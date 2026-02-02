কিশোরভারতীতে আইএসএল খেলবে ইস্টবেঙ্গল ! পাশার স্মৃতিতে দ্বৈরথে বাইচুং-ব্যারেটো
আগামী 6 ফেব্রুয়ারি প্রয়াত ইলিয়াস পাশার স্মরণে জোড়া প্রীতি ম্যাচ আয়োজিত হবে ইস্টবেঙ্গল মাঠে ৷
Published : February 2, 2026 at 2:29 PM IST
কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: আসন্ন আইএসএলে কলকাতা ডার্বি যৌথভাবে আয়োজন করবে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি ৷ তবে উদ্যোগ যে শুরু হয়েছে তা স্বীকার করছেন ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ৷ তবে ডার্বি ছাড়া লিগের অন্য়ান্য ম্যাচগুলো ইস্টবেঙ্গলের কিশোরভারতীতে খেলার সম্ভাবনাই বেশি ৷
হাতে সময় দিনদশেকের মতো ৷ এরই মধ্যে দল গোছানোর কাজও চলছে অস্কার ব্রুজোঁর সংসারে ৷ দল গোছানোর অংশ হিসেবে জেরি মাউইহমিংথাঙ্গাকে সই করিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷ চার ভারতীয় উইঙ্গার ছিল লাল-হলুদের নজরে ৷ এদের মধ্যে জেরিই সবচেয়ে বেশি পছন্দের ছিলেন ৷ তাঁকে পেয়ে স্বভাবতই খুশির হাওয়া লাল-হলুদ সংসারে ৷ 14 ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে আইএসএল ৷ তার আগে ইতিমধ্যে অস্কার ব্রুজোঁর প্র্যাকটিসে যোগ দিয়েছেন জেরি ৷
তবে আইএসএলের জন্য ষষ্ঠ বিদেশি নেওয়ার সম্ভাবনা নেই ইস্টবেঙ্গলের ৷ ঘোষণা না-হলেও ইস্টবেঙ্গলে সই করা স্প্যানিশ স্ট্রাইকার ইউসেফ এজেজারি দ্রুত আসতে চলেছেন কলকাতায় ৷ তাঁর ভিসার আবেদন করা হয়ে গিয়েছে ৷ ফলত ভিসা হাতে পেয়ে গেলেই তিনি ভারতে চলে আসতে পারবেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷ সম্ভবত চলতি সপ্তাহেই ব্রুজোঁর সংসারে যোগ দেবেন তিনি ৷
ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দলের নানাবিধ সংস্কারের মতই লাল-হলুদ তাঁবুতেও চলছে নানান কর্মকাণ্ড ৷ সাম্প্রতিক সময়ে নানা কাজের মধ্যে ইলিয়াস পাশার অকাল প্রয়াণে সর্বোতভাবে তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়ানো অন্যতম ৷ ইস্টবেঙ্গল প্রেসিডেন্ট মুরারীলাল লোহিয়ার ঘোষণা অনুযায়ী প্রয়াত ফুটবলারের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে 11 লক্ষ টাকা ৷ একইসঙ্গে আগামী 6 ফেব্রুয়ারি পাশা বেনিফিট ম্যাচের আয়োজন করছে ইস্টবেঙ্গল ৷
সভাপতি মুরারীলাল লোহিয়া জানান, তিনি পাশার খেলা দেখেননি ৷ কিন্তু প্রয়াত 'পল্টুদা'র সঙ্গে তাঁর অফিসে আসা পাশাকে প্রথম দেখেই তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ে যান ৷ তাঁর কথায় পাশা ছিলেন, "আপাদমস্তক ভদ্রলোক।" পাশার চিকিৎসার জন্য গচ্ছিত অর্থ তাঁর হাতে তুলে দিতে না-পারার আফশোস থাকলেও প্রাক্তন খেলোয়াড়রা এবং ক্লাব পাশার পরিবারের পাশে দাঁড়ানোয় খুশি তিনি ৷
আগামী 6 ফেব্রুয়ারি পাশার স্মরণে জোড়া বেনিফিট ম্যাচ আয়োজিত হবে ক্লাবের মাঠে ৷ প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল স্টার্স মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল লেজেন্ডসের ৷ দু'টি দলকে নেতৃত্ব দেবেন যথাক্রমে তুষার রক্ষিত এবং বিকাশ পাঁজি ৷ দ্বিতীয় ম্যাচটি হবে ইস্টবেঙ্গল বনাম এফপিআই'য়ের মধ্যে ৷ নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড থাকবে যথাক্রমে বাইচুং ভুটিয়া এবং হোসে রামিরেজ ব্যারেটোর কাছে ৷ পাশাপাশি রবিবার মেম্বার্স লাউঞ্জের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ, ফুটবলার সৌভিক চক্রবর্তী, বিপিন সিংরা।