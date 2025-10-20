ইস্টবেঙ্গলে গন্ডগোল ! কোচ অস্কারের সঙ্গে মনমালিন্য, দায়িত্ব কি ছাড়ছেন সন্দীপ ?

ইস্টবেঙ্গলে গন্ডগোল ! কোচ অস্কারের সঙ্গে মনমালিন্য, দায়িত্ব কি ছাড়ছেন সন্দীপ ?
গোয়া বিমানবন্দরে কোচ অস্কার ব্রুজো তাঁকে খেলোয়াড়দের সামনেই অপমান করেছেন, অভিযোগ সন্দীপ নন্দীর ৷ হোটেলে না-গিয়ে তাই কলকাতা ফিরেছেন লাল-হলুদের গোলকিপার কোচ ৷
Published : October 20, 2025 at 7:41 PM IST
মারগাও, 20 অক্টোবর: সুপার কাপের আগে ইস্টবেঙ্গলে গন্ডগোল ! অস্কার ব্রুজোর সংসারে হঠাৎ করেই দ্বন্দ। যা পদত্যাগের মত ঘটনায় পর্যবসিত। ঘটনার সুত্রপাত গোয়া বিমানবন্দরেই । ফুটবলারদের সামনে বচসায় জড়ান অস্কার ব্রুজো এবং সন্দীপ নন্দী। অপমানিত গোলকিপার কোচ সন্দীপ নন্দী গোয়া থেকেই কলকাতায় ফেরার বিমান ধরেন।
সোমবার সকালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সুপার কাপের খেলা খেলতে গোয়া পৌঁছয়। সেখানে 25 অক্টোবর থেকে সুপার কাপ শুরু হচ্ছে । প্রথম দিনেই মাঠে নামবে ইস্টবেঙ্গল। সদ্য শেষ হয়েছে আইএফএ শিল্ড। মোহনবাগান সুপারজায়ান্টেড় বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে পরাজিত লাল-হলুদ। টাইব্রেকারের আগে প্রোভসুখন গিলকে তুলে নিয়ে দেবজিৎ মজুমদারকে নামানো হয়েছিল ।
কোচ অস্কার ব্রুজো বলেছিলেন, “আমি ফুটবলার নামানোর আগে কোচিং স্টাফদের কাছ থেকে পরামর্শ পেয়েছিলাম। তারপরেই পরিবর্তন। তবে এই সিদ্ধান্ত ভুল। এবং তা আমারই ভুল।” কোচের এই ভুল স্বীকারে অনেকেই তাল কাটার ইঙ্গিত দেখেছিলেন। এবং তা ইস্টবেঙ্গলে গৃহযুদ্ধে পরিণত। দলের সঙ্গে ম্যানেজার যাননি। তিনি মঙ্গলবার যাবেন। তবে গন্ডগোল যে হয়েছে, তা শুনেছেন বলে জানান ম্যানেজার।
"অস্কার বারবার আমাকে অপমান করেছেন ৷ আমি শিল্ড ফাইনালে অস্কারকে পরামর্শ দিয়েছিলাম দেবজিৎকে নামানোর । চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কোচের ছিল। ফুটবলারদের সামনে আমাকে অপমানিত করে। বারবার বলে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমি নাকি দেবজিৎকে নামানোর কথা বলি। ক্লাব যেহেতু আমাকে রিক্রুট করেছিল, প্রথম দিন থেকেই বাঁকা নজরে দেখা হত আমাকে। প্রথমদিন থেকেই আমি ইস্টবেঙ্গলে সুস্থ পরিবেশ পাইনি ৷" বলেন সন্দীপ নন্দী।
গোলরক্ষক কোচের এই দায়িত্ব ছেড়ে চলে আসার খবর অবশ্য ইস্টবেঙ্গলের তরফে এখনও সরকারিভাবে জানানো হয়নি। সন্দীপ আরও বলেন, "এত খারাপ অভিজ্ঞতা আমার কখনও হয়নি। দু'দিন আগের ঘটনা টেনে এনে কী অপমানটাই না করলেন। গোয়ায় বিমানবন্দরে নামার পরে আমি কোচকে গুড মর্নিং বলেছিলাম, তখন উনি হঠাৎ করে আমাকে যা তা বলতে শুরু করেন ৷ পুরো টিমের সামনে ৷ তখন প্লেয়াররাও সবাই ছিল ৷ শিল্ড ফাইনালে হারের দায় আমি নিয়েছি ৷ তার জন্য কোচের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছি । কিন্তু হঠাৎ করে সবার সামনে আমাকে ব্রুজো বলেন, তুমি আর কোনও সিদ্ধান্ত নেবে না। এর পরেই আমি ঠিক করে নিই, আর এখানে নয়। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিই । আমি হোটেলেও যায়নি, কিছু খাওয়াদাওয়াও করা হয়নি। তবে সম্মান হারিয়ে থাকা যায় না।"
হঠাৎ করেই তাল কাটার ঘটনা ইস্টবেঙ্গলে। দলটা যখন ভালো খেলার প্রতিশ্রুতি দেখাচ্ছে, তখনই হেড কোচ বনাম গোলরক্ষক কোচের মন কষাকষি। এবং গোলরক্ষক কোচের পদত্যাগের খবর শোনা যাচ্ছে ৷ শনিবার যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গল এফসি-কে টাইব্রেকারে 5-4 গোলে হারিয়ে শিল্ড চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ।