সামনে কুয়েতের আল-আরাবি, এসিএল-টু কোয়ালিফায়ারে কেমন হতে পারে ইস্টবেঙ্গল একাদশ ?

সামনে কুয়েতের আল-আরাবি, এসিএল-টু কোয়ালিফায়ারে কেমন হতে পারে ইস্টবেঙ্গল একাদশ ?
এই ম্য়াচের বিজয়ী দল জায়গা করে নেবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের মূলপর্বে ৷ পরাজিত দল খেলবে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ ৷
Published : August 11, 2026 at 3:43 PM IST
কলকাতা, 11 অগস্ট: চোটপ্রবণ স্প্যানিশ ডিফেন্ডার নাচো মনসালভে'র সঙ্গে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷ কারণ যা পরিস্থিতি, তাতে মরশুমের অধিকাংশ সময় হয়তো মাঠে বাইরে থাকতে হবে স্প্যানিয়ার্ডকে ৷ সাউথ ইউনাইটেড ম্য়াচে নতুন করে হাঁটুতে চোট পাওয়ায় এএফসি চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের ম্য়াচে পাওয়া যাবে না তাঁকে ৷ এরপরই নাচো'র বিকল্প খোঁজা শুরু হয়েছে লাল-হলুদে ৷ পাশাপাশি কুয়েতের আল-আরাবি'র বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের যোগ্য়তা অর্জন পর্বের ম্য়াচে নয়া নাইজেরিয়ান এফিয়ং এনসুংগুসি'র সার্ভিসও পাচ্ছে না লাল-হলুদ ৷ কারণ ভিসা সমস্য়া কাটিয়ে এখনও কলকাতায় পা রাখেননি তিনি ৷
সবমিলিয়ে বিদেশি শক্তির নিরিখে কুয়েতের আল-আরাবি'র বিরুদ্ধে খানিকটা পিছিয়ে থেকেই বুধবার ঘরের মাঠে ইস্টবেঙ্গল শুরু করবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের ৷ কিন্তু দলের কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস অবশ্য দলের ভারতীয় ব্রিগেডের উপর ভরসা রাখার পক্ষপাতী ৷ ম্যাচের আগে স্প্যানিশ কোচ সাফ বলছেন, "চোট-আঘাত কিংবা ফুটবলারদের অনুপস্থিতিকে আমি অজুহাত হিসেবে খাড়া করতে চাই না ৷ আমাদের জন্য ম্য়াচটা ভীষণ কঠিন হতে চলেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷ তবে ম্য়াচ সবসময় এগারো বনাম এগারোর হয় ৷"
কুয়েতের দলটির আক্রমণভাগে রয়েছেন প্য়ালেস্তাইন স্ট্রাইকার জাইদ কুনবার ও ব্রাজিলিয়ান লুকাস শালন ৷ নাচো'র অনুপস্থিতিতে তাঁদের সামনে লাল-হলুদ রক্ষণভাগের গুরুদায়িত্ব বর্তাবে আনোয়ার আলির কাঁধে ৷ সঙ্গে থাকবেন নবাগত সন্দীপ মান্ডি ৷ দুই সাইড-ব্যাক হিসেবে শুরু করতে পারেন বরিস সিং ও জয় গুপ্তা ৷ গোলের নীচে অবশ্যই প্রভসুখন সিং গিল ৷
যা পরিস্থিতি তাতে আপাত অনভিজ্ঞ রক্ষণের কারণে হাবাস হয়তো 4-2-3-1 ছকে তাঁর একাদশ সাজাবেন ৷ সেক্ষেত্রে চার ডিফেন্ডারের সামনে ডিফেন্সিভ স্ক্রিন হিসেবে থাকতে পারেন জিকসন সিং ও মহম্মদ রশিদ ৷ মাঝমাঠের দায়িত্ব থাকবে বিপিন সিং, দানি রামিরেজ ও রোহি ত দানু'র কাঁধে ৷ সামনে একা শুরু করবেন এডমুন্ড লালরিনডিকা ৷ সেলেগাল ফুটবলার জোহের খাদিম রাসৌল সমৃদ্ধ রক্ষণভাগের সামনে লাল-হলুদ আক্রমণভাগ কেমন পারফর্ম করে, সেটাই দেখার ৷
এই ম্য়াচে জয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের মূলপর্বে পৌঁছে দিতে পারে ইস্টবেঙ্গলকে ৷ তবে হারলে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার তৃতীয় পর্যায় এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে অংশগ্রহণ করবে ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল ৷ উল্লেখ্য, 2025-26 আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসিএল-টু'য়ের প্রিলিমিনারি পর্বে পৌঁছেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ গত মরশুমে সুপার কাপ চ্য়াম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে এসিএল-টু'য়ের যোগ্যতা অর্জন পর্বে পৌঁছেছে এফসি গোয়াও ৷ বুধবার অ্যাওয়ে ম্য়াচে তারা তুর্কমেনিস্তানের আর্কাদাগের মুখোমুখি হবে তারা ৷
- একনজরে ইস্টবেঙ্গলের সম্ভাব্য একাদশ: গিল (গোলরক্ষক), আনোয়ার, সন্দীপ, জয়, বরিস, জিকসন, রশিদ, বিপিন, রামিরেজ, দানু, এডমুন্ড ৷