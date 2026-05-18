রশিদের মুখে গিল-স্তুতি, খেতাবের খুব কাছে পৌঁছেও সংযত ব্রুজোঁ
94 মিনিটে গিলের অবিস্মরণীয় সেভে প্রথম আইএসএলের জয়ের স্বপ্ন বেঁচে লাল-হলুদে ৷ শেষ ম্য়াচের আগে কী বলছেন ব্রুজোঁ ?
Published : May 18, 2026 at 12:16 PM IST
কলকাতা, 18 মে: যুবভারতীতে রবিবাসরীয় ডার্বিটা জিতলে হয়তো ষোলকলা পূর্ণ হত ৷ তবে সেটা না-হলেও প্রথম আইএসএল জয়ের দোরগোড়ায় ইস্টবেঙ্গল ৷ না-আঁচালে বিশ্বাস নেই ৷ তবু উৎসবের আগাম প্রস্তুতি শুরু করেছেন লাল-হলুদ অনুরাগীরা ৷ বৃহস্পতিবার কিশোরভারতীতে প্রতিপক্ষ ইন্টার কাশী ৷ কোচহীন প্রতিপক্ষ লিগ টেবিলে বেকায়দায়, ফলত জয় পাওয়া কঠিন হবে না বলেই মানছেন সমর্থকরা ৷ তবু খেতাব না-জেতা পর্যন্ত সংযত থাকছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ৷
এদিকে ডার্বি ড্র'য়ের পর খেতাব জয়ের সম্ভাবনা উজ্বল থাকায় একজনের নাম আলোচনার কেন্দ্রে ৷ তিনি প্রভসুখন গিল ৷ ইস্টবেঙ্গলের 'লাস্ট লাইন অব ডিফেন্স' ৷ রবিবাসরীয় ডার্বিতে সংযুক্তি সময়ে (90+4 মিনিটে) জেমি ম্যাকলারেনের নিশ্চিত গোল পা দিয়ে অবিশ্বাস্য ভাবে বাঁচান তিনি ৷ যা মনে করিয়ে দিয়েছে গত বিশ্বকাপে আর্জেন্তিনা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজের দুর্ধর্ষ সেভকে ৷ যা বিশ্বকাপ ট্রফি এনে দিয়েছিল লা-আলবিসেলেস্তে'দের ৷ গিলের সেভও কি নিশ্চিত করে দিল ইস্টবেঙ্গলের কাঙ্খিত আইএসএল খেতাব ? উত্তরের জন্য অপেক্ষা লক্ষ্মীবারের ৷
তার আগে অবশ্য লাল-হলুদ মাঝমাঠের কাণ্ডারী মহম্মদ রশিদ সতীর্থ গিলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ৷ প্য়ালেস্তাইন ফুটবলার বলেন, "গিলের ওই সেভটার জন্য কোনও বিশেষণই যথেষ্ট নয় ৷ ওটা না-হলে এই লড়াইটা জলে যেত ৷"
Prabhsukhan Singh Gill’s late save summed up the reactions of the @mohunbagansg bench in a breathless #KolkataDerby finish. 🥵#MBSGEBFC #ISL12 pic.twitter.com/F7BFMwZXrH— Indian Super League (@IndSuperLeague) May 17, 2026
সে যাইহোক, এই মুহূর্তে অঙ্কটা জলের মতো সোজা ৷ জিতলেই ইস্টবেঙ্গলকে চ্য়াম্পিয়ন ধরে নেওয়া যায় ৷ পক্ষান্তরে খেতাব জিততে হলে মোহনবাগানকে শেষ ম্যাচে জিততে তো হবেই সঙ্গে গোলপার্থক্যেও পড়শি ক্লাব ইস্টবেঙ্গলকে ছাপিয়ে যেতে হবে ৷ তবে ইস্টবেঙ্গল যদি হারে তাহলে মোহনবাগান ড্র করলেই খেতাব ধরে রাখবে ৷ তবে সেক্ষেত্রে বাকি দলগুলোকে 24 পয়েন্টের বেশি পাওয়া চলবে না ৷ যে সুযোগ রয়েছে পঞ্জাব এফসি ও মুম্বই সিটি এফসি'র কাছে ৷
কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকে শেষ মুহূর্তের গোলে জয় হাতছাড়া হয়েছিল ইস্টবেঙ্গেলের ৷ রবিবারও 84 মিনিটে এডমুন্ড লালরিনডিকার গোলে লিড নিয়েও ড্র করে মাঠ ছাড়তে হল ইস্টবেঙ্গলকে ৷ সঙ্গে আইএসএল ডার্বিতে বাগানকে হারানোর অপেক্ষা বড়াল ৷ শেষমুহূর্তে গোল হজম করে জয় হাতছাড়া হওয়ার স্বভাবতই হতাশ লাল-হলুদ কোচ ব্রুজোঁ ৷ বলছেন, "গোলটা ধরে রাখা উচিত ছিল ৷ কেরালা ব্লাস্টার্স ও মোহনবাগানের বিরুদ্ধে শেষ মিনিটে গোল হজম না-করলে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেতে পারতাম ৷ যথেষ্ট সুযোগ তৈরি করলেও সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারিনি ৷"
শেষ ম্যাচের আগে কোন বিভাগে উন্নতি করতে চান ? ব্রুজোঁর উত্তর, "ফিনিশিংয়ে আরও নিখুঁত হতে হবে ৷ পাশাপাশি সেটপিসে আরও উন্নতি করতে হবে ৷ তবে সবমিলিয়ে বলতে পারি ডার্বিতে আমরা জেতার যোগ্য ছিলাম ৷ তাহলে কাশীর বিরুদ্ধে ম্যাচ নিয়ে এত ভাবার দরকার পড়ত না ৷"