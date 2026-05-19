শেষ ম্য়াচ জিতেই আইডব্লিউএল ঘরে তুলল ইস্টবেঙ্গল, শীর্ষ গোলদাতা ফাজিলা

শেষ ম্য়াচ জিতেই আইডব্লিউএল ঘরে তুলল ইস্টবেঙ্গল, শীর্ষ গোলদাতা ফাজিলা
ছেলেদের প্রথমবার আইএসএল জয়ের হাতছানির মধ্যেই টানা দ্বিতীয়বার ভারতসেরা লাল-হলুদের মেয়েরা ৷ শ্রীভূমির বিরুদ্ধে শেষ ম্য়াচ 2-0 গোলে জিতল তারা ৷
Published : May 19, 2026 at 1:25 PM IST
কলকাতা, 19 মে: খেতাব নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল দু'ম্য়াচ আগেই ৷ তবে শেষ ভালো যার, সব ভালো তার ৷ তাই শ্রীভূমি স্পোর্টিং'য়ের বিরুদ্ধে ম্য়াচ জিতেই লিগ শেষ করতে চেয়েছিল তারা ৷ মাঠে নেমে সোমবার সেটা করেও দেখাল ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবল দল ৷ শেষ ম্য়াচে শ্রীভূমি'কে 2-0 গোলে হারিয়ে ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ খেতাব ঘরে তুলল লাল-হলুদের প্রমিলা ব্রিগেড ৷ অন্যদিকে অবনমন হয়ে গেল শ্রীভূমি'র ৷
ছেলেদের সিনিয়র দল গত রবিবার ডার্বি ড্র করে প্রথমবার আইএসএল জয়ের দোরগোড়ায় ৷ আগামী 21 মে ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে জিতলে আইএসএল শিল্ডের নতুন ঠিকানা হবে লেসলি ক্লডিয়াস সরণি ৷ সেই প্রস্তুতির মধ্যেই ইস্টবেঙ্গলে দ্বিতীয়বারের জন্য চলে এল আইডব্লিউএল ট্রফি ৷ উল্লেখ্য, গত মরশুমে আইডব্লিউএল জিতে এশিয়ার মঞ্চেও দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিল অ্যান্থনি অ্য়ান্ড্রুজ অ্য়ান্ড কোম্পানি ৷ সোমবার ঘরের মাঠে নিয়মরক্ষার ম্যাচে লাল-হলুদের হয়ে গোল করলেন ফাজিলা ইকুয়াপুত এবং সুলঞ্জনা রাউল ৷
FT | A VICTORIOUS END TO OUR SUCCESSFUL IWL TITLE DEFENSE 🏆🏆#JoyEastBengal #MoshalGirls pic.twitter.com/0RhQUvVK2g— East Bengal FC (@eastbengal_fc) May 18, 2026
প্রথমার্ধের শেষদিকে পেনাল্টি থেকে প্রথম গোলটি করেন ফাজিলা ৷ চলতি আইডব্লিউএলে উগান্ডা স্ট্রাইকারের 20তম গোল এটি ৷ লিগের সর্বাধিক গোলদাতাও তিনি ৷ দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় গোলটি করে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেন সুলঞ্জনা ৷ চলতি প্রতিযোগিতায় এটি ষষ্ঠ গোল বাঙালি স্ট্রাইকারের ৷ 14 ম্যাচের 13টি'তেই জিতে 39 পয়েন্ট নিয়ে শিরোপা জিতল ইস্টবেঙ্গল ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা সেতু এফসি 25 পয়েন্ট নিয়ে থামল অনেক পিছনে ৷ খেলা শেষ হতেই লাল-হলুদ মশালে আলোকিত হয় ইস্টবেঙ্গল মাঠ ৷ ফাজিলাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে ৷
THE CHAMPION DANCE 💃#JoyEastBengal #IWLChampions #MoshalGirls pic.twitter.com/tAOjDfjTGx— East Bengal FC (@eastbengal_fc) May 18, 2026
সবমিলিয়ে পুরুষ দলকে নিয়ে প্রতীক্ষার মাঝে মেয়েদের ভারত সেরা হওয়ার আনন্দ লাল-হলুদ তাঁবুতে ৷ সেইসঙ্গে টানা দ্বিতীয়বার এশীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগও পেয়ে গেল লাল-হলুদের মেয়েরা ৷ পুরুষ দল বৃহস্পতিবার জিতলে যেন ষোলকলা পূর্ণ হবে ৷ ডার্বির পর মঙ্গলবার থেকে ইন্টার কাশী ম্যাচের প্রস্তুতিতে নামছে ইস্টবেঙ্গল ৷ এডমুন্ড লালরিনডিকা'র লাল-কার্ডের শাস্তি মকুবের আবেদন করা হয়েছিল ক্লাবের তরফে ৷ তবে ফেডারেশন সেটি নাকচ করে দিয়েছে ৷ ফলে ডার্বিতে মার্চিং-অর্ডার পাওয়ায় নির্ণায়ক ম্যাচে নামতে পারবেন না এডমুন্ড ৷ তবে বিপিন সিং সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৷ ডার্বির শেষ হতে ডি-হাইড্রেশনের কারণে কাহিল হয়ে পড়েছিলেন ৷ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ইঞ্জেকশন দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় লেফট-উইঙ্গারকে ৷