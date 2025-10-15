আর্ন্তজাতিক ছাড়পত্র এল হিরোশির, শিল্ড ফাইনালে নামতে পারেন লাল-হলুদের নয়া বিদেশি

আর্ন্তজাতিক ছাড়পত্র এল হিরোশির, শিল্ড ফাইনালে নামতে পারেন লাল-হলুদের নয়া বিদেশি
দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের বদলি হিসেবে জাপানি স্ট্রাইকার হিরোশিকে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করেছে লাল-হলুদ ৷
Published : October 15, 2025 at 3:01 PM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: নামধারী এফসি'র বিরুদ্ধে ম্য়াচে তাঁকে দেখে নেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও পারেননি অস্কার ব্রুজোঁ ৷ কারণ আর্ন্তজাতিক ছাড়পত্র বা আইটিসি পাওয়া যায়নি ৷ ফলত রেজিস্ট্রেশন করানোও সম্ভব হয়নি ৷ আইএফএ শিল্ড ফাইনালের আগেই অবশ্য কাঙ্খিত আন্তর্জাতিক ছাড়পত্র চলে এল হিরোশি ইবুসুকির ৷ তড়িঘড়ি শিল্ড ফাইনালের জন্য জাপানি স্ট্রাইকারের রেজিস্ট্রেশনও সম্পন্ন করে ফেলল লাল-হলুদ ৷ অর্থাৎ, যা পরিস্থিতি তাতে ফাইনালে ওয়েস্টার্ন ইউনাইটেডের প্রাক্তনীকে দেখার সম্ভাবনা তৈরি হল ৷
আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে লাল-হলুদ জার্সিতে যে জাপানি স্ট্রাইকারের অভিষেক হতে পারে, সে ইঙ্গিত কোচ অস্কার ব্রুজোঁ নামধারী এফসি ম্যাচের পর দিয়ে রেখেছেন ৷ মে মাসে শেষ ম্যাচ খেললেও দশ সপ্তাহ প্রি-সিজন ট্রেনিং সেরেছেন জাপানি স্ট্রাইকার ৷ লাল-হলুদ কোচ ব্রুজোঁ জানিয়েছেন, প্রকৃত অর্থে নাম্বার নাইন হিরোশি ৷ মঙ্গলবার নামধারী ম্যাচ গ্যালারিতে বসে দেখার পর বুধবার সকালে আইটিসি চলে আসে জাপানি স্ট্রাইকারের ৷ ফলে অনেকটাই আশ্বস্ত লাল-হলুদ শিবির ৷ বেশ কয়েকদিন হল ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে যোগ দিলেও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না-আসায় মাঠে নামা আটকে ছিল তাঁর ৷
তবে হিরোশির আইটিসি চলে আসা স্বস্তি দিলেও শিল্ডের ম্যাচ আয়োজন এবং মাঠের অবস্থা নিয়ে বিরক্ত ইস্টবেঙ্গল শিবির ৷ ফাইনাল ওঠার পর একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ব্রুজোঁ ৷ লাল-হলুদ কোচ বলেন, "যে ক্লাব 29 বার ট্রফি জিতেছে, 41 বার ফাইনালে পৌঁছেছে সেই দলের সঙ্গে এহেন আচরণের কারণ বুঝছি না ৷ রেফারি যদি একটু কঠিন হাতে ম্যাচ পরিচালনা করতেন তাহলে নামধারীর দু'তিনজন ফুটবলারকে মাঠের বাইরে যেতে হত ৷ আমাদের ছেলেদের কীভাবে মেরেছে ওরা দেখুন ৷ গত মরশুম হলে আমাদের ছেলেরাও হয়তো নিজেদের শান্ত রাখতে না-পেরে কার্ড দেখে ফেলত ৷ কিন্তু এই মরশুমে ছেলেদের বলেছি, বিপক্ষের প্ররোচনায় পা না-দিতে ৷"
𝗙𝗢𝗥 𝗧𝗛𝗘 4️⃣1️⃣𝘀𝘁 𝗧𝗜𝗠𝗘 💪🔴🟡#JoyEastBengal #IFAShield pic.twitter.com/sWMpCBPTUM— East Bengal FC (@eastbengal_fc) October 14, 2025
তবে অভাব-অভিযোগ সরিয়ে আপাতত যাবতীয় নজর ফাইনালে ৷ চলতি মরশুমে ডুরান্ডের সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে যেতে হয়েছিল ৷ যা নিয়ে আক্ষেপ রয়েছে ৷ এবার আরও একবার ট্রফির খুব কাছে ৷ যা কোনওভাবে হাতছাড়া করতে চান না ব্রুজোঁ ৷ মঙ্গলবার নামধারীর বিরুদ্ধে জোড়া গোলে জয় তুলে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷ প্রথমার্ধেই দলের হয়ে জোড়া গোল করেন মহম্মদ রশিদ ও পিভি বিষ্ণু ৷ ফাইনালে মোহনবাগানের মুখোমুখি হতে পারে ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল ৷
আরও পড়ুন: