আগামী মরশুমেও ব্রুজোঁতেই আস্থা, লাল-হলুদ কার্যকরী সমিতির চিঠি গেল ইমামির কাছে
শেষমেশ চলতি মরশুমের ফলাফল যাইহোক, ইস্টবেঙ্গল কার্যকরী সমিতি অস্কার ব্রুজোঁতে সন্তুষ্ট ৷
Published : May 15, 2026 at 10:43 AM IST
কলকাতা, 15 মে: প্রথমবার আইএসএলে চ্যাম্পিয়নশিপের হাতছানি লাল-হলুদে ৷ যার নেপথ্যে কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ৷ 2003-04 মরশুমের পর ইস্টবেঙ্গল শেষপর্যন্ত আবার ভারতসেরা হতে পারবে কি না, সেটা সময় বলবে ৷ তবে অস্কার ব্রুজোঁকে রেখেই আসন্ন মরশুমের পরিকল্পনা ইস্টবেঙ্গলের এক্সিকিউটিভ কমিটির ৷ আর স্প্য়ানিশ কোচকে যাতে আগামী বছরের জন্য রাজি করানো যায়, সেই মর্মে বিনিয়োগকারী সংস্থা ইমামিকে একটি চিঠিও পাঠাল ইস্টবেঙ্গল ৷
পরিকল্পনার অভাব বোধ করায় আগামী মরশুমে ইস্টবেঙ্গল কোচের হটসিটে তিনি আর থাকবেন না ৷ মুম্বই সিটি এফসি ম্য়াচের আগেই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ তবু আইএসএলের নির্ণায়ক ডার্বির বাহাত্তর ঘণ্টা আগে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির তাঁবুতে জোরালো চর্চা তাঁকে নিয়ে ৷ সাম্প্রতিক সময়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বনাম কোচের ছায়াযুদ্ধ শিরোনামে থেকেছে ৷ সমালোচনা থেকে সাফল্য, সবক্ষেত্রেই ইস্টবেঙ্গলের আস্থার কেন্দ্রবিন্দু ব্রুজোঁ ৷
বৃহস্পতিবার ক্লাবের কার্যকরী সমিতির বৈঠকের পর ইমামি'কে পাঠানো চিঠিতে অনুরোধ করা হয়েছে, আগামী মরশুমেও ব্রুজোঁকেই যেন দায়িত্বে রাখা হয় ৷ চলতি মরশুমে তাঁর তত্ত্বাবধানে দলের ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট ক্লাব এবং ভবিষ্যতেও তাঁর হাত ধরেই উন্নতির পথে এগোতে চায় লাল-হলুদ শিবির ৷ এখন দেখার সিদ্ধান্ত বদল করিয়ে ব্রুজোঁকে রাজি করাতে পারে কি না বিনিয়োগকারী সংস্থা ৷ প্রসঙ্গত আইএসএলের ইতিহাসে ইস্টবেঙ্গল প্রথমবার টানা আট ম্যাচ অপরাজিত ৷ সামনে চূড়ান্ত দু'টি ল্যাপ ৷ তাহলেই কাঙ্খিত সাফল্য ৷ সব জল্পনার মাঝে ব্রুজোঁর সামনে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা কলকাতা ডার্বি ৷
বহু বছর বাদে যুবভারতীতে লিগের নির্ণায়ক হতে চলা এই মহারণ ঘিরে ইতিমধ্যেই উত্তেজনা তুঙ্গে ৷ তার আগেই অবশ্য বড় ধাক্কা খেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। কাফ মাসলের চোটে বাকি মরশুম থেকে ছিটকে গিয়েছেন দলের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার সাউল ক্রেসপো ৷ তবু বৃহস্পতিবার ক্র্যাচে ভর দিয়ে প্র্যাকটিসে এসে সতীর্থদের উৎসাহিত করলেন স্প্যানিশ মিডিও ৷ তাঁর অনুপস্থিতি বড় ধাক্কা হলেও কোনওরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝুঁকি না-নিয়ে সেরা একাদশ নামানোর প্রস্তুতিই নিচ্ছেন কোচ।
অনুশীলনে দলীয় বৈঠকের পর ফিটনেস ও পাসিং ড্রিল সেরে ট্যাকটিক্যাল সেশনে জোর দিলেন ব্রুজোঁ ৷ সূত্রের খবর, মোহনবাগানের বিরুদ্ধে চার-ব্যাক ফর্মেশনেই নামতে পারে ইস্টবেঙ্গল ৷ সেক্ষেত্রে সেন্টার-ব্য়াকে খেলতে পারেন কেভিন সিবিলে, আনোয়ার আলি জুটি ৷ ফুল-ব্যাকে দেখা যেতে পারে জয় গুপ্তা ও মহম্মদ রাকিপকে ৷ মাঝমাঠে মহম্মদ রশিদের সঙ্গে জিকসন সিং ৷ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার মিগুয়েল ৷ আক্রমণের দায়িত্বে থাকতে পারে পিভি বিষ্ণু, বিপিন সিং ও ইউসেফ এজ্জেজারি ৷ এডমুন্ড লালরিনডিকাকে অবশ্য বিকল্প হিসেবে ভাবা হচ্ছে ৷ হালকা জ্বরের কারণে প্রভসুখন গিল বৃহস্পতিবার অনুশীলনের মাঝপথে মাঠ ছাড়লেও ডার্বি মিস করার সম্ভাবনা নেই ৷