পোলিশ স্ট্রাইকারের শহরে পা রাখার দিনে কল্যাণীতে অনুশীলন শুরু লাল-হলুদের
নিউটাউনে ফেডারেশনের সেন্টার অব এক্সেলেন্সের মাঠ ভারতীয় দলের প্র্যাকটিসের জন্য বরাদ্দ হওয়ায় কল্য়াণীতে অনুশীলন সারছে হাবাস অ্যান্ড কোম্পানি ৷
Published : September 28, 2026 at 9:05 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: ইস্টবেঙ্গলের নয়া পোল্যান্ড স্ট্রাইকার লুকাস জুলিনস্কি শহরে চলে এলেন সোমবার সকালে ৷ আর নয়া বিদেশি স্ট্রাইকারের শহরে পা রাখার দিনে কলকাতা ছেড়ে কল্যাণীতে লাল-হলুদ ৷ আসন্ন জোড়া ফিফা ফ্রেন্ডলির কারণে শহরে প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডের অভাব ৷ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের অনুশীলন মাঠ এখন ফিফা'র অধীনে ৷ নিউটাউনে ফেডারেশনের সেন্টার অব এক্সেলেন্সের মাঠ বরাদ্দ হয়েছে ভারতীয় দলের প্র্যাকটিসের জন্য ৷
আর সেই কারণে আইএফএ শিল্ডের মাঝে অনুশীলন করতে আন্তোনিও লোপেজ হাবাস দলবল নিয়ে কল্যাণী স্টেডিয়ামে পা রাখলেন সোমবার থেকে ৷ সাধারণত বিকেলে অনুশীলন হয়ে থাকে ৷ কিন্তু সোমবার সকালে অনুশীলন সারল লাল-হলুদ ৷ বুধবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে পঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে খেলবে দল ৷ দু'দলই শেষ চারে পৌঁছে গিয়েছে ৷ নিয়মরক্ষার ম্যাচ হলেও লাল-হলুদের স্প্যানিশ হেডস্যর দলকে জয়ের অভ্যাসে রাখতে চাইছেন ৷ লিগের পরে শিল্ডের প্রথম ম্য়াচেও ইস্টবেঙ্গল সাফল্যের জন্য ভারতীয় ব্রিগেডে ভরসা রেখেছে ৷ তবে আইএফএ শিল্ডের দ্বিতীয় ম্য়াচ এবং নকআউট পর্বে সম্ভবত আংশিক সিনিয়র দল এবং চার বিদেশিকে স্কোয়াডে রাখতে পারে লাল-হলুদ ৷
এদের মধ্যে মহম্মদ রশিদ, ক্রিস ইকোনোমিডিস, দানি রামিরেজ, দিয়েগো জিভুলিচ'কে ব্যবহার করা হতে পারে। শিল্ড জয়ের ভাবনা যেমন রয়েছে তেমনই আইএসএল ও এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের প্রস্তুতির নীল-নকশা এর পেছনে কাজ করছে ৷ পঞ্জাব এফসি'র বিরুদ্ধে সিনিয়র দলের অনিয়মিত ফুটবলারদের আরও বেশি করে ব্যবহার করা হতে পারে ৷ তবে হাবাসের ভাবনায় মূলত চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু এবং আইএসএল ৷ তাই শিল্ডের প্রথম ম্য়াচের ডাগ আউটে বিনো জর্জ'কে বসিয়েছিলেন তিনি ৷
Long season 😤— East Bengal FC (@eastbengal_fc) September 27, 2026
Focus intact 🎯#JoyEastBengal pic.twitter.com/JApK9Rkdms
পোলিশ স্ট্রাইকার চলে এলেও এখনও অনুশীলনে নামেননি আকে লোবা ৷ তাঁর কিছু মেডিক্যাল টেস্টের রিপোর্ট নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল ৷ তবে সূত্রের খবর, সব সমস্যা দূর করে আগামী বৃহস্পতিবার থেকে অনুশীলনে নামছেন আইভরি কোস্টের ফুটবলার ৷ পাশাপাশি কেটেও যেন কাটছে না এফিয়ং এনসুংগুসি'র ভিসা সমস্যা ৷ তবে হাবাস কোনওরকম অজুহাত না-দিয়ে যা আছে তাই নিয়ে ইস্টবেঙ্গলকে আশা দেখাচ্ছেন ৷ কোচের এই ইতিবাচক মানসিকতাই পুরো দলের ইউএসপি ৷