দু'গোলে এগিয়ে জয় হাতছাড়া, জর্ডানে ইতিহাস লেখা হল না লাল-হলুদের
লাল-হলুদে হয়ে জোড়া গোল রামিরেজ ও আনোয়ারের ৷ অভিষেকে নজর কাড়লেন জিভুলিচ ৷
Published : September 17, 2026 at 10:05 AM IST
আম্মান (জর্ডান), 17 সেপ্টেম্বর: তৈরি হতে পারত ইতিহাস ৷ কিন্তু জর্ডানের মাটিতে ইতিহাস আর ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে ঠোঁট এবং কাপের দূরত্বটা রয়েই গেল ৷ এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ-টু'য়ে (এএফসি প্রতিযোগিতার ফরম্য়াট পরিবর্তনের পর) এখনও পর্যন্ত ভারতের কোনও ক্লাবই জয়লাভ করতে পারেনি ৷ অথচ এদিন বিশ্বকাপ খেলা জর্ডানের আল-হুসেইনের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে দু'গোলে এগিয়ে থেকে ইতিহাস তৈরির সম্ভাবনা উসকে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত জর্ডান থেকে এক পয়েন্ট নিয়ে ফিরছে লাল-হলুদ ৷ এসিএল-টু'য়ের আত্মপ্রকাশে 2-2 গোলে ড্র করল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ছেলেরা ৷
এশিয়ান ক্লাব ফুটবলের দ্বিতীয় স্তরে জর্ডানের ক্লাবের বিরুদ্ধে এই ড্র নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে ৷ কিন্তু জোড়া গোলে লিড নিয়েও জয় হাতছাড়া করার জন্য ইস্টবেঙ্গল নিশ্চিতভাবে হাত কামড়াবে ৷ ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোলদু'টি করেন দানি রামিরেজ এবং আনোয়ার আলি ৷ আল হুসেইনের হয়ে গোল 2026 বিশ্বকাপ খেলা মাহমুদ আল-মার্দি ও আহমেদ আসাফের ৷ রক্ষণ আঁটোসাঁটো রেখে প্রতি-আক্রমণে বাজিমাত করতে চেয়েছিলেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ৷ জর্ডানের চ্য়াম্পিয়ন ক্লাবের বিরুদ্ধে দিনের প্রথম ইতিবাচক আক্রমণ থেকে গোল তুলে নেয় ভারতসেরারা ৷ ন'মিনিটের মাথায় রামিরেজ ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন ৷
রশিদের মাপা সেন্টার থেকে বল পেয়ে এডমুন্ড লালরিনডিকা গোল লক্ষ্য করে শট নেন ৷ আল-হুসেইন গোলরক্ষক তা দুরন্তভাবে প্রতিহত করলে ওত পাতা শিকারির মতো ফিরতি বল জালে পাঠান স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ৷ পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে একের পর এক আক্রমণ তুলে আনে হোম টিম ৷ তবে আনোয়ার আলি ও অভিষেককারী দিয়েগো জিভুলিচ'কে নিয়ে গঠিত লাল-হলুদ রক্ষণ প্রথমার্ধে অটুট থাকে ৷ এরই মধ্যে প্রতি-আক্রমণে জয় গুপ্তার ঠিকানা লেখান ক্রস থেকে ওপেন সিটার মিস করেন ডুরান্ড ফাইনালের নায়ক এডমুন্ড লালরিনডিকা ৷ তবে 40 মিনিটে দ্বিতীয় গোল পেয়ে যায় লাল-হলুদ ৷ রামিরেজের কর্নার থেকে হেডে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ব্যবধান বাড়ান আনোয়ার ৷
FT | Well fought, boys ✊— East Bengal FC (@eastbengal_fc) September 16, 2026
Plenty of takeaways from the game 🔴🟡#JoyEastBengal #ACLTwo #EBFCInAsia pic.twitter.com/ACjeHJA5Hs
দু'গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ইস্টবেঙ্গল ৷ দ্বিতীয়ার্ধে রক্ষণ আরও জমাট রেখে প্রতিপক্ষের আক্রমণ রোখার ছকে ভুল ছিল না ৷ কিন্তু রক্ষণাত্মক মোড়কে ঢুকে যাওয়াই কাল হল ইস্টবেঙ্গলের ৷ 61 মিনিটে হার্দিক ভাটকে গতিতে পরাস্ত করে বাঁ-দিক দিয়ে বক্সে প্রবেশ করেন মাহমুদ দীব ৷ এরপর আল-মারদি'কে বল সাজিয়ে দিলে স্লাইডিং শটে ব্যবধান কমান বিশ্বকাপার ৷ প্রথমার্ধে কর্নার থেকে বিপক্ষ এক ফুটবলারের পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক হেডার দুর্ধর্ষ সেভের পর দ্বিতীয়ার্ধেও একাধিক সেভে লাল-হলুদকে ম্য়াচ রাখেন দুর্গের শেষ প্রহরী প্রভসুখন গিল ৷
Denied once. Dani Ramírez makes sure of the rest!#ACLTwo | #HUSvEB pic.twitter.com/1uK8p8ZQOR— #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) September 16, 2026
দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে চার-চারটি পরিবর্তন করেন হাবাস ৷ ভাট'কে তুলে নরেন্দ্র গেহলত, জয় গুপ্তা'কে তুলে রোহিত দানু, দানি রামিরেজের পরিবর্তে রেনিয়ার ফার্নান্দেজ ও এডমুন্ডের পরিবর্তে ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা'কে নামিয়ে দেন তিনি ৷ কিন্তু 87 মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে লাল-হলুদ কোচের পরিকল্পনা ভেস্তে দেন পরিবর্ত আসাফ ৷ বাঁ-দিক থেকে ভেসে আসা সেন্টার দুর্দান্ত ফলো-থ্রুয়ে জালে রাখেন তিনি ৷ সবমিলিয়ে জয় হাতছাড়া করার আক্ষেপ নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় ইস্টবেঙ্গলকে ৷ তবে মাত্র তিন বিদেশি নিয়ে হাবাসের দলের লড়াই ইতিমধ্যেই প্রশংসিত ৷ আগামী 13 অক্টোবর এসিএল-টু'য়ের পরের ম্য়াচে ঘরের মাঠে ইরানের আল শোর্তার মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল ৷