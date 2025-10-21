ETV Bharat / sports

সন্দীপ এই সমস্যার কথা আগে বলেনি কেন ? প্রশ্ন আদিত্য আগরওয়ালের

দলের সঙ্গে হোটেলে না-গিয়ে সোমবার গোয়া বিমানবন্দর থেকেই কলকাতায় ফিরে আসেন ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার কোচ সন্দীপ নন্দী ৷ তাঁর পদত্যাগ নিয়ে কী বলল ক্লাব ?

East Bengal Coach Controversy
ইমামি গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আদিত্য আগরওয়াল
কলকাতা, 21 অক্টোবর: সন্দীপ নন্দীর পদত্যাগ পর্ব শেষ হয়েও যেন শেষ হচ্ছে না ! সোমবার গভীর রাতে গোলরক্ষক কোচের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সম্পর্ক ছেদ করা হয়েছে বলে জানানো হয় । এই মুহূর্তে অস্কার ব্রুজোর প্রশিক্ষণাধীন ইস্টবেঙ্গল গোয়ায় সুপার কাপের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত । ২৫ অক্টোবর প্রথম ম্যাচে ডেম্পো এফসি-র বিরুদ্ধে নামবে লাল-হলুদ ব্রিগেড।

গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের 6 দিন আগে দলের গোলরক্ষক কোচের বিতর্কিত পদত্যাগ নিশ্চিতভাবে ইস্টবেঙ্গল সাজঘরের হাসিখুশি পরিবেশের সাক্ষ্য বহন করে না। তারপর পদত্যাগী গোলরক্ষক বিদায়ী দলের কোচের প্রতি বিষোদগার করেই চলেছেন। সন্দীপ জানান, তিনি ক্লাবের রিক্রুট বলে অস্কার ব্রুজো তাঁকে ভালোভাবে নেননি। কাজের পরিবেশও পাননি।

যদিও তাঁর এই অভিযোগ কার্যত ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গলের লগ্নিকারী সংস্থা। তাদের তরফে বলা হচ্ছে, তাহলে কোচ অস্কার ব্রুজোর মনোনয়নও তো ক্লাবের তরফেই এসেছিল । তার সঙ্গে কাজ করতে সমস্যা না-হলে সন্দীপ নন্দীর ক্ষেত্রে হবে কেন ?

আরও বলা হচ্ছে, ক্লাব বনাম লগ্নিকারীর সমস্যা তৈরি হয়েছে । বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছেন ইমামি গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আদিত্য আগরওয়াল। তিনি বলেন,“ক্লাবের সঙ্গে কোনও ঝামেলা নেই । ঝামেলা থাকলে দল চলত নাকি ? আমরা কথায় নয়, কাজে দেখাতে চাই । আমরা শান্তিতে কাজ করতে চাই । কাউকে নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই । ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের উন্নতি করতে চাই । ক্লাবের ফুটবলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই । ফুটবলের ভালো করতে চাই । এটাই আমাদের লক্ষ্য।” সন্দীপ নন্দীর পদত্যাগ প্রসঙ্গেও ইমামির শীর্ষকর্তা অকপট, "সন্দীপের যদি এত সমস্যা থেকেই থাকে, তবে ও আগে বলেনি কেন?"

সুপার কাপের ঠিক আগে লাল-হলুদের এই ডামাডোলের প্রভাব কতটা পড়বে দলের উপর ? আদিত্য আগরওয়ালের সাফ কথা, "আমার মনে হয় না কোনও প্রভাব পড়বে । ফুটবলাররা মানসিক ভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী, তাই কোনও প্রভাব পড়বে বলেই আমার মনে হয় না ।" সন্দীপের পদত্যাগ নিয়ে ইমামির মাথা ঘামানোর চেয়ে সুপার কাপে দলের সাফল্যের দিকে মনসংযোগ করতে চা য়। অস্কারের পাশে দাঁড়াতে চায় ।

যদিও রহিম নবির মত প্রাক্তনরা সন্দীপ নন্দীর পাশে দাঁড়িয়ে অস্কার ব্রুজোর পদত্যাগের পক্ষে সওয়াল করেছেন । সোমবার গোয়া বিমানবন্দরে কোচ অস্কার ব্রুজো তাঁকে খেলোয়াড়দের সামনেই অপমান করেছেন ৷ এই অভিযোগে হোটেলে না-গিয়ে তাই কলকাতা ফিরে আসেন লাল-হলুদের গোলকিপার কোচ সন্দীপ নন্দী ৷ তারপর ক্লাবে তাঁর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন ৷

