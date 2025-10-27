ETV Bharat / sports

অস্তিত্বরক্ষার ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল, ভুল শুধরে চেন্নাইয়িন ম্যাচ জয়ের ডাক অস্কারের

ভুল শুধরে ঘুরে দাঁড়ানোর ডাক অস্কার ও ইস্টবেঙ্গলের। মঙ্গলবার চেন্নাইয়িন এফসি-র বিরুদ্ধে সুপার কাপে কার্যত অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ইস্টবেঙ্গল ৷

অস্তিত্বরক্ষার ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল (ফাইল চিত্র, ইস্টবেঙ্গল)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 7:21 PM IST

মারগাও, 27 অক্টোবর: সুপার কাপে কার্যত অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ইস্টবেঙ্গল ৷ প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসি। প্রথম ম্যাচে ডেম্পোর বিরুদ্ধে এগিয়ে থাকা অবস্থা থেকে ড্র করার পরে সমালোচনার ঝড় বইছে । সমালোচনার কেন্দ্রে কোচ অস্কার ব্রুজোর রণকৌশল থেকে দেবজিৎ মজুমদারের গোলরক্ষা। ফলে আশা জাগিয়ে শুরু করেও অস্কার ব্রুজো এবার সদস্য সমর্থকদের চাপের মুখে। পরিস্থিতি প্রতিকুল বুঝে লাল-হলুদ হেড কোচ ছোট ভুলে বড় ক্ষতি না-করার বার্তা দিয়েছেন।

অস্কার ব্রুজো বলেন, “আমরা এই মুহূর্তে এমন জায়গায় রয়েছি, যেখান থেকে কোনও ভুল করলে চলবে না। গত ম্যাচে আশানুরূপ ফল হয়নি আমাদের ৷ এখন থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে আমাদের ভালো ফুটবল খেলতে হবে। আগামিকাল আর কোনও ভুলের সুযোগ নেই ৷ আমরা এখন খাদের সীমানায় দাঁড়িয়ে আছি । আত্মতুষ্টির জায়গা নেই, ভুলেরও জায়গা নেই ৷” নিজের ফুটবল দর্শনের ব্যাখ্যাও তাঁর মুখে, “আমি সব কিছু একসঙ্গে গুছিয়ে একটা সুন্দর খেলা খেলতে চাই ৷ ডার্বির জন্য সর্বোচ্চ আত্মবিশ্বাস নিয়ে নামতে চাই । আমরা এখনও টুর্নামেন্টে টিকে রয়েছি, ছিটকে যাইনি। এবং আমরা লড়াই চালিয়ে যাব, পরের রাউন্ডে ওঠার জন্য চেষ্টা করব ।”

সন্দীপ নন্দী পদত্যাগ বিতর্ক এবং ডেম্পোর বিরুদ্ধে পয়েন্ট নষ্ট করার পরে লাল-হলুদ সাজঘরের পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল । এই ধরনের টুর্নামেন্টে যখন চারটি দল একটি গ্রুপে থাকে, প্রতিটি ম্যাচই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়। এখানে জেতা আর গোল করাই আসল, কারণ সমান পয়েন্ট হলে প্রথমে দেখা হয় হেড-টু-হেড, তারপর গোল ডিফারেন্স, আর তাও সমান হলে কে বেশি গোল করেছে সেটা দেখা হয়। তাই এই ড্র ইস্টবেঙ্গলকে কিছুটা চাপে ফেলেছে ।

দলকে চাপমুক্ত করতে অস্কার ব্রুজো উদাহরণ দিয়েছেন 2010 সালের বিশ্বকাপের ৷ যেখানে স্পেন প্রথম ম্যাচে সুইজারল্যান্ডের কাছে হেরে গিয়েও পরে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিল । একইভাবে রিয়াল মাদ্রিদের কথাও বলেছেন অস্কার । মরশুমের শুরুতে একটু খারাপ ফর্মে থাকলেও পরে এল ক্লাসিকো জিতে রিয়াল মাদ্রিদ আবার ফর্মে ফিরেছে । ইস্টবেঙ্গল কোচ বিশ্বাস করেন, চেন্নাইয়িন ম্যাচ থেকেই ইস্টবেঙ্গলও ঘুরে দাঁড়াবে।

দল নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন উঠছে । বিশেষ করে মিগুয়েলকে প্রথম থেকে ব্যবহার না-করা নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে । ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকারকে দ্বিতীয়ার্ধে নামানোর কারণও ব্যাখ্যা করেছেন অস্কার ৷ তিনি বলেন, “খেলা 90 মিনিটের, আর শিল্ড ফাইনাল ম্যাচ ছিল 120 মিনিটের। তাই খেলোয়াড়দের শক্তি ভাগ করে ব্যবহার করছি, যাতে ম্যাচের শেষ পর্যন্ত ভালো খেলা যায়।”

প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসি সম্পর্কে সতর্ক ইস্টবেঙ্গল কোচ । তিনি বলেন, “ওরা 5-4-1 ফরমেশনে খেলে, খুব সংগঠিত দল, পাল্টা আক্রমণে বিপজ্জনক । তাই আমাদের সুযোগগুলো কাজে লাগাতে হবে । গত ম্যাচে 19টা সুযোগ তৈরি করেও আমরা মাত্র একবার গোল পেয়েছি, কিন্তু প্রতিপক্ষের দুই সুযোগেই দুই গোল এসেছে । এটা আমাদের ঠিক করতে হবে ।” একই সঙ্গে সংযোজন, “চেন্নাইয়ন যথেষ্ট শক্তিশালী দল। দলে বেশ কিছু অভিজ্ঞ ভারতীয় ফুটবলাররা রয়েছেন। গত ম্যাচে মোহনবাগানের বিরুদ্ধেও তারা বেশ ভালো ফুটবল খেলেছে । তবে আমাদের খেলায় আরও উন্নতি করতে হবে । আরও সুযোগ তৈরি করে সেখান থেকে গোল করতে হবে ।”

পরিস্থিতি কঠিন। অস্কার ব্রুজো বুঝতে পারছেন সামনের দু'টো ম্যাচে কোনও অঘটন মানে অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্ন উঠে আসবে । আবার সাফল্য সমালোচনার ঝড় থামিয়ে আশার আলো জ্বালাবে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরেই অস্কার বলেন, “আমরা আগেও চ্যালেঞ্জ নিয়ে লিগে প্রথম ম্যাচ ড্র করেছিলাম, কিন্তু পরে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরের রাউন্ডে গিয়েছিলাম। অনেক বড় দলের উদাহরণ আছে— স্পেন, রিয়াল মাদ্রিদ যারা প্রথমে হোঁচট খেয়েও শেষে জিতেছে । তাই আমরাও আত্মবিশ্বাস নিয়ে নামব। ভুলের আর জায়গা নেই, লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।” ভুল শুধরে ঘুরে দাঁড়ানোর ডাক অস্কার এবং ইস্টবেঙ্গলের।

EAST BENGAL FC
EBFC IN SUPER CUP 2025
ইস্টবেঙ্গল বনাম চেন্নাইয়িন
সুপার কাপে ইস্টবেঙ্গল
