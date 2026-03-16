সমর্থকদের গো-ব্যাক ধ্বনির মাঝে লগ্নিকারী সংস্থাকে পাশে পাচ্ছেন ব্রুজোঁ
লাল-হলুদে কোচ বদলের হাওয়ার মাঝেই বড় মন্তব্য লগ্নিকারী সংস্থার শীর্ষকর্তার ৷ কী বললেন তিনি ?
Published : March 16, 2026 at 2:30 PM IST
কলকাতা, 16 মার্চ: শুরুটা দুর্দান্ত করেও চলতি আইএসএলে যেন ক্রমশ পিছোচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ৷ শেষ তিন ম্য়াচে তারা সাত পয়েন্ট নষ্ট করেছে ৷ এর মধ্যে গত ম্য়াচে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে নব্বই মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে থেকেও সংযুক্তি সময়ে গোল হজম করে পয়েন্ট হাতছাড়া করেছে লাল-হলুদ ৷ আর তারপরই হেড কোচ অস্কার ব্রুঁজোর উদ্দেশে উড়ে এসেছে গো-ব্য়াক ধ্বনি ৷ ক্লাব কর্তাদের ঘিরে ম্য়াচ শেষে কোচ বদলের দাবি জানিয়েছেন হতাশ সমর্থকরা ৷ তবে এখনই সম্ভবত কোচ বদল হচ্ছে না ইস্টবেঙ্গলের ৷ লগ্নিকারী সংস্থার এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায় তেমনই ইঙ্গিত ৷
সমর্থকদের একাংশ বর্তমান কোচকে দায়িত্ব থেকে সরানোর দাবি তুললেও ক্লাব-কর্তারা জানিয়েছেন, কোচ বদলের বিষয়টি তাঁদের হাতে নেই ৷ অর্থাৎ, কোচ ইস্যুতে ফাইনাল কল লগ্নিকারী সংস্থা নেবে ৷ সোমবার বিকেলে ইস্টবেঙ্গলে বোর্ড মিটিংয়ের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সেখানে কোচ অস্কার ব্রুজোঁ সাম্প্রতিক বিস্ফোরক মন্তব্য, গত তিন ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট এবং দলের পারফরম্যান্সের ক্রমাবনতি নিয়ে আলোচনা হতে পারে ৷ সমর্থকরা কোচ বদলের রায় শুনিয়ে দিলেও ইস্টবেঙ্গলের লগ্নিকারী সংস্থা ইমামি অবশ্য এখনও কোচের পাশে ৷
ইস্টবেঙ্গলের লগ্নিকারী সংস্থার শীর্ষকর্তা আদিত্য আগরওয়াল ইটিভি ভারত'কে টেলিফোনে বলেন, "আমরা এখন বিদেশে রয়েছি ৷ কলকাতায় ফিরে আলোচনায় বসব ৷" একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, "ভালো খেললে কোচ সম্পর্কে কিছু বলা হয় না ৷ অথচ কয়েকটি ম্যাচ খারাপ গেলে আলোচনার কথা উঠে আসে ৷" আদিত্য আগরওয়ালের বিবৃতি থেকে পরিষ্কার সমর্থকরা অস্কারের বিদায় চাইলেও লগ্নিকারী সংস্থা এত সহজে কোচ বিদায়ে সহমত নয় ৷
টানা তিন ম্য়াচে পয়েন্ট হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল এখন চারে রয়েছে ৷ পঞ্চম ম্যাচ থেকে খেতাবের দৌড়ে থাকা দলগুলো পয়েন্ট হারাতে শুরু করেছে ৷ মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট পয়েন্ট হারিয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি'র বিরুদ্ধে ৷ জামশেদপুর এফসি 1-2 গোলে হেরেছে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের কাছে ৷ এর ফলে ইস্টবেঙ্গল লড়াইয়ে রয়েছে এখনও ৷ কিন্তু নিজেরা না-জিতলে চলবে কী করে ?
প্রাক্তন ফুটবলার অলোক মুখোপাধ্যায় বলছেন, "রক্ষণভাগে কিছু পরিবর্তন করতে পারলে এই দল পুনরায় ছন্দে ফিরবে ৷ কেভিন সিবিলের বদলি তো কোচকেই তৈরি রাখতে হত ৷" আরেক প্রাক্তন তুষার রক্ষিত বলছেন, "প্রতিপক্ষ ফুটবলার বিনা বাধায় হেড করে যাচ্ছে আর কোনও ফুটবলার বাধা দিল না কেন ? তাহলেই তো হেড করার সুযোগটা পেত না ৷" দু'জনেই মানছেন সমস্যা যা তৈরি হয়েছে, তা ফুটবলারদেরই নির্মূল করতে হবে ৷ কোচ বারংবার বদলে লাভ নেই ৷
প্রসঙ্গত গত পাঁচ বছরে চারজন কোচ বদল হয়েছে ইস্টবেঙ্গলে ৷ যাঁদের মেয়াদ ছিল চল্লিশ ম্যাচের মতো ৷ লগ্নিকারী সংস্থা এখনও কোচের পাশে ৷ তাই সমর্থকদের একাংশ কোচ বদলের জোরালো দাবি তুললেও সম্ভবত হলুদ কার্ডেই এযাত্রায় নিষ্কৃতি পাচ্ছেন অস্কার ৷