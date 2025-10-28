চেন্নাইয়িনকে চার গোলে উড়িয়ে সুপার কাপে টিকে রইল ইস্টবেঙ্গল

চেন্নাইয়িনকে চার গোলে উড়িয়ে সুপার কাপে টিকে রইল ইস্টবেঙ্গল
31 অক্টোবর ঠিক হয়ে যাবে সুপার কাপে কলকাতার প্রতিনিধিত্ব কার হাতে থাকবে।
Published : October 28, 2025 at 8:12 PM IST
মারগাও, 28 অক্টোবর: ভুল শুধরে জয়ে ফিরল ইস্টবেঙ্গল। সুপার কাপের দ্বিতীয় ম্যাচে চেন্নাইয়িন এফসি-কে 4-0 গোলে উড়িয়ে অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখল লাল-হলুদ ব্রিগেড । কেভিন সিবিলে, হিরোশি এবং বিপিন সিংয়ের জোড়া গোলে জয়। শেষ চারের আশা ডার্বির সাফল্যে নির্ভর করবে । ফলে 31 অক্টোবর ঠিক হয়ে যাবে সুপার কাপে কলকাতার প্রতিনিধিত্ব কার হাতে থাকবে।
এদিন প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তিন গোল হয়ে যাওয়ার সঙ্গেই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। বাকি সময় লাল-হলুদের ব্যবধান বাড়ে কি না সেটাই দেখার। বড় ব্যবধানে জয় মানেই দৃষ্টিনন্দন ফুটবল ইস্টবেঙ্গল খেলেছে বলা যাবে না। ডেম্পো ম্যাচের একাদশে একাধিক বদল। দেবজিৎ মজুমদারের বদলে গোলরক্ষার ভার ফিরল প্রোভসুখন গিলের হাতে । পুরো ম্যাচে 67 মিনিটে মন্দার রাও দেশাইয়ের একটি শট ছাড়া প্রোভসুখন গিলকে সেভাবে পরীক্ষা দিতে হয়নি ।
প্রথম একাদশে মিগুয়েল। মাঝমাঠ এবং আক্রমণ ভাগের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়ার কাজটা করে গেলেন। রশিদ,ক্রেসপো প্রতিপক্ষ আক্রমনকে নিষ্প্রভ করার সঙ্গে আক্রমণ হানার চেষ্টা করছিলেন। মিগুয়েল তেল খাওয়া মেশিনের মত মাঠজুড়ে খেললেন। মরশুমে ইস্টবেঙ্গল মাঝমাঠে নজরকাড়া পারফরম্যান্স মহেশ নওরেম সিংয়ের। উইং ধরে দৌড় নয় মাঝমাঠে বল ধরে আক্রমণ তৈরিতে অংশ নিচ্ছেন।
প্রথম 30 মিনিট দেখে মনে হয়নি ইস্টবেঙ্গল জেতার জন্য নেমেছে । স্কোয়ার পাস, ব্যাকপাসে বল দখলে রাখার চেষ্টায় ছিলেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। ডেম্পো ম্যাচের তুলনায় চেন্নাইয়িন এফসি ম্যাচে জয় গুপ্তা এবং বিপিন সিং অনেক বেশি সপ্রতিভ । ফলে ভারতীয় ব্রিগেড নিয়ে সুপার কাপে খেলতে আসা ক্লিফোর্ড মিরাণ্ডা অনেক বেশি অপ্রস্তুত । মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের বিরুদ্ধে ফারুক শেখ, ইয়াসির, মন্দার রাও দেশাই, প্রীতম কোটাললরা লড়ে ছিলেন । ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রথম আধঘন্টা বাদ দিলে পুরোটাই নিজেদের অর্ধে চেন্নাইয়িন।
35 মিনিটে নওরেম মহেশ সিংয়ের ফ্রি-কিক থেকে কেভিন সিবিলের বিনা বাধায় হেড এবং ইস্টবেঙ্গল 1-0। চার মিনিট পরে মহেশ মিগুয়েল এবং বিপিনের ত্রিফলায় 2-0। মহেশের পাস থেকে বল পেয়ে মিগুয়েল তা বাড়িয়ে দিলে পিছন থেকে এসে বল জালে পাঠান বিপিন। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে 3-0। হামিদের বাড়ানো ফরোয়ার্ড পাস ধরে ফের গোল বিপিন সিংয়ের।
দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গলের পায়ে বল থাকলেও গোলের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ম্যাচের শেষ ভাগে জাপানি স্ট্রাইকার হিরোশিকে নামান অস্কার। ম্যাচ ফিটনেসে ঘাটতি থাকলেও গোল চেনেন দীর্ঘদেহী স্ট্রাইকার। ফের তার শট পোস্টে লেগে প্রতিহত হয়েছে। শেষে সংযোজিত সময়ে এডমুন্ডকে বক্সের মধ্যে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। তা থেকে গোল করতে ভুল করেননি হিরোশি। একই সঙ্গে লাল-হলুদ জার্সিতে গোলের খাতা খুললেন।