লক্ষ্য টানা পঞ্চম জয়, সোমবার লিগে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ বিএসএস

লক্ষ্য টানা পঞ্চম জয়, সোমবার লিগে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ বিএসএস
পিভি বিষ্ণু, জেসিন টিকে'রা ডুরান্ডের জন্য সিনিয়র দলে চলে গেলেও গোল করার লোকের অভাব নেই লাল-হলুদের ডেভলপমেন্ট টিমে ৷
Published : August 2, 2026 at 4:43 PM IST
কলকাতা, 2 অগস্ট: পড়শি মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট যখন প্রথম পাঁচ ম্যাচ থেকে পাঁচ পয়েন্ট নষ্ট করেছে, তখন চার ম্য়াচের সবক'টি জিতে গ্রুপ-এ'র শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল ৷ বিনো জর্জের ছেলেরা এককথায় অপ্রতিরোধ্য ৷ সেই অপ্রতিরোধ্য ইস্টবেঙ্গল সোমবার কলকাতা লিগে টানা পঞ্চম জয়ের লক্ষ্যে নামছে ৷ পঞ্চম ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ বিএসএস ৷
বড় নাম নয়, বরং একঝাঁক ভালো ফুটবলারের সমাবেশ এবারের কলকাতা লিগের ইস্টবেঙ্গল স্কোয়াডে ৷ ফলে পিভি বিষ্ণু, জেসিন টিকে'রা ডুরান্ডের জন্য সিনিয়র দলে চলে গেলেও ইস্টবেঙ্গলের গোল করার লোকের অভাব হচ্ছে না ৷ কখনও উত্তম হাঁসদা, কখনও আকাশ হেমব্রম আবার কখনও বিজয় মুর্মু কিংবা জয় বাজ'রা গোল যেমন করছেন ৷ তেমনই সতীর্থদের গোলের বল তৈরি করে দিচ্ছেন ৷ বিনো জর্জ খাতায়-কলমে কলকাতা লিগের জন্য দলের হেড কোচ হলেও অর্চিষ্মান বিশ্বাস ডাগ-আউটে বসছেন ৷
শেষ দু'টো ম্যাচে দল আট গোল করলেও জোড়া গোল হজম করেছে। ঘটনায় অখুশি অর্চিষ্মান বিশ্বাসের মতে, দু'টো গোল হজম করা আদতে দলের খামতি ৷ তাই টানা ম্য়াচ জয়ের স্বস্তির মধ্যেও একটা খচখচানি রয়ে যাচ্ছে ৷ টানা চার ম্যাচ জয়ে ইস্টবেঙ্গল শীর্ষে থাকলেও লাল-হলুদ কোচ গত চার ম্যাচের ফলাফলের কথা মাথায় রাখতে নারাজ ৷ প্রতিটি ম্যাচই চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন তিনি ৷ প্রতিপক্ষ বিএসএস'কেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি ৷ কারণ, ভূমিপুত্র-কেন্দ্রিক কলকাতা লিগে এখন দলগুলোর মধ্যে ব্যবধান উনিশ-বিশের ৷ যে কোনও দিনে একটা ছোট দল বড় দলের ঘুম কেড়ে নিতে পারে ৷
মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট গত দু'টো ম্যাচে কার্যত নাস্তানাবুদ হয়েছে ৷ ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবের বিরুদ্ধে কোনওরকমে জয় পেলেও কাস্টমসের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছে ৷ বাস্তব রায়ের দলের অবস্থা দেখে শিক্ষা নিতে চাইছেন অর্চিষ্মান ৷ বড় ব্যবধানে জয় পেলেও সুযোগ নষ্টের বিষয়টি মাথায় রাখছেন তিনি ৷ কারণ, একটা দিন খারাপ গেলে পয়েন্ট হারানোর শঙ্কা রয়েছে ৷ তাই আক্রমণ এবং রক্ষণের তালমিলে জয়ের কড়ি গোছাতে চাইছেন তিনি ৷
এদিকে ইস্টবেঙ্গল প্র্যাকটিসে বাড়তি নজরদারি ফিটনেসে ৷ অর্চিষ্মান জানান, মাথায় রোদ ও কাদা মাঠে খেলতে বাড়তি সমস্যা তৈরি হয়। সেক্ষেত্রে ফিটনেসটা তফাত গড়ে দেয় ৷ তাই ফুটবলারদের মধ্যে বোঝাপড়ার পাশাপাশি তিনি জোর দিচ্ছেন ফিটনেসে ৷ আপাতত এভাবেই দলের জয়ের রথ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ইস্টবেঙ্গল কোচ অর্চিষ্মানের ৷