বেঙ্গালুরু বেঞ্চ থেকে মিগুয়েলকে 'হেট-স্পিচ', ফেডারেশনে আবেদন করছে ইস্টবেঙ্গল

বেঙ্গালুরু বেঞ্চ থেকে মিগুয়েলকে 'হেট-স্পিচ', ফেডারেশনে আবেদন করছে ইস্টবেঙ্গল
মিগুয়েল ফিগেরার লাল-কার্ডের বিরুদ্ধে ফেডারেশনে আবেদন করবে ইস্টবেঙ্গল ৷ ম্য়াচের পর জানালেন শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ৷
Published : April 17, 2026 at 10:18 AM IST
কলকাতা, 17 এপ্রিল: তিন-তিনবার পিছিয়ে পড়ে স্মরণীয় প্রত্যাবর্তন ৷ লক্ষ্মীবারের সন্ধেয় যুবভারতীতে বিপিন সিং-আলোয়ার আলিদের লড়াই পুরনো ইস্টবেঙ্গলকে মনে করাচ্ছে ৷ জয় এল না ঠিকই ৷ কিন্তু প্রথমার্ধেই দশজনে হয়ে যাওয়া ইস্টবেঙ্গলের কাছে এই ড্র জয়ের চেয়ে বোধহয় কোনও অংশে কম নয় ৷ যা আট ম্য়াচে 15 পয়েন্টে তাদের তুলে আনল প্রথম তিনে ৷ খেতাবি লড়াইয়ে ভালোভাবে রয়ে গেল অস্কার ব্রুজোঁ অ্যান্ড কোম্পানি ৷
কিন্তু ফলাফল ছাপিয়ে হাইভোল্টেজ ম্য়াচে আলোচনার কেন্দ্রে মিগুয়েল ফিগেরার লাল-কার্ড ৷ মাথা গরম করে ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডারের মার্চিং-অর্ডার পাওয়ায় ফল ভুগতে পারে লাল-হলুদ ৷ তবে ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে এ ব্যাপারে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ৷ বৃহস্পতিবার যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গল প্রথম গোল ফিরিয়ে দেওয়ার পরই বিতর্কের সূত্রপাত ৷ বল দখলের লড়াইয়ে গিয়ে বচসায় জড়িয়ে পড়েন আশিক কুরুনিয়ান ও মিগুয়েল ফিগেরা ৷ সেই সময় দু'জনের মাঝে চলে আসেন বেঙ্গালুরু এফসি'র সহকারি কোচ ৷ মিগুয়েল আচমকা তাঁর গলা ধরে সরিয়ে দেন ৷ পরবর্তীতে মিগুয়েলকে লাল কার্ড দেখিয়ে বের করে দেন রেফারি ৷
ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে লাল-হলুদ কোচ বলেন, "মিগুয়েলকে বেঙ্গালুরু সাইডলাইন থেকে পর্তুগিজ ভাষায় ভিয়াডো (সমকামী) বলা হয়েছে ৷ তাই মিগুয়েল প্রতিক্রিয়া দেখায় ৷" লাল-হলুদ কোচের সংযোজন, "বেঙ্গালুরুর ব্রায়ান স্যাঞ্চেজ গত ম্যাচে এক ফুটবলারকে ধাক্কা দিয়েছিল ৷ মিগুয়েলও সেটাই করেছে ৷ যদি ব্রায়ানের লাল-কার্ড প্রত্যাহার করে হলুদ করা হয় তাহলে মিগুয়েলের লাল-কার্ডও প্রত্যাহার করা উচিত ৷"
ম্য়াচের পর রেফারিং নিয়ে ফের সরব ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারও ৷ তাঁর কথায়, "মরশুমের পর মরশুম ধরে খারাপ রেফারিংয়ের শিকার হচ্ছি ৷ মিগুয়েলের লাল-কার্ড নিয়ে ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির কাছে আবেদন করব ৷" এদিকে ফলাফলে সন্তুষ্ট না-হলেও ম্য়াচের পর দলের লড়াইকে কুর্নিশ জানালেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ৷ তিনি বলেন, "আমি এক পয়েন্টে সন্তুষ্ট নই ৷ দশ জনে লড়াই করেও আমরা একাধিক সুযোগ তৈরি করেছিলাম ৷ তবে বল দখলের লড়াইয়ে আমরা পিছিয়ে ছিলাম ৷ মাঠে আমাদের পরিকল্পনাটা নিখুঁত ছিল ৷ কিছু ব্যক্তিগত ভুল থেকেই গোল হজম করেছি ৷ পুরো দল নিয়ে খেললে নিশ্চিত আজ আমরা জিতেই মাঠ ছাড়তাম ৷"
East Bengal FC had the last laugh in #EBFCBFC, rescuing a point through substitute Anton Søjberg.
ইস্টবেঙ্গলের পরবর্তী ম্যাচ ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে আগামী 28 এপ্রিল ৷ বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ড্র করে আট ম্যাচে 15 পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলে তৃতীয়স্থানে ইস্টবেঙ্গল ৷ এই এক পয়েন্টও যে পরবর্তীতে অক্সিজেন জোগাবে, সে কথা স্বীকার করলেন ব্রুজোঁ ৷ এই অবস্থা থেকে ইস্টবেঙ্গল সর্বোচ্চ 30 পয়েন্টে শেষ করতে পারবে ৷ আর খেতাবি দৌড়ে সবার উপরে থাকা মুম্বই এফসি সর্বোচ্চ 33 পয়েন্টে পৌঁছতে পারে ৷ ফলে ইস্টবেঙ্গলের কাছে আগামীতে প্রতিটি ম্যাচ কার্যত ফাইনাল ৷ গোল করলেও বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে এদিন পুরো সময় মাঠে থাকতে পারেননি আনোয়ার ৷ তাঁকে 69 মিনিটে তুলে নেওয়া হয় ৷ লাল-হলুদ শিবির থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে সমস্যা গুরুতর কিছু নয় ৷ পেশির সমস্যার কারণে তোলা হয়েছে ওকে ৷ পরবর্তী ম্য়াচের আগে মাঝের সময়ে ফিট হয়ে যাবেন আনোয়ার ৷ পাশাপাশি এদিন না-খেলা মহম্মদ রশিদকেও ফিট করে তোলার চেষ্টা চলছে ৷