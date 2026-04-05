কমপক্ষে তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে রশিদ, চেন্নাইয়িন ম্য়াচের আগে দুঃসংবাদ লাল-হলুদে

কমপক্ষে তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে রশিদ, চেন্নাইয়িন ম্য়াচের আগে দুঃসংবাদ লাল-হলুদে
কেভিন সিবিলে সুস্থ হয়ে নামতে পারেন মাঠে ৷ তবে হংকং ম্য়াচে চোট পাওয়া আনোয়ারকে নিয়েও শঙ্কায় রয়েছে লাল-হলুদ শিবির ৷
Published : April 5, 2026 at 8:29 PM IST
কলকাতা, 5 এপ্রিল: আন্তর্জাতিক বিরতির অর্থ দলের ছোটখাটো খামতি, ভুলচুকগুলো শুধরে নেওয়া ৷ কিন্তু সেই আন্তর্জাতিক বিরতিতেই দুঃসংবাদ বয়ে এল ইস্টবেঙ্গল শিবিরে ৷ আগামী শনিবার চেন্নাইয়িন এফসি ম্য়াচ দিয়ে আইএসএলে ফিরছে অস্কার ব্রুজোঁর ছেলেরা ৷ এমন সময় কমপক্ষে তিন সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে চলে গেলেন মহম্মদ রশিদ ৷ অনুশীলন ম্য়াচে গোড়ালিতে চোট পেয়ে বিপদ ডেকে আনলেন প্য়ালেস্তাইন মিডফিল্ডার ৷
আর্জেন্তাইন ডিফেন্ডার কেভিন সিবিলে চোট সারিয়ে চুটিয়ে অনুশীলন করছেন ৷ এমন সময় 'মারিনা মাচান'দের বিরুদ্ধে ব্রুজোঁ পূর্ণশক্তির দল নামানোর ভাবনায় ছিলেন ৷ কিন্তু রশিদের চোট পরিকল্পনা ভেস্তে দিল তাঁর ৷ প্য়ালেস্তাইন ফুটবলারের চোটের এমআরআই রিপোর্ট এতটাই উদ্বেগের যে পুরো মরশুমের জন্য ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ৷ আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের বাকি আর সাত ম্যাচ ৷ খেতাবি দৌড়ে থাকতে হলে প্রত্যেকটি ম্যাচই এখন ফাইনাল।
এমন সময় রশিদের বিকল্প খুঁজতে বা তৈরি করতে ব্রুজোঁকে উঠেপেড়ে লাগতে হবে ৷ প্রসঙ্গত চলতি মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের যেটুকু সাফল্য, তার মূলে রয়েছে মাঝমাঠে রশিদের ভালো ফুটবল ৷ রক্ষণ এবং আক্রমণের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজটা সফলভাবে করে থাকেন প্য়ালেস্তাইন ফুটবলার ৷ ফলে তাঁর অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা ইস্টবেঙ্গলের ৷ তবে হংকংয়ের বিরুদ্ধে কুঁচকিতে চোট পাওয়া আনোয়ার আলিকে নিয়ে উদ্বেগের তেমন কিছু নেই ৷ শুক্রবার সকালে ডিফেন্ডারের এমআরআই হয়েছে ৷ কুঁচকির পেশিতে ব্যথার কারণে কয়েকদিনের বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাঁকে ৷ হাতে কিছুটা সময় থাকায় আনোয়ারকে নিয়ে ধীরে চলো নীতি অবলম্বন করছে ইস্টবেঙ্গল ৷
মহামেডান ম্যাচে দুরন্ত গোল করা নন্দকুমারকে নিয়ে চোটের জল্পনা থাকলেও পরে তিনিও চেন্নাইয়িন ম্যাচে খেলার জন্য ফিট ৷ ফলত কেবল রশিদের চোটই চিন্তা বাড়িয়ে দিল শিবিরে ৷ তবে আগামী 11 এপ্রিল আনোয়ার আলিকেও যদি শেষমেশ না-পাওয়া যায় তবে সমস্যা তীব্র হবে ব্রুজোঁর ৷ কেভিন সিবিলে দলের সঙ্গে যোগ দিলে রক্ষণ কিছুটা জমাট হবে বটে ৷ সেক্ষেত্রে হয়তো আর্জেন্তাইনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হতে পারে লালচুংনুঙ্গাকে ৷ আর জিকসন সিং'কে মাঝমাঠে এনে গভীরতা বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারে লাল-হলুদ ৷