চোরবাগানে নিহতদের আইএসএলের প্রথম জয় উৎসর্গ, ফের মন জিতলেন লাল-হলুদের রশিদ

চোরবাগানে নিহতদের আইএসএলের প্রথম জয় উৎসর্গ, ফের মন জিতলেন লাল-হলুদের রশিদ
প্য়ালেস্তাইন মিডফিল্ডারের সোশাল মিডিয়া পোস্টে কলকাতার পুজোয় বিপর্যয় নিয়ে ঝরে পড়ল আবেগ ৷
Published : October 20, 2026 at 2:34 PM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: শহর কলকাতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ মেরেকেটে একবছরের কিছুটা বেশি ৷ কিন্তু স্বল্প সময়েই তিলোত্তমার পালসটা ধরে ফেলেছেন তিনি ৷ গত মরশুমে তাঁর গোলেই প্রথম আইএসএল খেতাব এসেছিল ইস্টবেঙ্গলের ৷ চলতি মরশুমে বাকি পাঁচ বিদেশি দল ছাড়লেও একমাত্র রয়ে গিয়েছেন তিনি ৷ সেই মহম্মদ রশিদ চলতি আইএসএলের প্রথম জয় উৎসর্গ করলেন চোরবাগানের মণ্ডপে পদপিষ্টের ঘটনায় নিহত 19 জনকে ৷
সপ্তমীর সন্ধেয় কলকাতার চোরবাগানের পুজোমণ্ডপে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনায় শহরে উৎসবের চেনা আমেজ অনেকটাই ফিকে ৷ আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীনও অনেকে ৷ এরইমধ্যে আইএসএলের শুরুতে চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে দাপুটে জয় পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷ গোয়ার গিয়ে 4-0 গোলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে তারা ৷ সোমবার সেই জয় নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় লিখতে গিয়ে চোরবাগানের ঘটনায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেছেন ইস্টবেঙ্গলের প্যালেস্তিনীয় বিদেশি ৷
সোশাল মিডিয়ায় ম্যাচের একাধিক ছবি শেয়ার করে রশিদ লিখেছেন, "কলকাতার দুর্গোৎসবে এবার যে মানুষগুলো প্রাণ হারিয়েছে আমাদের প্রথম আইএসএল জয় তাঁদেরকেই উৎসর্গ করছি ৷ ওঁদের আত্মা শান্তি পাক ৷" লাল-হলুদ মিডফিল্ডারের সংযোজন, "খুব ভালোভাবে আইএসএল যাত্রাটা শুরু হল ৷ আশা করব এই জয়ের উপর দাঁড়িয়ে আমরা নিজেদের পারফরম্য়ান্সের আরও উন্নতি করব ৷ জয় ইস্টবেঙ্গল ৷"
উল্লেখ্য, বিপিন সিংয়ের জোড়া গোলের পাশাপাশি দানি রামিরেজ ও এডমুন্ড লালরিনডিকার গোলে জিতে আইএসএলে খেতাব ধরে রাখার অভিযান শুরু হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের ৷ তবে আগামিদিনে ব্যস্ত সূচি চিন্তায় রাখছে থিঙ্কট্যাঙ্ককে ৷ আগামী 23 অক্টোবর ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে আইএসএলের দ্বিতীয় ম্য়াচ খেলে এসিএল-টুয়ের ম্য়াচ খেলতে ওমান উড়ে যাবে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ছেলেরা ৷ ব্যস্ত সূচির কথা মাথায় রেখে ফুটবলারদের রোটেশন পদ্ধতিতে ব্যবহারের কথা চার্চিলের বিরুদ্ধে জয়ের পরই ঘোষণা করেছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ ৷
এদিকে চোরবাগান সর্বজনীনের পুজোমণ্ডপে বিশৃঙ্খলার জেরে পদপিষ্ট হয়ে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে মঙ্গলবার সাক্ষাত সারলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ নবমীর সকালে জেলায় জেলায় গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেকটি পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ৷ তদন্ত কমিশন গড়ে দ্রুত চোরবাগান কাণ্ডের দোষীদের শাস্তির আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ৷