ক্রেসপো ফিট হলেও কেরালা ম্যাচের আগে সোবার্গকে ঘিরে জল্পনা ইস্টবেঙ্গলে
আগামী শনিবার ঘরের মাঠে কেরালার মুখোমুখি হবে অস্কার ব্রুজোঁর লাল-হলুদ ৷
Published : March 12, 2026 at 12:00 PM IST
কলকাতা, 12 মার্চ: ইস্টবেঙ্গল শিবিরে একের পর এক ফুটবলারদের ঘিরে তৈরি হচ্ছে সংশয়ের কালো মেঘ ৷ আইএসএলে সবে চারটে ম্যাচ হয়েছে ৷ প্রথম দু'টো ম্য়াচে জয় এলেও শেষ দু'ম্য়াচে জয়হীন লাল-হলুদ ৷ যা পয়েন্টস টেবলে পাঁচে নামিয়েছে দলকে ৷ এমন সময় একের পর এক ফুটবলারদের পাওয়া নিয়ে তৈরি হচ্ছে অনিশ্চয়তা ৷ সাউল ক্রেসপো চোট সারিয়ে গত কয়েকদিন ধরে চুটিয়ে অনুশীলন করছেন ৷ যা কোচ অস্কার ব্রুজোঁর কাছে স্বস্তির ৷ তবে শনিবার ঘরের মাঠে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে নামার আগে অনিশ্চয়তা নয়া বিদেশি অ্যান্টন সোবার্গকে ঘিরে ৷
বর্তমানে ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠের প্রাণভোমরা মিগুয়েল ফিগেরা ৷ ব্রাজিলিয়ান আটকে গেলে ইস্টবেঙ্গলও আটকে যাচ্ছে ৷ এই অবস্থায় মিগুয়েলের পাশে ক্রেসপোর উপস্থিতি অস্কার ব্রুজোঁর বিকল্প বাড়াবে ৷ শনিবার যুবভারতীতে এই দু'য়ের কাঁধে ভর করেই ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে লাল-হলুদ ৷ আশা জাগিয়ে শুরু করে থমকে গিয়েছে দলের জয়রথ ৷ সমস্যা সরিয়ে আগামী দু'টো ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট তুলতে মরিয়া ব্রুজোঁ ৷ নইলে অস্বস্তি বাড়বে ৷ কারণ সূত্রের খবর, থাংবই সিংটোর ছায়া নাকি ডাগআউটে দীর্ঘ হচ্ছে ৷
এমন সময় চোট-আঘাত নিঃসন্দেহে উদ্বেগের ৷ দলের পয়লা নম্বর বিদেশি ডিফেন্ডার কেভিন সিবিলে এখনও আইএসএলে নামতেই পারলেন না ৷ 13 ম্যাচের লিগের অর্ধেক শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও যদি তাঁকে পাওয়া নিয়ে অপেক্ষা বাড়তে থাকে, তাহলে প্রশ্ন উঠবেই ৷ সূত্র বলছে কেভিন সিবিলে ছাড়া পুরো দল ফিট ৷ তবে আর্জেন্তাইন ডিফেন্ডারকে কবে পাওয়া যাবে, তার কোনও ইঙ্গিত নেই ৷ এমতাবস্থায় এবার অ্যান্টন সোবার্গকে ঘিরে অনিশ্চয়তা ৷ ড্যানিশ ফুটবলারটি গত কয়েকদিন অনুশীলন করলেও বুধবার বল নিয়ে নাড়াচাড়া করেননি ৷ মাঠের ধারে দৌড়লেন, সাইক্লিং করলেন এবং জিম সেশনে অংশ নিলেন ৷ তারপর সাজঘরে গিয়ে বিশ্রাম ৷ তাহলে সোবার্গ কি অস্কারের নীল-নকশায় এখনও মানিয়ে উঠতে পারেননি, নাকি অন্য কারণ ? প্রশ্ন থাকছে ৷
Full throttle at the training ground ⚽⚡#JoyEastBengal #ISL #EBFCKBFC pic.twitter.com/hLNrhd8XpJ— East Bengal FC (@eastbengal_fc) March 11, 2026
যদিও তাঁকে তৈরি করার জন্য অনুশীলনে বাড়তি সময় ব্যয় করা হচ্ছে ৷ চোট সারিয়ে ফিরে পুরানো ছন্দে ফিরতে মরিয়া নাওরেম মহেশ সিং ৷ আসলে মিগুয়েল প্রতিপক্ষের পায়ের জঙ্গলে আটকে গেলেও যাতে ইউসেফ এজ্জেজারি বলের জোগান থেকে বঞ্চিত না হন, সেটাই নিশ্চিত করতে চাইছেন ব্রুজোঁ ৷ সেদিক থেকে ক্রেসপোর ফিট হয়ে ওঠা লাল-হলুদের জন্য প্রয়োজন ছিল ৷ তবে ফুটবলারদের ঘিরে আচমকা অনিশ্চয়তার মেঘ ইস্টবেঙ্গলের বাড়তি চিন্তা ৷ তাই প্রতিকূলতা ছাপিয়েই জয়ের সরণিতে ফেরার লক্ষ্যে ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল ৷