শেষ মুহূর্তের গোলে মিনি ডার্বিতে হার বাঁচাল ইস্টবেঙ্গল, টিকে রইল খেতাবের ক্ষীণ আশাও
খেতাব কার হাতে উঠবে, জানতে অপেক্ষা শেষ ম্য়াচ পর্যন্ত ৷ কারণ ইউনাইটেড স্পোর্টসের কাছে আটকে গেল তারকাখচিত মোহনবাগানও ৷
Published : September 14, 2026 at 6:35 PM IST
কল্যাণী, 14 সেপ্টেম্বর: গৌরব শাউ'য়ের ছোট্ট ভুলে কলকাতা লিগ হাতছাড়া করার পথে ইস্টবেঙ্গল ৷ সোমবার কল্যাণীতে মিনি ডার্বিতে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়ে 1-1 ড্র করল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ লালথানকিমার গোল মহামেডান স্পোর্টিংকে জয়ের খুব কাছে পৌঁছে দিয়েছিল ৷ কিন্তু সংযুক্তি সময়ে আকাশ হেমব্রমের গোলে ইস্টবেঙ্গল ক্ষীণ আশা বাঁচিয়ে রাখল ৷ লিগ খেতাবের ধরে রাখতে এখন কঠিন অঙ্ক লাল-হলুদের সামনে ৷
অন্য ম্য়াচে তারকাখচিত দল নামিয়েও ইউনাইটেড স্পোর্টসকে হারাতে ব্যর্থ মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ এগিয়ে গিয়ে 1-1 ড্র করল সবুজ-মেরুনও ৷ অথচ আজ জিতলেই খেতাব মোটামুটি নিশ্চিত ছিল বাগানের ৷ বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে আগামী 17 সেপ্টেম্বর মোহনবাগান বনাম মহামেডান ম্য়াচে বিজয়ীর হাতে উঠবে খেতাব ৷ কিন্তু সেই ম্য়াচ যদি ড্র হয় এবং অন্য ম্য়াচে ইস্টবেঙ্গল কোল ইন্ডিয়াকে কমপক্ষে পাঁচ গোলের ব্যবধানে হারাতে পারে, তাহলে খেতাব ধরে রাখবে লাল-হলুদ ৷ খেতাবি দৌড়ে খানিকটা হলেও রয়েছে ভবানীপুর ৷ তবে শেষ দু'টো ম্য়াচ সেক্ষেত্রে জিততেই হবে তাদের ৷ তাছাড়া অন্য়ান্য ম্য়াচের ফলাফলের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে তাদের ৷
চাকু মান্ডি, অঙ্কন ভট্টাচার্য অফিসের খেলার জন্য ছিলেন না ৷ মনোতোষ মাঝিও ছিলেন না চোটের কারণে ৷ প্রথম একাদশে পাঁচ বদল করে মিনি ডার্বিতে একাদশ সাজিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অর্চিষ্মান বিশ্বাস ৷ অথচ হারের মতো পরিস্থিতি এদিন তৈরি হওয়ারই কথা ছিল না লাল-হলুদের ৷ একাধিক সুযোগ নষ্টের খেসারত দিল তারা ৷ উল্টোদিকে 70 মিনিটে রেমসাঙ্গার পাস থেকে লালথানকিমার শট সৌমিক কোলের হাতে লেগে গোলে ঢুকে যায় ৷ ব্যাকপাস বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে মনোতোষ চাকলাদার এবং গৌরব শাউ'য়ের ভুল বোঝাবুঝিতে গোলের সুযোগটি তৈরি হয় ৷ যা কাজে লাগায় মহামেডান স্পোর্টিং ৷
FT | Akash's late equalizer keeps us alive in the championship race 🔴🟡#JoyEastBengal #CFL pic.twitter.com/M5hzpSJFrX— East Bengal FC (@eastbengal_fc) September 14, 2026
গোল পাওয়ার আগে সাদা-কালো ব্রিগেড অনেক গোলের সুযোগ তৈরি করেছে বলা যাবে না ৷ তিন মিনিটে লালথানকিমা সুযোগ নষ্ট করেন ৷ এরপর সেই অর্থে আর গোলের মুখ খুলে পারেনি তারা ৷ বরং পুরো ম্যাচজুড়ে ইস্টবেঙ্গল একের পর এক আক্রমণ শানায় মহামেডান রক্ষণে ৷ কিন্তু আকাশ হেমব্রম'রা তা থেকে ফায়দা তুলতে পারেননি। বারংবার মহামেডান রক্ষণে আটকে গেলেন তারা ৷ বিরতির পর অনন্থু, মহম্মদ বিলালকে নামিয়ে দেন কোচ অর্চিষ্মান ৷ তাতে লাল-হলুদের আক্রমণের চাপ বাড়লেও গোলমুখ খুলছিল না কিছুতেই ৷
Points shared today in the CFL 🤝#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/k61Z50f0Rb— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) September 14, 2026
এমতাবস্থায় পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা ইস্টবেঙ্গলকে আরও ঘেঁটে দেয় ৷ ফলে সহজ সব সুযোগ হাতছাড়া করতে থাকেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা ৷ শেষমেশ আকাশের গোলে হার বাঁচল তাদের ৷ ম্য়াচের পর অর্চিষ্মান বিশ্বাসের অভিযোগ, তাঁর দল একটি পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হয়েছে ৷ তবে তাঁর দলে অভিজ্ঞতার অভাব স্পষ্ট ৷ বিলাল এবং দেবদত্ত'র সহজ সুযোগ নষ্ট অভাবনীয় ৷ মহামেডান কোচ জানালেন, শেষ ম্যাচ ফাইনাল ধরেই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নামবেন তাঁরা ৷ সূচি অনুযায়ী 17 এবং 19 সেপ্টেম্বর ম্যাচদু'টি হওয়ার কথা থাকলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একইদিনে হতে পারে ম্য়াচগুলি, ইঙ্গিত আইএফএ সচিবের ৷