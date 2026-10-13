ভারতীয় ব্রিগেডে আস্থা রেখেই আজ আল-শোর্তা চ্যালেঞ্জে নামছে লাল-হলুদ

ভারতীয় ব্রিগেডে আস্থা রেখেই আজ আল-শোর্তা চ্যালেঞ্জে নামছে লাল-হলুদ
চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টুয়ের দ্বিতীয় ম্য়াচে নামার আগে তাঁর হাতে সব ছয় বিদেশি থাকলেও স্বদেশি ব্রিগেডেই আস্থা রাখছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও হাবাস ৷
Published : October 13, 2026 at 11:28 AM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: প্রায় একমাস আগে ডর্ডানের মাটিতে মোটের উপর ভারতীয় ব্রিগেড নিয়েই ড্র করে ফিরেছিলেন তিনি ৷ তখন তাঁর হাতে না-ছিল বিদেশি ডিফেন্ডার, না-ছিল বিদেশি স্ট্রাইকার ৷ আর মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টুয়ের দ্বিতীয় ম্য়াচে নামার আগে তাঁর হাতে সব মোটামুটি সকল বিদেশি থাকলেও স্বদেশি ব্রিগেডেই আস্থা রাখছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ৷ লাল-হলুদ হেডস্যরে সাফ জানালেন, প্রত্যাশা থাকলেও মাত্র ন'দিনের অনুশীলনে আকে লোবা কিংবা লুকাস জুলিনস্কির থেকে এখনও সেরাটা পাওয়ার সময় আসেনি ৷ ফলত ভারতীয় ব্রিগেডে ভরসা রেখেই যুবভারতী আল-শোর্তা চ্যালেঞ্জ সামলাতে নামছে ইস্টবেঙ্গল ৷
মঙ্গলবার লাল-হলুদের প্রতিপক্ষ এই গ্রুপের সবচেয়ে শক্তিশালী ৷ তবে দেশীয় লিগের (ইরাক স্টার্স লিগ) পয়েন্টস টেবিলে অবশ্য তারা স্বস্তিতে নেই। গত আটটি ম্যাচে অপরাজিত থাকলেও প্রথম তিনে নেই আল-শোর্তা ৷ অন্যদিকে শিল্ড ফাইনালে ডার্বিতে হারের ক্ষত এখনও দগদগে ইস্টবেঙ্গলের ৷ তা সত্ত্বেও মঙ্গলে তিন পয়েন্টে চোখ লাল-হলুদের। টিম মিটিংয়ে হাবাস জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও অজুহাত নয় বরং তিন পয়েন্টই লক্ষ্য তাঁর ৷
ডার্বির পর প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় না-পেলেও আক্ষেপ করতে চান না হাবাস ৷ লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ বলছেন, "খুব কম সময় পেয়েছি প্রস্তুতির জন্য, তবে কোনও অজুহাত দিতে চাই না ৷ আল-শোর্তা অবশ্যই এই গ্রুপের অন্যতম সেরা এবং ফেভারিট দল ৷ তবে আমরা কলকাতায় খেলছি এবং যুবভারতীর এই পরিবেশ আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধা ৷ এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে আমরা শুরু থেকেই জয়ের জন্য ঝাঁপাব ৷"
আইভরি কোস্টের আকে লোবা এবং পোল্যান্ডের লুকাস জুলিনস্কি হাবাসের তুরুপের তাস হতে পারেন ৷ যদিও তাঁদেরকে অল্প কয়েকদিনের অনুশীলনে কোনও শংসাপত্র দিতে নারাজ হাবাস ৷ তবে এশিয়ার ফুটবল মানচিত্রের অন্যতম বড় মঞ্চে দলের প্রত্যেকেই নিজেদের সেরাটা দিতে যে প্রস্তুত, তা জানিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ ৷ আল-শোর্তার দলে সাতজন বিদেশি থাকার সুবিধাকে পাত্তা দিতে নারাজ লাল-হলুদ হেডস্যার ৷ তাঁর কথায়, "কাগজে-কলমে ক'জন বিদেশি রয়েছে তা দিয়ে ফুটবল হয় না। মাঠে নামলে লড়াইটা এগারোর বিরুদ্ধে এগারো জনের হয় ৷ আমাদের ভারতীয় ফুটবলাররাও যথেষ্ট দক্ষ এবং বিদেশিদের সমকক্ষ ৷"
ভারত বনাম ইরাক, কলকাতা বনাম বাগদাদ 🇮🇳 ⚔️ 🇮🇶 শারদীয় সন্ধ্যায় আজ এশীয় যুদ্ধ 🔥 ⚔️ #ACLTwo Group D match 🆚 Al-Shorta 🏟️ VYBK, Kolkata ⏰ 7:15 PM IST 💻 Live on @FanCode 🎟️ Tickets available on @district_india #JoyEastBengal #EBFCInAsia https://t.co/q85pcA19nj— East Bengal FC (@eastbengal_fc) October 13, 2026
কোচের সুর দলের লেফট-ব্য়াক জয় গুপ্তার গলায় ৷ তিনি বাংলা এবং কলকাতার উৎসবের আবহে জয়ের রং লাগাতে চান ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে জয় বলেন, "গত বছর এই দুর্গাপুজোর সময়েই আমি ইস্টবেঙ্গলে সই করেছিলাম এবং এই মাঠেই আমার অভিষেক গোলটি পেয়েছিলাম ৷ কেউ কেউ হয়তো মনে করছেন আল-শোর্তা এই গ্রুপের সবচেয়ে শক্তিশালী দল ৷ তবে আমি তা মানতে রাজি নই ৷ কঠিন পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা আমাদের দলের রয়েছে ৷ মা দুর্গার আশীর্বাদে ঘরের মাঠে আমরা দারুণভাবে কামব্যাক করব এবং পুরো তিন পয়েন্ট তুলে নিতে পারব বলে আশা করি ৷"
অন্যদিকে ইরাকের আল-শোর্তা ইস্টবেঙ্গলকে সমীহ করলেও তিন পয়েন্ট ছিনিয়ে নেওয়ার হুঙ্কার তাদের হেড কোচ সামি ত্রাবেলসির গলায় ৷ তিউনিশিয় কোচ ত্রাবেলসি বলছেন, "এটা খুবই কঠিন একটা ম্যাচ হতে চলেছে ৷ আমরা ওদের বেশ কয়েকটি ম্যাচ দেখেছি ৷ ভারতীয় ফুটবলের মান এই মুহূর্তে অনেকটাই উন্নত হয়েছে ৷ ইস্টবেঙ্গল দল হিসেবে দারুণ আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলছে ৷ প্রচুর গোলও করছে ৷ ওদের স্কোয়াডে ব্যক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন একাধিক বিপজ্জনক খেলোয়াড় রয়েছে ৷ ভালো স্ট্রাইকার এবং মিডফিল্ডার রয়েছে ৷ তবে আমরা এখানে ড্র করতে আসিনি ৷ সম্পূর্ণ ইতিবাচক ফলাফল এবং তিন পয়েন্ট পেতেই মাঠে নামব ৷"