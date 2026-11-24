একাদশে লোবা, মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় আজ অস্তিত্ব বাঁচানোর লড়াইয়ে লাল-হলুদ
সবধরনের প্রতিযোগিতায় গত চার ম্য়াচে জয়হীন থেকে আল-হুসেইন চ্যালেঞ্জ সামলাতে নামছে ইস্টবেঙ্গল ৷
Published : November 24, 2026 at 9:53 AM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: প্রায় আড়াই মাস আগে প্রথম লেগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র প্রথম ম্য়াচে আল-হুসেইনকে তাদের ঘরের মাটিতে আটকে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ বলা ভালো কোনওক্রমে হার এড়িয়েছিল উজবেকিস্তানের ক্লাবটি ৷ ডুরান্ড জিতে ইস্টবেঙ্গল তখন ক্লাউড-নাইনে ৷ মঙ্গলবার সেই আল-হুসেইনের বিরুদ্ধে ফিরতি লেগে ঘরের মাঠে নামতে চললেও প্রেক্ষাপটটা বদলে গিয়েছে একেবারে ৷ জোড়া ড্র এবং জোড়া হারে এসিএল টুয়ের গ্রুপ সি-তে এই মুহূর্তে একেবারে শেষে লাল-হলুদ ৷ আজ হারলে শেষ ক্ষীণ আশাটুকুও ৷ অন্যদিকে জিতলে নকআউট কার্যত নিশ্চিত করবে উজবেকিস্তানের ক্লাবটি ৷ সবমিলিয়ে আল-হুসেইনের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে আজ লাল-হলুদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই ৷
অথচ এই লড়াইয়ের আগে মোটেই স্বস্তিতে নেই আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ব্রিগেড ৷ শেষ চার ম্যাচে (সবধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে) জয়হীন থাকলে সেটা থাকারও কথা নয় ৷ আইএসএলে জোড়া ম্য়াচ জিতে শুরুটা দারুণ করলেও শেষ দু'ম্য়াচে পাঁচ পয়েন্ট হাতছাড়া হয়েছে ৷ শিবিরে রয়েছে চোট-কাঁটাও ৷ রক্ষণের স্তম্ভ আনোয়ার আলির পর কব্জির চোটে কয়েক সপ্তাহের জন্য ছিটকে গিয়েছেন দলের ভারতীয় স্ট্রাইকার এডমুন্ড লালরিনডিকা ৷ এত না-এর মধ্যেও মঙ্গলবার মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম জয়ের খোঁজে ভারতসেরারা ৷ আর সেই জয় দিয়েই আগামী 29 নভেম্বর আইএসএল ডার্বির প্রস্তুতি সেরে রাখতে চাইছেন হাবাস ৷
প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে সোমবার বিদেশি স্ট্রাইকার আকে লোবাকে নিয়ে এসেছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ ৷ শেষ কয়েকটি ম্যাচে হাজারো খারাপের মধ্যেও উজ্জ্বল আইভরি কোস্টের এই স্ট্রাইকার ৷ আইএসএলে চার ম্য়াচে চার গোল করে শীর্ষে, সঙ্গে জোড়া অ্যাসিস্ট ৷ সীমিত সুযোগে নিজেকে প্রমাণ করছেন লোবা ৷ তাঁকে পাশে নিয়ে হাবাস বলেন, "এই মুহূর্তে আমাদের কাছে আল-হুসেইন ম্যাচটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৷ লিগের অবস্থান বা প্রতিযোগিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই ভাবতে চাই না। তবে শেষ দু’টি ম্যাচের পর দলের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা জরুরি ৷ জয় না-পেলে দলের মনোবলে প্রভাব পড়তে পারে ৷ কিন্তু মোটিভেশনের অভাব নেই ৷ আগামিকাল 90 মিনিটে আমাদের পুরোপুরি মনোসংযোগ করতে হবে। আমি নিশ্চিত ফুটবলাররা নিজেদের সেরাটা দেবে ৷"
𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗖𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗠𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 (𝗠𝗖𝗠) 𝑬𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒆𝒏𝒈𝒂𝒍 🇮🇳 🆚 𝑨𝒍-𝑯𝒖𝒔𝒔𝒆𝒊𝒏 🇯🇴 🗓️ 23 November 2026 📍 VYBK, Kolkata #JoyEastBengal #ACLTwo #EBFCInAsia https://t.co/u2RefLmj0T— East Bengal FC (@eastbengal_fc) November 23, 2026
আনোয়ার ও এডমুন্ডের অনুপস্থিতি ইস্টবেঙ্গলের বড় ধাক্কা ৷ বিষয়টি মেনে নিয়ে দলের হেডস্যর বলছেন, "ওরা দু’জনেই আমাদের দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। ওদের অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে বড় ক্ষতি ৷ কিন্তু কোনও ফুটবলার দলের বাইরে থাকলে অন্যদের কাছে নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ তৈরি হয় ৷ যাঁরা দলে রয়েছে, তাঁদের নিয়েই আমাদের ভাবতে হবে ৷ যাঁরা আগামিকাল খেলতে নামবে, তাঁদের প্রস্তুতির দিকেই এখন আমার নজর ৷ আমি বিশ্বাস রাখি, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আমার ফুটবলারদের রয়েছে ৷"
Coach Habas and Loba addressed the media in Kolkata, on the eve of our final #ACLTwo Group D home match 🆚 Al-Hussein SC. 💬 #JoyEastBengal #EBFCInAsia https://t.co/52PNzE09pg— East Bengal FC (@eastbengal_fc) November 23, 2026
আপাতত সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েও আইএসএলে প্রথম একাদশে সুযোগ হচ্ছে না লোবার ৷ আল-হুসেইনের বিরুদ্ধে লোবা কি শুরু করবেন ? এই প্রশ্নে হাবাস বলছেন, "অবশ্যই ৷ ও শুরু থেকে খেলবে ৷" রক্ষণ জমাট করে প্রতি-আক্রমণে প্রতিপক্ষকে ভাঙা হাবাসের পছন্দ। রক্ষণের ত্রুটি শোধরাতে আল-হুসেইনের বিরুদ্ধে হয়তো পাঁচ ডিফেন্ডারে ছক সাজাবেন তিনি ৷ তবে দু'টো টুর্নামেন্ট একইসঙ্গে খেলায় প্রস্তুতি যে বড়সড় ধাক্কা খাচ্ছে তা ফের মনে করিয়ে দিলেন স্প্যানিয়ার্ড ৷
এদিকে লাল-হলুদ জার্সিতে গোলের মধ্যে থাকা লোবা মঙ্গলবার গোলের অভ্যাস বজায় রাখতে চান ৷ কোচের পাশে বসে আইভরি কোস্টের ফুটবলার বলছেন, "গোল করতে পেরে খুশি ৷ কারণ গোল করাই একজন স্ট্রাইকার হিসেবে আমার কাজ ৷ কোচ যখনই আমাকে সুযোগ দেন, নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি ৷ আমি দলে কিছুটা দেরিতে যোগ দিয়েছি ৷ তাই এখনও অনেক কাজ বাকি ৷ তবে মাঠে নেমে গোল করতে পারলে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে যায় ৷"