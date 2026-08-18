বিশ্বকাপে মেসি'দের বিরুদ্ধে খেলেছেন ক্লাবের চার ফুটবলার, চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে সেই আল-হুসেইনের গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল

বিশ্বকাপে মেসি'দের বিরুদ্ধে খেলেছেন ক্লাবের চার ফুটবলার, চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে সেই আল-হুসেইনের গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল
ওয়েস্ট রিজিওনে'র গ্রুপ-ডি'তে জায়গা পেল ইস্টবেঙ্গল ৷ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি কলকাতা জায়ান্টরা ৷
Published : August 18, 2026 at 2:03 PM IST
কলকাতা, 18 অগস্ট: অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এএফসি চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের ড্র ৷ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ভারতের প্রতিনিধিত্ব না-থাকলেও মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার সেকেন্ড টিয়ার অর্থাৎ এসিএল-টু নিয়ে ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহ ছিল বিশেষ ৷ কারণ 2026-27 মরশুমে সেখানে দেশের একমাত্র প্রতিনিধি ইস্টবেঙ্গল ৷ 2025-26 আইএসএল চ্য়াম্পিয়নরা সেখানে বেশ কঠিন গ্রুপেই পড়ল ৷
ওয়েস্ট রিজিওনে চতুর্থ পটে থেকে এদিন ড্র'য়ে অংশ নিয়েছিল ভারতসেরারা ৷ ওয়েস্ট রিজিওনে'র গ্রুপ-ডি'তে জর্ডানের ক্লাব আল-হুসেইন, ইরাকের ক্লাব আল-শোরতা এবং ওমানের ক্লাব আল-সিবের সঙ্গে জায়গা করে নিল ভারতসেরারা ৷ এর মধ্যে প্রথম দু'টি দল অবশ্যই মাথাব্যথার কারণ হবে আন্তোনিও লোপেজ হাবাস অ্যান্ড কোম্পানির ৷
উল্লেখ্য, মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় টিয়ারে এই নিয়ে নবমবার অংশগ্রহণ করতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ 2015 সালের পর এই প্রথমবার ৷ ফরম্য়াট বদলের আগে এটি এএফসি কাপ নামে পরিচিত ছিল ৷ সেদিক থেকে দেখতে গেলে প্রতিযোগিতার ফরম্য়াট সংস্কারের পর বদলে গিয়ে এসিএল-টু নামে আত্মপ্রকাশ করা প্রতিযোগিতায় এটিই প্রথম আবির্ভাব লাল-হলুদের ৷ দুই মরশুম আগে এএফসি চ্য়ালেঞ্জ লিগের (থার্ড টিয়ার) শেষ আটে পৌঁছে নজর কেড়েছিল মশালব্রিগেড ৷
লাল-হলুদের প্রতিপক্ষদের কথায় যদি আসা যায় তাহলে প্রথমেই বলতে হবে আল-হুসেইনের কথা ৷ গত মরশুমে জর্ডানিয়ান প্রো-লিগ চ্যাম্পিয়ন দলে এমন চার ফুটবলার রয়েছেন, যাঁরা 2026 বিশ্বকাপে আর্জেন্তিনার বিরুদ্ধে ম্যাচে অংশ নিয়েছেন ৷ এরা হলেন গোলরক্ষক ইয়াজিদ আবুলাইলা, ডিফেন্ডার ইহসান হাদাদ ও সালিম ওবেইদ এবং ফরোয়ার্ড মাহমুদ আল-মারদি ৷ বিশ্বকাপের সামগ্রিক স্কোয়াডের কথা যদি ধরা যায় তাহলে সংখ্য়াটা আরও বেশি ৷ ফলত ইস্টবেঙ্গলের লড়াই যে কতোটা কঠিন হতে চলেছে, সেটা সহজেই অনুমেয় ৷
3️⃣2️⃣ teams. 8️⃣ groups. 1️⃣ dream.— #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) August 18, 2026
The quest for continental bragging rights begins in #ACLTwo! pic.twitter.com/Ex6rE9OIMo
ইরাকের আল-শোরতা ক্লাবও কম যায় না ৷ গত মরশুমে দেশের স্টার্স লিগে রানার্স এই ক্লাবেরও গোটা চারেক ফুটবলার বিশ্বকাপে ইরাকের স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছিলেন ৷ যার মধ্যে গোলরক্ষক আহমেদ বাসিল, ডিফেন্ডার মানাফ ইউনিস অন্যতম ৷ যদিও দু'জনেই আসন্ন মরশুমে অন্য ক্লাবে যোগ দিয়েছেন ৷ তবে এখনও রয়ে গিয়েছেন আরেক ডিফেন্ডার আহমেদ ইয়াহয়িয়া ৷ ফলে ইরাকের ক্লাবটির শক্তি সম্পর্কেও একটা সম্যক ধারণা পাওয়া যাচ্ছে ৷
তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী ওমানের ক্লাব আল-সিব ৷ তবে তারাও গত মরশুমে তারাও ওমান প্রোফেশনাল লিগ চ্য়াম্পিয়ন অর্থাৎ, দেশের সেরা ৷ ফলত লড়াই কঠিন লাল-হলুদের ৷ আগামী 15 সেপ্টেম্বর থেকে 9 ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে গ্রুপ পর্বের ম্য়াচ ৷ হোম-অ্য়াওয়ে ভিত্তিতে গ্রুপের বাকি তিন ক্লাবের সঙ্গে গ্রুপ পর্বে খেলবে ইস্টবেঙ্গল ৷