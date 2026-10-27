ভুল শুধরে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় আজ প্রথম জয়ের খোঁজে ইস্টবেঙ্গল

ভুল শুধরে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় আজ প্রথম জয়ের খোঁজে ইস্টবেঙ্গল
চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-য়ে নকআউটের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে হলে ওমান থেকে তিন পয়েন্ট নিয়েই ফিরতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে ৷
Published : October 27, 2026 at 3:15 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: দু'ম্য়াচ খেলে নামের পাশে মাত্র এক পয়েন্ট ৷ অথচ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-য়ে গত দু'টি ম্য়াচে দেশ-বিদেশের মাটিতে ইস্টবেঙ্গল যে পারফরম্যান্স মেলে ধরেছে তাতে নামের পাশে ছ'পয়েন্ট থাকলেও অবাকের কিছু থাকত না ৷ কিন্তু ছোট ভুলে বড় মাশুল দিতে হয়েছে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ছেলেদের ৷ কিন্তু এবার আর ভুলের জায়গা নেই ৷ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-য়ে নকআউটের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে হলে ওমান থেকে তিন পয়েন্ট নিয়েই ফিরতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে ৷ সবমিলিয়ে প্রতিপক্ষ আল-সীবের বিরুদ্ধে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় মঙ্গলবার অগ্নিপরীক্ষা লাল-হলুদের।
গত ম্য়াচে ঘরের মাঠে আল শোর্তার বিরুদ্ধে দু'বার এগিয়ে গিয়েও জয় হাতছাড়া হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের ৷ সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি হলে পরবর্তী পর্বে যাওয়ার রাস্তা কঠিন হয়ে উঠবে। ওমানে তাই শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবলের পাশাপাশি রক্ষণে বাড়তি সতর্কতা লাল-হলুদে ৷ চলতি মরশুমে দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন দানি রামিরেজ ৷ সতীর্থদের দিয়ে গোল করানোর পাশাপাশি নিজেও গোল করছেন । আইএসএলের প্রথম দু'টি ম্যাচ তো বটেই, মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার মঞ্চেও আল হুসেইনের বিরুদ্ধে গোল রয়েছে তাঁর ৷ মাঝমাঠে তিনি এবং মহম্মদ রশিদ যেন তেল খাওয়া মেশিন ৷ অক্লান্ত জিকসন সিং ৷ পুরো দলটাই নিংড়ে দিতে প্রস্তুত ৷
আল-সীবের বিরুদ্ধেও আক্রমণভাগে রামিরেজের উপর বাড়তি দায়িত্ব থাকবে ৷ ম্যাচের আগেরদিন স্প্যানিয়ার্ড বলেন, "দু'দলের কাছেই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ৷ আমরা প্রথম তিন পয়েন্ট পাওয়ার জন্য মরিয়া ৷ প্রমাণ করেছি যে আমাদের দল ভাল এবং যথেষ্ট ভালো ফুটবল খেলছি ৷ আশা করি আগামিকাল জিতব।" রক্ষণেও উন্নতি জরুরি বলে মনে করছেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, "আক্রমণভাগে আমরা অনেক সুযোগ তৈরি করছি ৷ রক্ষণে আরও উন্নতি করতে হবে ৷ পুরো 90 মিনিট মনঃসংযোগ ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি ৷ তবেই তিন পয়েন্ট আসবে ৷"
𝗔 𝗕𝗜𝗚 𝗡𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗔𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗜𝗡 𝗦𝗘𝗘𝗕 🇴🇲 (1/5) #JoyEastBengal #ACLTwo #EBFCInAsia https://t.co/c1ARRJzYsK— East Bengal FC (@eastbengal_fc) October 27, 2026
একই সুর কোচ হাবাসের গলাতেও ৷ স্প্যানিশ কোচ বলছেন, "ফুটবলে ভারসাম্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৷ আল শোর্তার বিরুদ্ধে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দু’টি গোল হজম করেছিলাম ৷ নির্দিষ্ট কিছু সময়ে মনঃসংযোগের অভাবেই এই সমস্যা হয়েছে ৷ এই প্রতিযোগিতায় প্রতিপক্ষের হাতে সুযোগ পৌঁছলে তারা গোল করে দিতে পারে।"
তবে সবকিছু সামলে ওমান থেকে জিতে ফেরার হুঙ্কার দিচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা ৷ কারণ এই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট হলে নকআউটে ওঠার পথ আরও কঠিন হবে ৷ আইভরি কোস্টের ফরোয়ার্ড আকে লোবা বলেন, "ক্লাবের হয়ে প্রথম একাদশে সুযোগ দেওয়ার জন্য কোচ হাবাস এবং কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ৷ দলের পাঁচটি গোলের মধ্যে চারটিতে অবদান রাখতে পেরে দারুণ লাগছে ৷ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসাবে লিগে শুরু থেকেই নিজেদের শক্তি বুঝিয়ে দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৷ এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র গ্রুপ পর্বের প্রথম দু’টি ম্যাচে আমরা ভালো খেলেছিলাম, কিন্তু জয় পাইনি ৷ তাই ওমানের এই অ্যাওয়ে ম্যাচে নিজেদের ভুল শুধরে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে আমাদের সামনে ৷"
ওমানে মাঠে নামার আগে আত্মবিশ্বাসী পোলিশ স্ট্রাইকার লুকাস জুলিনস্কি ৷ তাঁর কথায়, "আইএসএলের অভিষেক ম্যাচে পরিবর্ত হিসাবে নেমে গোল করতে পারাটা আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে ৷ দুর্দান্ত অ্যাসিস্টের জন্য ক্রিস ইকোনোমিডিসকে কৃতিত্ব দিতেই হবে ৷ আমি শুধু সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় ছিলাম। যত বেশি খেলার সুযোগ পাব, এখানকার পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে তত দ্রুত মানিয়ে নিতে পারব ৷ এবার ওমানে আল-সীবের বিরুদ্ধে খেলতে হবে আমাদের ৷ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-য়ের এই ম্যাচে জয় পাওয়া আমাদের কাছে অত্যন্ত জরুরি ৷"