বিবর্ণ ফুটবলে ওমানের মাটিতে ড্র ইস্টবেঙ্গলের, বেঁচে রইল আশা
AFC EAST BENGAL : এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ টু এর নকআউটে যাওয়ার আশা বেঁচে রইল লাল হলুদ ব্রিগেডের ৷
Published : October 28, 2026 at 10:31 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 10:42 AM IST
সিব, 28 অক্টোবর : ওমানের মাটিতে আল সিবের বিরুদ্ধে গোল শূন্য ড্র ইস্টবেঙ্গলের। এর ফলে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ টু এর তিন ম্যাচে দুই পয়েন্ট নিয়ে নকআউটে যাওয়ার আশা বেঁচে রইল লাল হলুদ ব্রিগেডের।
রক্ষণের বোঝাপড়া এবং ছোটখাটো ভুলে গোল হজমের রোগ এড়ানোর কথা কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস বারবার বলেছিলেন। আল সিবের বিরুদ্ধে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি হয়নি। তবে, আক্রমণের ভেদশক্তির অভাবে প্রতিপক্ষ রক্ষণ ভাঙাও সম্ভব হয়নি ইস্টবেঙ্গলের। দিনের শেষে তাই প্রাপ্তি এক পয়েন্ট।
রক্ষণ সামলে প্রতি আক্রমণে আল সিবের গোলমুখ খোলার ছক কষেছিলেন হাবাস। ওমানে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ টু এর মূলপর্বে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে আগামী দুটো ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ। ইস্টবেঙ্গলের ডাগ আউটে বসে রক্ষণ সামলে আক্রমণ হানার নীল নকশায় ভুল নেই। কিন্তু প্রতিপক্ষও যদি একই ছকে বাজিমাতের চেষ্টায় নামে, তাহলে পরিস্থিতি কঠিন হয়। প্রথমার্ধে দুই দলই পরস্পরকে মেপে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল । ফলে দুই দল গোল করার পরিস্থিতি তৈরি করতে পেরেছে বলা যাবে না। তবে, বল দখলে রাখার লড়াইয়ে ইস্টবেঙ্গল কিছুটা এগিয়ে ছিল।
আক্রমণে ডেভিড এবং এডমুন্ডের উপর ভরসা রেখেছিলেন হাবাস। প্রথম থেকে শুরু করেন বিপিন সিং। গোলরক্ষায় প্রোভসুখন গিলের বদলে পূর্বা লাচেংপার শুরু করার মধ্যে চমক ছিল। আনোয়ার-জিভুলিচ জুটি ওমানের ক্লাব দলের আক্রমণের সামনে খুব একটা অস্বস্তিতে পড়েনি। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে জিকসন সিং-কে একটা গণ্ডি বেঁধে দিয়েছিলেন হাবাস। ফলে আল সিবের আক্রমণ লাল-হলুদ পায়ের জঙ্গলে বারবার আটকে যাচ্ছিল।
অন্যদিকে রামিরেজ, এডমুন্ড, ডেভিডদের জন্য ছিল জোনাল মার্কিং। ফলে নিশ্চিত গোল মুখ খোলার পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধেও একই ছবি। একে লোবোকে নামিয়েও পরিস্থিতি বদল হয়নি। রক্ষণের কড়া নজরদারিতে দুই দলই গোল মুখ খুলতে ব্যর্থ। বিপিন সিং এর একটি শট এবং ডেভিডের পরিবর্তে নামা লোবোর একটি চেষ্টা ছাড়া ইস্টবেঙ্গল গোল করার পরিস্থিতি তৈরি করতে পারেনি এদিন। বদলে সংযুক্ত সময়ে আল সিবের একটি শট বাঁচান লাচেংপা ।
ওমানের মাটিতে হাবাসের প্রাপ্তি রক্ষণের বোঝাপড়া। যার অভাবে আগের দু'টো ম্যাচে এগিয়ে গিয়েও জয় হাতছাড়া হয়েছিল। এবার ঘরের মাঠে 3 নভেম্বর ইস্টবেঙ্গল ফের আল সিবের মুখোমুখি হবে। চেনা পরিবেশ এবং একটু সাহসী ফুটবলে জয় পাওয়া কঠিন নয়। অন্তত ওমানের এই ক্লাব দলটির বিরুদ্ধে তো বটেই।