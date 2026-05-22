'আর্সেনালের সঙ্গে একটা যোগসূত্র ছিল', দুর্দিনের সঙ্গী ইমামিকে কুর্নিশ লাল-হলুদ শীর্ষকর্তার
শুক্রবার বিকেলে ইস্টবেঙ্গল মাঠে ফেডারেশনের তরফে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে ৷ যেখানে হাজির থাকছেন সকল ফুটবলাররা ৷
Published : May 22, 2026 at 11:32 AM IST
কলকাতা, 22 মে: বাইশ বছরের গ্লানি, পরাজয়, হতাশা সব এক লহমায় উধাও ৷ আবারও ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল ৷ প্রত্য়াশামতোই লাল-হলুদ জনতার আবেগের বিচ্ছুরণ দেখল কিশোরভারতী স্টেডিয়াম এবং শহরের বিভিন্ন রাজপথ ৷ সমর্থকদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস এবং আবেগের বেষ্টনী পেরিয়ে বৃহস্পতিবার যখন ক্লাব তাঁবুতে ট্রফি এসে পৌঁছল, তখন রাতদুপুর ৷ কিন্তু মাঝরাতেও লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবে জনবিস্ফোরণ যেন বলে দিচ্ছিল কত সহস্র অপেক্ষার পর ধরা দিল কাঙ্খিত এই মুহূর্ত ৷
উল্লেখ্য, দিনদু'য়েক আগে ইংলিশ প্রিমিয়র লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্সেনাল ৷ সেখানেও 22 বছর প্রতীক্ষার পর ধরা দিয়েছে কাঙ্খিত খেতাব ৷ প্রথম আইএসএল জয়ের প্রতিক্রিয়ায় ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার গলায় উঠে আর্সেনাল প্রসঙ্গ ৷ তিনি বলেন, "আমাদের সঙ্গে আর্সেনালের একটা যোগসূত্র ছিল ৷ ওরাও পেল, আমরাও পেলাম ৷ ওরাও 2004 সালে শেষবার জিতেছিল ৷ আমরাও তাই ৷" একইসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিলেন মাঝের সময়ে ইস্টবেঙ্গল কেবল দেশের সেরা লিগটাই পায়নি তবে অন্যান্য সব ট্রফি জিতেছে ৷ সেই সাফল্যের খতিয়ানও তুলে ধরেন ময়দানের নীতুদা ৷
প্রথমবার আইএসএল জয়ের জন্য বিনিয়োগকারী সংস্থা ইমামি'কে কুর্নিশ জানান দেবব্রত ওরফে নীতু সরকার ৷ তাঁর কথায়, "একটা কথা বলে দিই, আদিত্যজি, মনীশজি, বিভাস, সন্দীপজিকে সকল ইস্টবেঙ্গলের জনতার সারাজীবন মনে রাখা উচিত ৷ কঠিন সময় যেভাবে পাশে থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ওরা তুলে নিয়ে গিয়েছে, হ্যাটস অফ ৷" একইসঙ্গে ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা এও জানান যে, শুক্রবার বিকেলে ফেডারেশনের তরফে ক্লাবে মাঠে আইএসএল জয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হবে ৷ যেখানে সকল ফুটবলাররা উপস্থিত থাকবেন ৷
ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল ❤️💛— East Bengal FC (@eastbengal_fc) May 21, 2026
2️⃣2️⃣ years of wait ends in tonight's redemption 🏆🏆🏆🏆#JoyEastBengal #ISLChampions pic.twitter.com/lHfcsB9ELQ
মরশুম শেষে ক্লাব ছাড়ার জল্পনাকে পাশে সরিয়ে রেখে লাল-হলুদের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত লগ্নিকারী সংস্থাও ৷ ইমামি'র অন্যতম কর্তা বিভাস আগরওয়াল বলেন, "বারবার লাল-হলুদ সমর্থকদের কান্নাভেজা মুখগুলো দেখতে ভালো লাগছিল না ৷ সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে পুরো দল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল ৷ আজকের দিনটার সব কৃতিত্ব ফুটবলারদের, কোচেদের, সমর্থকদের ৷ যেভাবে সমর্থকরা মরশুমের শুরু থেকে দলকে সমর্থন জুগিয়ে গিয়েছে, তার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ৷" ইমামির আরেক শীর্ষকর্তা আদিত্য আগরওয়াল বলেন, "ক্লাবের এই সাফল্যে আমরা খুশি ৷ এটা সমর্থক, কোচ আর ফুটবলারদের জন্যই সম্ভব হয়েছে।"
ইস্টবেঙ্গল ফুটবলার এবং কোচিং স্টাফেদের জন্য বিশেষ পুরস্কার যে থাকবে, ক্লাবের বিনিয়োগকারীদের তরফে সেটা জানানো হয়েছে ৷ তবে ঘোষণাটা শুক্রবারের জন্য তুলে রেখেছে তারা ৷