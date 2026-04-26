দু'ম্যাচ নির্বাসিত মিগুয়েল, ফেডারেশনকে তোপ দেগে আবেদনের পথে হাঁটছে না ইস্টবেঙ্গল

দু'ম্যাচ নির্বাসিত মিগুয়েল, ফেডারেশনকে তোপ দেগে আবেদনের পথে হাঁটছে না ইস্টবেঙ্গল
আগামী মঙ্গলবার ওড়িশা এফসি ও পরবর্তী মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডারকে পাবে না লাল-হলুদ ৷
Published : April 26, 2026 at 1:19 AM IST
কলকাতা, 26 এপ্রিল: প্রাথমিকভাবে সম্ভাবনা ছিল তিন ম্যাচ নির্বাসনের ৷ তবে শুনানির পর ইস্টবেঙ্গল প্লে-মেকার মিগুয়েল ফিগেরাকে শনিবার দু'ম্যাচের জন্য নির্বাসনে পাঠাল ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ৷ ফলত 28 এপ্রিল ওড়িশা এফসি'র পাশাপাশি পরবর্তী মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচেও ব্রাজিলিয়ানকে পাবে না লাল-হলুদ ৷ বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচে লাল-কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার সময় প্রতিপক্ষ ডাগআউটের উদ্দেশে বল শট করেন মিগুয়েল ৷ যে কারণে ফুটবলারকে নির্বাসিত করার পাশাপাশি ক্লাবকেও 40 হাজার টাকা জরিমানা করেছে ফেডারেশন ৷ আর এই শাস্তির বহর দেখে ক্ষুব্ধ ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ৷
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "এখন তো ফেডারেশনের নামটা বদল করে জরিমানা ফেডারেশন করে দিলেই হয় ৷ তার কারণ এটা ফুটবল হচ্ছে না ৷ ফেডারেশন সভাপতিকে ফোন করে পাওয়া যায় না ৷ সচিবকে ফোন করে পাওয়া যায় না ৷ যখন তাঁরা সমস্যায় পড়েন তখন বিভিন্ন সময়ে ফোন আসে ৷ তখন তাঁদের পাশে ফুটবল বাঁচাও বলে থাকতে হয় ৷ দীর্ঘদিন ধরে ফুটবলে এসব হচ্ছে ৷ যে কর্মকাণ্ড আমাদের বিরুদ্ধে হচ্ছে তাতে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করা ছাড়া রাস্তা নেই ৷ এটা অপদার্থ কমিটি ৷"
লাল-হলুদ শীর্ষকর্তার মতে এই কমিটির আর না-থাকাই বাঞ্ছনীয় ৷ দেবব্রত সরকারের সংযোজন, "সংবাদমাধ্যমে দেখেছি একটি ম্যাচে গোড়ালির উপর জল, সেই মাঠে ফুটবল খেলা হয়ে গেল ৷ সেখানে যদি কোনও ফুটবলারের চোট হত, দায় কার ?" একইসঙ্গে তিনি যোগ করেছেন, "সব ক্লাবের ফুটবলারদের লাল-কার্ডের বিরুদ্ধে আপিল করলে ছেড়ে দিচ্ছে ৷ আমরা এখন খেতাবি দৌড়ে আছি ৷ খেতাবি দৌড়ে থাকার সময়ই এইসব হয় ৷ যতবার আমরা একটা ভালো জায়গায় পৌঁছয়, ততবারই খারাপ রেফারিংয়ের শিকার হতে হয়। ইতিহাস ঘাঁটলেই আপনারা পেয়ে যাবেন ৷ এমন একেকটা কাজ করে, যার জন্য আমরা পিছিয়ে যাই ৷ বেঙ্গালুরু ম্যাচ আমাদের জিততে দিল না এবং আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে নির্বাসিত করে দিল ৷ অথচ বেঙ্গালুরুর ডাগআউট থেকে যে ছেলেটি বারবার বর্ণবিদ্বেষী কথাবার্তা বলে গেল, চতুর্থ রেফারি তাঁর কথা শুনলই না ৷ লাইন্সম্যানও শুনল না । অথচ রেফারি শুনল ৷"
🆙 𝗡𝗘𝗫𝗧 ⏭️ A trip to Goa to take on Odisha FC 🔴🟡 ⚔️ 🟣⚫#JoyEastBengal #ISL #EBFCOFC pic.twitter.com/vw30Z83PlN— East Bengal FC (@eastbengal_fc) April 24, 2026
তবে এতকিছুর পরেও মিগুয়েল মেজাজ হারিয়ে উত্তেজিত না-হলেই ভালো হত বলে মনে করেন দেবব্রত সরকার ৷ পাশাপাশি আর্থিক জরিমানা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা ৷ তাঁর কথায়, "পরেও নির্বাসনের শাস্তিটা দিতে পারত ৷ আমরা এখন খেতাব জয়ের জায়গায় আছি, লড়াই করছি ৷ এই মুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত দেওয়ার খুব প্রয়োজন ছিল ? বিশেষ করে দেশের ফুটবলের এই অবস্থায় ৷" প্রাথমিকভাবে ক্লাবের তরফে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদনের পথে হাঁটার কথা ছিল ৷ কিন্তু রাতের দিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফ থেকে জানানো হয় আবেদনের রাস্তা থেকে সরে এসেছে তারা ৷
এদিকে যাঁর শাস্তি নিয়ে এত শোরগোল সেই মিগুয়েল প্র্যাকটিসে এদিন শান্তই ছিলেন ৷ দলের অন্দরেও আবহাওয়া হালকা ৷ মিগুয়েলের শাস্তি নিয়ে ইতিমধ্যে কোচ অস্কার ব্রুজোঁ উষ্মাপ্রকাশ করেছেন। মঙ্গলবার ওড়িশা ম্যাচে ফুটবলাররা নিজেদের নিঙড়ে দিতে মরিয়া ৷