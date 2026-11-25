সুস্থ দানি রামিরেজ, স্বস্তিতে হাবাস; কলকাতা ডার্বির টিকিটের দাম কমাল ইস্টবেঙ্গল
Sunday Kolkata Derby in ISL: একলাফে অনেক কমল কলকাতা ডার্বির টিকিটের দাম ৷ ক্লাব সদস্যদের জন্য অর্ধেক মূল্যে টিকিট ৷
Published : November 25, 2026 at 8:20 PM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: ইস্টবেঙ্গল আয়োজিত ডার্বির টিকিটের দাম কমানোর দাবি উঠেছে ৷ 29 নভেম্বরের কলকাতা ডার্বির টিকিট মহার্ঘ ৷ ন্যূনতম মূল্য 300 টাকা ও সর্বোচ্চ 2000 টাকা ৷ এবার সেই দাবিতে গলা মেলালেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ৷ আর মন্ত্রীর অনুরোধ আসতেই আলোচনা করে ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান ম্যাচের টিকিটের দাম অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে লাল-হলুদ ক্লাব ৷
নিজের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে আয়োজক ইস্টবেঙ্গলকে টিকিটের দাম পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন ইন্দ্রনীল ৷ আর ক্রীড়ামন্ত্রীর অনুরোধ মেনে ডার্বির টিকিটের দাম কমানোর কথা ঘোষণাও করে দিল ইস্টবেঙ্গল ৷ প্রেস বিজ্ঞপ্তি করে তারা জানিয়েছে, সম্প্রতি বহু ছাত্র-ছাত্রী ই-মেইলের মাধ্যমে টিকিটের দাম কমানোর অনুরোধ জানিয়েছিলেন ৷ তাঁদের মাঠে এসে খেলা দেখার সুবিধার্থে ক্লাব কর্তৃপক্ষ মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে টিকিটের নতুন মূল্য নির্ধারণ করেছে ৷
টিকিটের নতুন মূল্য: 200, 300, 400, 500 এবং 550 টাকা ৷
সদস্যদের জন্য বিশেষ ছাড়: ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সদস্যরা 300 টাকা মূল্যের টিকিট 1500 টাকায় পাবেন ৷ অর্থাৎ, পুরোপুরি অর্ধেক মূল্যে ৷ যাঁরা ইতিমধ্যেই পূর্বনির্ধারিত মূল্যে টিকিট কেটে ফেলেছেন, তাঁদের টিকিটের অতিরিক্ত মূল্য ফেরত দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ ৷
এদিকে মঙ্গলবার আল হুসেইন এর বিরুদ্ধে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছেড়েছিলেন দানি রামিরেজ ৷ আশঙ্কা করা হচ্ছিল কুঁচকিতে চোট পেয়েছেন তিনি ৷ তাঁকে ডার্বিতে পাওয়া যাবে কি না, এই প্রশ্নে ধোঁয়াশা জিইয়ে রেখেছেন আন্তেনিও লোপেজ হাবাস ৷ বলেছেন, "রামিরেজের শারীরিক অবস্থা নিয়ে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না ৷ তবে কোনও ফুটবলার দলে না-থাকলে, অন্য কেউ সেই জায়গায় দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসবে ৷" বুধবার ইস্টবেঙ্গল সূত্রে জানা গিয়েছে, দানি রামিরেজজকে ঘিরে শঙ্কা দূর হয়েছে ৷ সুস্থ রয়েছেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ৷
ওয়ার্ক লোড ম্যানেজমেন্টে ভরসা করে ডার্বিতেও রোটেশন পলিসি চালাবেন হাবাস ? যা নিয়ে স্প্যানিশ কোচ আগামী কয়েকদিনে ফুটবলারদের শারীরিক অবস্থা এবং সুস্থ হয়ে ওঠার বিষয়টি বুঝে নেওয়ার কথা বলেছেন ৷ তারপরই ডার্বির দল নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷
