অস্কারই নেতা, সন্দীপ বিতর্কে কোচের পাশে ইস্টবেঙ্গল

25 অক্টোবর সুপার কাপের প্রথম ম্যাচে ডেম্পো এফসি-র বিরুদ্ধে নামবে লাল-হলুদ। তবে দল প্র্যাকটিস করার মাঠ পাচ্ছে না বলে অভিযোগ ইস্টবেঙ্গলের।

East Bengal FC
কোচ-গোলকিপার বিতর্কে লাল-হলুদ কর্তাদের সাংবাদিক বৈঠক (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 22, 2025 at 8:41 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 22 অক্টোবর: লগ্নিকারী সংস্থা আগেই কোচ অস্কার ব্রুজোর পাশে দাঁড়িয়েছিল ৷ এবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দিল, অস্কার ব্রুজোই দলের নেতা।

শনিবার থেকে গোয়ায় শুরু হচ্ছে সুপার কাপ । তার আগে দলের হেড কোচ বনাম গোলরক্ষক কোচ সন্দীপ নন্দীর বিতর্কে উত্তাল ময়দান। সমর্থক থেকে প্রাক্তন ফুটবলাররা তাঁদের মত প্রকাশ করছেন। ফলে ক্লাবের অবস্থান নিয়েও একটা সংশয় তৈরি হয়েছিল । এমনকি ইস্টবেঙ্গল বনাম লগ্নিকারী সংস্থার সম্পর্ক নিয়েও গুঞ্জন তৈরি হয়েছে ।

সাংবাদিক বৈঠকে লাল-হলুদ কর্তারা (ইটিভি ভারত)

বুধবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেন, “অস্কারের কোচিং এ ধীরে ধীরে সাফল্য আসছে । গত ডার্বি ম্যাচে আমরা ভালো খেলেছি । ভালো খেলেও আমরা হেরেছি । ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ড্রেসিংরুম ভাগ না-করলে ফুটবলের মজা বুঝতে পারেন না বলেছেন অনেক খেলয়াড়। সুপার কাপে আমরা ভালো খেলব এবং সাফল্য পাব।”

একই সঙ্গে তিনি আরও যোগ করেন, “দল একজন এই নেতৃত্ব দেবেন, তিনি হলেন অস্কার।” পাশাপাশি পদত্যাগী সন্দীপ নন্দী কোন চিঠি ক্লাবকে দেয়নি বলে জানানো হয়েছে । তবে তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে বলে এদিন জানান লাল-হলুদের শীর্যকর্তা ৷

দেবব্রত সরকার বলেন, “আমি সন্দীপকে ওর বক্তব্য ক্লাব বা ইমামির কাছে রাখতে বলেছিলাম ৷ ক্লাব বিচার করবে, কী হবে না-হবে। আমদের এখন একমাত্র টার্গেট সুপার কাপ । আমি ব্যক্তিগতভাবে কারোর সঙ্গে বসার কথা ভাবছি না ৷” সোমবার গোয়া বিমানবন্দরে কোচ অস্কার ব্রুজো তাঁকে খেলোয়াড়দের সামনেই অপমান করেছেন ৷ এই অভিযোগে হোটেলে না-গিয়ে কলকাতা ফিরে আসেন লাল-হলুদের গোলকিপার কোচ সন্দীপ নন্দী ৷ তারপর ক্লাবকে তাঁর সরে দাঁড়ানোর কথা জানিয়ে দেন সন্দীপ ৷

লগ্নিকারী বনাম ক্লাবের সম্পর্কের গুঞ্জন নিয়ে লাল-হলুদের শীর্যকর্তা বলেন, “ক্লাব এবং কোম্পানি আলাদা নয়। কোম্পানি যা পরিচালনা করে তাদের আমি বা আমরা সমর্থন করি। আমরা অনুরোধ করছি, সবাইকে দলের পাশে থাকুন। আবারও বলছি আমদের এখন একটাই টার্গেট সুপার কাপ।”

তড়িঘড়ি নতুন গোলরক্ষক কোচ নিয়ে ভাবা হচ্ছে না বলে এদিন জানানো হয় ক্লাবের তরফে । তবে হেড কোচ অস্কার যদি নতুন গোলরক্ষক কোচ নিয়োগের ব্যাপারে পরামর্শ দেয়, তাহলে সেটা দেখা হবে বলেও এদিন ক্লাবের তরফে জানানো হয় ৷ গোয়ায় দলের পাশে দাঁড়াতে ইস্টবেঙ্গল প্রতিনিধিদের যাওয়ার কথা চিন্তা করছেন । গোয়ায় দলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন দেবব্রত সরকার ।

এই মুহূর্তে অস্কার ব্রুজোর প্রশিক্ষণাধীন ইস্টবেঙ্গল গোয়ায় সুপার কাপের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত । 25 অক্টোবর প্রথম ম্যাচে ডেম্পো এফসি-র বিরুদ্ধে নামবে লাল-হলুদ ব্রিগেড। তবে দল প্র্যাকটিস করার মাঠ পাচ্ছে না বলে অভিযোগ ইস্টবেঙ্গলের।

