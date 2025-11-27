ETV Bharat / sports

সুপার কাপ সেমিফাইনাল খেলতে রওনা ইস্টবেঙ্গলের, দল প্রস্তুত; জানালেন অস্কার

4 ডিসেম্বর পঞ্জাব এফসি'র বিরুদ্ধে সুপার কাপের সেমিফাইনালে মাঠে নামবে ইস্টবেঙ্গল । ফাইনাল 7 ডিসেম্বর ৷

East Bengal FC
ইস্টবেঙ্গলের প্র্যাকটিস (ছবি- ইস্টবেঙ্গল)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 27, 2025 at 5:02 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 27 নভেম্বর: সুপার কাপ সেমিফাইনালে জন্য তৈরি ইস্টবেঙ্গল ৷ গোয়া উড়ে যাওয়ার আগে এমনটাই জানিয়ে দিলেন লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজো । বৃহস্পতিবার দুপুরের বিমানে কলকাতা ছেড়ে গোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিল লাল-হলুদ ব্রিগেড।

4 ডিসেম্বর পঞ্জাব এফসি'র বিরুদ্ধে সুপার কাপের সেমিফাইনালে মাঠে নামবে ইস্টবেঙ্গল । বুধবার বিকেলেই কলকাতায় শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সেরেছেন সউল ক্রেসপো, মিগুয়েলরা। সেমিফাইনালে মাঠে নামার আগে দল নিয়ে অনেকটাই স্বস্তিতে লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজো। সওল ক্রেসপোর ফিটনেস নিয়ে গড়ে ওঠা জল্পনা শেষ। কারণ স্প্যানিশ মিডফিল্ডার চুটিয়ে অনুশীলন করেছেন । তবে রক্ষণভাগ এবং মাঝমাঠের মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে উঠলেও ইস্টবেঙ্গলের চিন্তা আক্রমণভাগে হামিদ এবং হিরোশির ফর্ম। যদিও তাঁদের গোল করার দক্ষতায় অস্কার আস্থাশীল।

অনুশীলনে দলের দুই ফরোয়ার্ড হিরোশি ইবুসুকি এবং হামিদকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিলেন অস্কার। তবে নক-আউটের ম্যাচে ছয় বিদেশি নিয়ে ইস্টবেঙ্গল মাঠে নামবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে । রক্ষণ এবং মাঝমাঠ অপরিবর্তিত থাকলেও, আক্রমণভাগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথেই হাঁটছেন ইস্টবেঙ্গলের হেড কোচ । তবে মনে করা হচ্ছে, হামিদকে বেঞ্চে রেখে হিরোশিকেই প্রথম একাদশে রাখতে পারেন অস্কার ।

East Bengal Coach Oscar Bruzon
ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার (ছবি- ইস্টবেঙ্গল)

ইস্টবেঙ্গল কোচ বলেন, "শেষ অনুশীলনে দলকে খুব পরিণত এবং প্রস্তুত মনে হয়েছে । নিয়মিত একসঙ্গে অনুশীলন করায় দলের কম্বিনেশন এখন অনেক শক্তিশালী। আমরা প্রতিদিন উন্নতি করছি । কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কোনও জায়গা নেই ।" বুধবার সুপার কাপের প্রস্তুতির শেষ অনুশীলনে দু'টি দলে ভাগ করে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলান অস্কার । সেই ম্যাচে 3-1 গোলে জিতেছে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম একাদশ ।

সুপার কাপ সেমিফাইনালে লাল-হলুদের প্রতিপক্ষ পঞ্জাব এফসি। খাতায় কলমে ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে থাকলেও, পঞ্জাব এফসি-কে যথেষ্ট সমীহ করছেন অস্কার ব্রুজো । তিনি বলেন, "পঞ্জাব খুব শক্তিশালী দল। সেমিফাইনালে একটা কঠিন লড়াই হতে চলেছে । তবে আমরা যেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি, সেটাই যদি মাঠে করে দেখাতে পারি, তাহলে শিরোপা জয়ের একটা সুযোগ রয়েছে ।" সুপার কাপের ফাইনাল 7 ডিসেম্বর ৷

মিশন সুপার কাপের শেষ দু'ধাপে কোনও ভুল ত্রুটি চাইছেন না অস্কার । তাই একটি করে ম্যাচের নীলনকশা সাজিয়ে এগোনোর পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন। গোয়াতে পা-দেওয়ার পরেও ডেম্পোর সঙ্গে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা রয়েছে লাল-হলুদের ।

