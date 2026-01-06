নতুন বছরের প্রথম অনুশীলনের দিন লাল-হলুদ ছাড়লেন মরক্কো স্ট্রাইকার
আইএসএল অনিশ্চয়তায় একইদিনে সিনিয়র ফুটবল দলের সমস্ত কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিল এফসি গোয়া ৷
Published : January 6, 2026 at 10:43 AM IST
কলকাতা, 6 জানুয়ারি: দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল লিগ নিয়ে জট কেটেও যেন কাটছে না ৷ কিন্তু লিগের দিনক্ষণ বা সূচি ঘোষণা যত বিলম্বিত হচ্ছে, আখেরে আরও ক্ষতি হচ্ছে ভারতীয় ফুটবলের ৷ বোরহা হেরেরা, তিরি, নোয়া সাদৌয়িদের মতো লম্বা সময় ভারতীয় ফুটবল সার্কিটে থাকা ফুটবলাররা যেমন এদেশ থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন, তেমনই মুখ ঘোরাচ্ছেন নবাগতরাও ৷ তালিকায় নয়া নাম হামিদ আহদাদ ৷ ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে সোমবার চুক্তি ছিন্ন করলেন মরক্কো স্ট্রাইকার ৷ একইদিনে আইএসএলের প্রস্তুতিও শুরু করল দল ৷
অর্থাৎ, আইএসএলের কথা মাথায় রেখে অনুশীলন শুরুর দিনেই বিদেশি-বিদায় ইস্টবেঙ্গলে ৷ যদিও কঠিন সময় পরিবারের পাশে থাকতে হামিদ অব্য়াহতি চেয়েছেন বলে জানানো হয়েছে ক্লাবের তরফে ৷ কিন্তু আইএসএল অনিশ্চতার বিষয়টি এক্ষেত্রে পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়ার নয় ৷ বরং, মরক্কো স্ট্রাইকারের পাকাপাকি ক্লাব ছাড়ার বিষয়টিকে হয়তো মদত জুগিয়েছে আইএসএল ঘিরে অনিশ্চয়তা ৷
অথচ গোলখরা কাটাতে চলতি মরশুমে কোচ অস্কার ব্রুজোঁ পছন্দ করে দলে এনেছিলেন হামিদকে ৷ ডুরান্ড, আইএফএ শিল্ড কিংবা সুপার কাপে মরক্কো স্ট্রাইকার কমবেশি গোল করলেও তাঁর চোট প্রবণতা একটা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৷ এমনকী তিন-তিনটি টুর্নামেন্ট খেলে ফেললেও দলের গোল মেশিন হয়ে উঠতে পারেননি আশরাফ হাকিমির দেশের স্ট্রাইকার ৷ ফলে তাঁকে নিয়ে সংশয়ের আবহ তৈরি হয়েইছিল ৷ এমন সময় ইস্টবেঙ্গল থেকে অব্য়াহতি চেয়ে নিলেন হামিদ নিজেই ৷ এখনও চূড়ান্ত না-হলেও শীঘ্রই তাঁর পরিবর্ত খুঁজে নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে ক্লাবের তরফে ৷ কিন্তু ভারতীয় ফুটবল ঘিরে চরম অনিশ্চয়তার কারণে এই মুহূর্তে কে আসবেন লাল-হলুদে, সেটাই চিন্তার ৷
🚨 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘 🚨— East Bengal FC (@eastbengal_fc) January 5, 2026
East Bengal FC has mutually parted ways with Hamid Ahadad.
The decision comes after Hamid expressed his desire to be with his family during this period. As a club that values the well-being of its players beyond the pitch, we have decided to honour his… pic.twitter.com/9wMK6uDPNR
এদিকে সোমবার নতুন বছরে শুরু হল ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলন ৷ পর্দার আড়ালে দলকে অনুশীলন করালেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ৷ হিরোশি ইবুসুকি, মহম্মদ রশিদ, সাউল ক্রেসপো- তিন বিদেশি প্রথমদিনের অনুশীলনে হাজির ৷ বাকিরা চলতি সপ্তাহেই চলে আসবেন ৷ আইএসএল শুরু কবে, তা নিয়ে জিজ্ঞাসা রয়েছে ৷ যদিও ফেডারেশন জানিয়েছে চলতি সপ্তাহে আইএসএলের দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হবে ৷ ফলত ফেডারেশনের কথায় আস্থা রেখেই প্রস্তুতি শুরু লাল-হলুদে ৷
Mumbai City can confirm that the club and Spanish centre-back Tiri have mutually parted ways.— Mumbai City FC (@MumbaiCityFC) January 5, 2026
A true professional on and off the pitch, Tiri’s journey with the Club has been marked by resilience, leadership, and unforgettable moments. From battling it out on the continental… pic.twitter.com/0QPHVSugh2
যা পরিস্থিতি তাতে সম্ভবত 15 ফেব্রুয়ারি থেকে বল গড়াবে আইএসএলের ৷ স্বাভাবিকভাবে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক ৷ তবে সবকিছু ছাপিয়ে শিরোনামে হামিদের বিদায়ের খবর ৷ ইস্টবেঙ্গলে হামিদ-বিদায়ের দিনে অনিশ্চয়তার জাঁতাকলে সিনিয়র দলের সবরকম কর্মকাণ্ড সাসপেন্ড করল এফসি গোয়া ৷ ফ্র্য়াঞ্চাইজি সিইও রবি পুষ্কর সোমবার ভার্চুয়াল বৈঠকে সিনিয়র দলের ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফ-সহ সকলকে এ বিষয়ে অবগত করেছেন ৷