হাবাস স্বীকার করেছেন, "ম্যাচের আগে আমাদের উপর প্রচণ্ড চাপ ছিল ৷ এই ধরনের ম্যাচে ভাগ্যেরও প্রয়োজন হয় ৷ ফুটবলে এবং জীবনে ভাগ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ৷ এর আগে বাছাই পর্ব এবং নকআউটের লড়াইয়ে আমরা সবসময় ভাগ্যের সহায়তা পাইনি ৷ এদিন ভাগ্য আমাদের পাশে ছিল ৷ দু'দলই গোল করার সুযোগ পেয়েছিল ৷ শেষ পর্যন্ত আমরা একটা গোল করতে পেরেছি ৷ আমি ছেলেদের নিয়ে গর্বিত ৷ হয়তো এটা আমাদের সেরা ম্যাচ ছিল না, কিন্তু দলের মধ্যে যে তীব্রতা, লড়াই করার মানসিকতা এবং জেতার তাগিদ ছিল সেটা অসাধারণ ৷ এই জয় আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷"
জয়ের কৃতিত্ব ফুটবলারদের দিয়েছেন হাবাস ৷ হার না-মানা মনোভাবেই সাফল্য বলছেন তিনি ৷ হাবাস বলছেন, "এই জয়ের পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা দলের মানসিকতা, ফুটবলারদের স্পিরিট এবং প্রতিদিনের অনুশীলনের ৷ তবে, এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠা ৷ কারণ, এই ম্যাচে খেলতে গিয়ে ছেলেরা যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ৷"
চার ম্যাচে জয়ের মুখ না-দেখার পর ফের জয়ের রাস্তায় ফিরেছে লাল-হলুদ শিবির ৷ এই জয় ডার্বির আগে ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে বলে মনে করছেন হাবাস ৷ তিনি বলেন, "ডার্বির আগে এই জয় আত্মবিশ্বাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ জিতে ডার্বি খেলতে নামা, আর হেরে ডার্বি খেলতে নামার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ৷ আমরা এই জয় থেকে আত্মবিশ্বাস পাব ৷ তবে দ্রুত রিকভারি করতে হবে ৷ কারণ ডার্বিও অত্যন্ত কঠিন ম্যাচ ৷ সেখানে একই রকম তীব্রতা নিয়ে খেলতে হবে ৷"
অন্যদিকে, বড় মঞ্চে গোল করার ভালো অভ্যাস রয়েছে জিকসন সিং-এর ৷ ভারতের হয়ে অনুর্ধ্ব-17 বিশ্বকাপে একমাত্র গোল রয়েছে তাঁর নামে ৷ এবার তাঁর গোলের সৌজন্যে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷ গোল পেয়ে খুশি হলেও জয়ের কৃতিত্ব দিলেন গোটা দলকে ৷ জিকসন বলেছেন, "আমার গোলে দল জেতায় অবশ্যই ভাল লাগছে ৷ তবে, ঘটনাচক্রে আমি সেই জায়গায় ছিলাম ৷ আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলেও গোল করত ৷"
এএফসি-তে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে ভারত ৷ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2-তে আল-হুসেইনের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের জয়ের ফলে সদস্য সংগঠনের র্যাঙ্কিংয়ে কিরগিজস্থানকে টপকে 24তম স্থানে উঠে এসেছে ভারত ৷ এর ফলে আগামী 2028-29 মরশুমে আইএসএল জয়ী দল সরাসরি খেলতে পারবে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের মূলপর্বে ৷
ইতিমধ্যে ইস্টবেঙ্গলের মঙ্গলবারের জয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে ৷ এমনকি লাল-হলুদ ব্রিগেডের মেয়েদের দল এশিয়ান ফুটবলের সর্বোচ্চ মঞ্চে নকআউট পর্বে পৌঁছে গিয়েছে ৷ ছেলেদের সিনিয়র দল নকআউটে প্রবেশ করার দোরগোড়ায় ৷ ভারতীয় ফুটবলের একটি মাত্র দলের এই সার্বিক সাফল্যের ছবি আদতে দেশীয় ফুটবলে ইস্টবেঙ্গলকে আদর্শ বিজ্ঞাপন হিসেবে তুলে ধরছে ৷
লাল-হলুদ শিবির অবশ্য এখন অন্যকোনও দিকে তাকাতে নারাজ ৷ এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স-টু লিগের খেলা থেকে নজর সরিয়ে আইএসএল ডার্বিতে মনযোগ দিতে চায় তারা ৷