মার্তিনেজের সঙ্গে তুলনায় নারাজ, লাল-হলুদ জার্সিতেই আরও পোক্ত হতে চান গিল

মার্তিনেজের সঙ্গে তুলনায় নারাজ, লাল-হলুদ জার্সিতেই আরও পোক্ত হতে চান গিল
ডার্বি ম্য়াচে এমিলিয়ানো মার্তিনেজের ঢং'য়ে ম্যাকলারেনের গোল বাঁচিয়েছিলেন গিল ৷ দুরন্ত সেই সেভ নিয়ে কী বলছেন গিল ?
Published : May 26, 2026 at 4:01 PM IST
কলকাতা, 26 মে: হতে চেয়েছিলেন ডিফেন্ডার ৷ কিন্তু নিয়তি তাঁকে বানিয়েছে গোলরক্ষক ৷ প্রভসুখন গিলের দুর্গের শেষ প্রহরী হয়ে ওঠার পিছনে চমকপ্রদ এক গল্প রয়েছে ৷ লুধিয়ানায় দাদা গুরসিমরত গিল'কে দেখে একসময় ডিফেন্ডার হওয়ারই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে আইএসএল জয়ী গোলরক্ষক ৷ কিন্তু দৈহিক উচ্চতা তাঁর জন্য নতুন দরজা খুলে দেয় ৷ আই এসএল জয়ের পর ইটিভি ভারত'কে দেওয়ার একান্ত সাক্ষাৎকারে লাল-হলুদ দুর্গের অতন্দ্র প্রহরী এমনই নানা কথা শেয়ার করলেন ৷
প্রভসুখন গিল জানালেন, চণ্ডীগড় ফুটবল অ্যাকাডেমিতে ট্রায়ালের সময়ে কোচেরা তাঁর উচ্চতা দেখে গোলের নীচে খেলার পরামর্শ দিয়েছিলেন ৷ পরবর্তীতে একটি প্রতিযোগিতায় সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার পাওয়ার পর গোলরক্ষক হিসেবে আর পিছনে ফিরে তাকাননি প্রভসুখন ৷ বর্তমান সময়ের গোলরক্ষকরা উঁচু বল সচরাচর গ্রিপ করতে চান না ৷ ফিস্ট করে বিপন্মুক্ত করার চেষ্টায় থাকেন ৷ গিলের অবশ্য গ্রিপ অসাধারণ ৷ অর্থাৎ, ট্র্যাডিশনাল গোলরক্ষার ছবি প্রভসুখনের ফুটবলশৈলীতে ৷
2023-24 মরশুমে কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে মোটা ট্রান্সফার-ফি দিয়ে গিল'কে দলে নিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ তৎকালীন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের নজরে পড়েছিলেন তিনি ৷ পরবর্তীতে লাল-হলুদে কুয়াদ্রাত জমানা শেষ হলেও লুধিয়ানা ফুটবলারের প্রতি নয়া কোচ অস্কার ব্রুজোঁরও বিশ্বাস অটুট থেকেছে ৷ সদ্য সমাপ্ত আইএসএলে 13 ম্যাচের মধ্যে পাঁচটি ক্লিনশিট রেখেছেন গিল ৷ পুরো মরশুম ধরলে সংখ্যাটা নয়। গোল্ডেন গ্লাভ না-এলেও প্রভসুখন 'সেভসুখন' না-হয়ে উঠলে ইস্টবেঙ্গলের খেতাব হয়তো অধরাই রয়ে যেত ৷ উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মোহনবাগান ম্য়াচ ৷
আপাতত প্রথম আইএসএল ট্রফি জিতে গিল এখন লুধিয়ানায় নিজের বাড়িতে ৷ আইএসএল জিতে গ্রামে ফিরে গিল যে সংবর্ধনায় ভেসে গিয়েছেন, তেমনটা নয় ৷ তবে সাবাশি তো পেয়েছেন নিশ্চয় ৷ তবে এই রাজ্যে ছবিটা অন্য ৷ ইস্টবেঙ্গলের ভারতসেরা হওয়ার রেশ রয়েছে এখনও ৷ পাড়ায়-পাড়ায় ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা উদযাপন করছেন ৷ সমাজমাধ্যম খুললে খেতাবি পারফরম্যান্সের চুলচেরা বিশ্লেষণ উঠে আসছে ৷ সেখানে দু'টো ছবি আসছে ৷ এক, বেঙ্গালুরু এফসি'র বিরুদ্ধে অ্যান্টন সোবার্গের শেষ মিনিটের গোলে সমতা ফেরানো ৷ আরেকটি অবশ্যই ডার্বিতে সংযুক্তি সময়ে জেমি ম্যাকলারেনের অবধারিত গোল গিলের বাঁ-পা দিয়ে বাঁচানো ৷ সমর্থকদের একাংশ বলছে, গিলের সেভটাই 22 বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়েছে ৷
Prabhsukhan Singh Gill’s late save summed up the reactions of the @mohunbagansg bench in a breathless #KolkataDerby finish. 🥵#MBSGEBFC #ISL12 pic.twitter.com/F7BFMwZXrH— Indian Super League (@IndSuperLeague) May 17, 2026
গিলের ওই সেভের মধ্যে গত বিশ্বকাপে এমিলিয়ানো মার্তিনেজের সেভকেও খুঁজে পাচ্ছেন অনেকে ৷ কিন্তু গোল বাঁচানোর নায়কের কী অনুভূতি ? বুফোঁর ভক্ত গিল বলছেন, "এমিলিয়ানো কিংবদন্তি গোলরক্ষক ৷ তাঁর সঙ্গে আমার তুলনা করা মোটেই উচিত নয় ৷ দলকে ট্রফি দিতে পেরেছি, এর থেকে ভাল অনুভূতি আর কিছু হয় না ৷" পুরো আইএসএলজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দুর্গরক্ষা করলেও ওই একটা গোল বাঁচানো নিয়েই চলছে যাবতীয় চর্চা ৷ গিলের সংযোজন, "ওই ছবি আমাকে এক ভক্ত ফ্রেমে বাঁধিয়ে উপহার দিয়েছে ৷ আমি শোবার ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে দিয়েছি ৷ যাতে প্রত্যেকদিন একবার সেই ছবিটা দেখে প্রেরণা নিতে পারি ৷"
কলকাতার ফুটবলপাগল সমর্থকদের উন্মাদনাও মুগ্ধ করেছে প্রভসুখন গিল'কে ৷ লাল-হলুদ গোলরক্ষক বলছেন, "কলকাতার সমর্থকদের মতো উন্মাদনা কোথাও পাইনি ৷ কলকাতা আমার দ্বিতীয় ঘর হয়ে গিয়েছে ৷ যত দ্রুত সম্ভব ইস্টবেঙ্গলে ফিরতে চাই ৷" অনূর্ধ্ব-23 ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব সামলালেও এখনও সিনিয়র দলে অভিষেক হয়নি গিলের ৷ ট্রফি জয়ের আনন্দের মধ্যেও কিছুটা আফসোসের সুর আইএসএল জয়ী গোলরক্ষকের গলায় ৷ গিলের কথায়, "দেশের প্রতিনিধিত্ব করা আমার কাছে গর্বের ৷ একজন ফুটবলার এর চেয়ে বেশি আর কী চাইতে পারে ? তবে আমার প্রধান কাজ পরিশ্রম করে যাওয়া ৷ আশা করি এরকম গর্বের মুহূর্ত আরও আসবে।"
আরও পড়ুন: