তুতি নিচ্ছি ৷ আমরা প্রতিপক্ষকে বিশ্লেষণ করেছি,পরিকল্পনা করেছি ৷"
বেঙ্গালুরু দলটি যে দুরন্ত ছন্দে রয়েছে এমনটা নয় ৷ বর্ষীয়ান সুনীল ছেত্রী এখনও দলের হয়ে মাঠে নামছেন এবং পুরো নব্বই মিনিট লড়ে যাচ্ছেন ৷ তবে 'ব্লুজ'দের আক্রমণের সিংহভাগ আবর্তিত হচ্ছে রায়ান উইলিয়ামসকে কেন্দ্র করে। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধেও ভালো কিছু করতে চান সম্প্রতি ভারতের জার্সিতে অভিষেকে গোল করা এই ফুটবলার ৷ প্রতিপক্ষ আক্রমণের জোড়া ফলাকে থামাতে বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে লাল-হলুদ কোচের ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, "সুনীল একজন নেতা ৷ ও এমন একজন ফুটবলার যে এক মুহূর্তে ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে ৷ মাঠে তাঁর উপস্থিতি সতীর্থদের জন্য বড় অনুপ্রেরণা ৷"
তবে বিপক্ষের তুলনায় নিজের দলে বেশি ফোকাস করে ব্রুজোঁর সংযোজন, "ইউসেফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে ৷ মিগুয়েলও (ফিগেরা) গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ৷ সাউল (ক্রেসপো) প্রভাব ফেলতে পারে ৷ সবকিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে আমি আমার খেলোয়াড়দের উপর বিশ্বাস রাখছি ৷" চলতি আইএসএলে গত দু'ম্যাচে 10টি গোল করেছে ইস্টবেঙ্গল এবং একাধিক ফুটবলার তাদের স্কোরিং বুট খুঁজে পেয়েছেন ৷ যা নিঃসন্দেহে যে কোনও কোচের স্বস্তি ৷ সাত ম্যাচে 14 পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে প্রথম পাঁচে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷ লক্ষ্মীবারে তিন পয়েন্ট এলে দু'য়ে উঠে আসবে দল ৷ প্রত্যাশার চাপ যে তলায় তলায় বাড়ছে, জানেন ব্রুজোঁ ৷ তাই দল নিয়ে মনযোগী থাকার চেষ্টা করছেন ৷ ছোট ভুলে বড় ক্ষতি না-হয় যাতে সে ব্যাপারে বারবার সতর্ক করছেন ৷
𝗔𝗠𝗔𝗚𝗢 𝗪𝗥𝗔𝗣 📹 #EBFCBFC Matchday -1 Prep 💪🔴🟡#JoyEastBengal #ISL pic.twitter.com/uWwA0OtIXY— East Bengal FC (@eastbengal_fc) April 15, 2026
খেতাবের প্রশ্নে বাকি ছ'ম্যাচ ধরে ধরে এগোনোর কথা বলছেন স্প্যানিশ কোচ ৷ বেঙ্গালুরুর পর মুম্বই সিটি এফসি, পঞ্জাব এফসি, মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে ৷ খেতাবের দাবিদার দলগুলোর বিরুদ্ধে নিজেদের নিঙড়ে দেওয়ার নীল নকশা কীভাবে সাজাবেন, তার একটা আভাস দিতে পারে বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচ ৷ রশিদকে ছাড়া ব্রুজোঁ সেই চ্য়ালেঞ্জ কীভাবে সামলান, এখন সেটাই দেখার ৷