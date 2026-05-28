'মুম্বই ম্য়াচ টার্নিং পয়েন্ট', ভারতসেরার সাফল্য প্রয়াত সুভাষ ভৌমিককে উৎসর্গ ব্রুজোঁর

'মুম্বই ম্য়াচ টার্নিং পয়েন্ট', ভারতসেরার সাফল্য প্রয়াত সুভাষ ভৌমিককে উৎসর্গ ব্রুজোঁর
আইএসএল জয়ের পর হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও সময় বের করে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি অস্কার ব্রুজোঁ ৷ কী বললেন লাল-হলুদের স্বপ্নের সওদাগর ৷
Published : May 28, 2026 at 2:26 PM IST
কলকাতা, 28 মে: তিনি লাল-হলুদ জনতার 'হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা' ৷ বাইশ বছর বাদে ইস্টবেঙ্গলকে ভারতসেরা করে মঙ্গলবার রাতে স্পেনে উড়ে গিয়েছেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ আপাতত পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন খানিকটা ৷ তবে তারই মাঝে কথা চলবে লাল-হলুদ ম্য়ানেজমেন্টের সঙ্গে ৷ আগেই জানিয়েছেন সঠিক রূপরেখা পেলে তবেই আগামী মরশুমে থেকে যাওয়ার বিষয়ে ভাববেন ৷ নাহলে হয়তো ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল অধ্যায়ের দাঁড়ি এখানেই ৷
মঙ্গলবার রাতে দেশে ফেরার আগে ইস্টবেঙ্গলের লগ্নিকারী সংস্থার সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ঠিক করতে ৷ লাল-হলুদ কোচ হিসেবে তাঁর মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী 1 জুন ৷ তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আরও একবার হয়তো লগ্নিকারী সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে বসবেন ব্রুজোঁ ৷ শহর ছাড়ার আগে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি লাল-হলুদ জনতার নয়নের মণি ৷
- প্রশ্ন: 21 মে'র পর গত কয়েকদিনে আপনার জীবন কতটা বদলেছে ?
ব্রুজোঁ: পেশাদার কোচ হিসেবে আমি সবসময় স্বাভাবিক থাকতে চাই ৷ তবে এটা ঠিক, গত কয়েকদিনে আবেগের বিস্ফোরণ হয়েছে ৷ সমর্থকরা খুব কাছের মানুষের মতো কথা বলছেন ৷ বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি ৷ আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটা ইতিহাস তৈরি করতে পেরেছি ৷ তবু মাটিতে পা রেখেই চলতে চাই ৷
- প্রশ্ন: আগামী মরশুমেও কি ইস্টবেঙ্গলের কোচ থাকছেন ?
ব্রুজোঁ: এখনও এক সপ্তাহের চুক্তি বাকি আছে ৷ তারপর আলোচনা হবে ৷ ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে ৷ আমি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছি না, আমার কাছে অগ্রাধিকার ক্লাবের পরিকল্পনা ৷ ক্লাব আগামী মরশুমের স্বচ্ছ রূপরেখা দিলে আমি ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেব ৷
- প্রশ্ন: দায়িত্ব নেওয়ার সময় কি ভেবেছিলেন এই দল চ্যাম্পিয়ন হতে পারে ?
ব্রুজোঁ: আমি সবসময় ট্রফি জেতার লক্ষ্য নিয়েই কাজ করি ৷ গতবছর দলগঠন, পরিকল্পনা এবং পেশাদার কাজের মাধ্যমে আমি বুঝেছিলাম আমরা বড় ক্লাবগুলোর সঙ্গে লড়াই করতে পারব ৷ ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস ছিল আমরা শিরোপার জন্য লড়ব ৷
- প্রশ্ন: ইস্টবেঙ্গলের 'নেভার-সে-ডাই' মানসিকতা ফিরিয়ে আনা কতটা কঠিন ছিল ?
ব্রুজোঁ: ভীষণই কঠিন ছিল ৷ আমি যখন এসেছিলাম ড্রেসিংরুম বিভক্ত ছিল ৷ দল একসঙ্গে ছিল না ৷ প্রথম কাজ ছিল সকলকে এক সুতোয় বাঁধা ৷ ভুটানে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ভালো ফল করার পর থেকে দলের আত্মবিশ্বাস বেড়েছিল ৷ তারপর ধীরে-ধীরে সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করে যে একসঙ্গে থাকলে বড় কিছু সম্ভব ৷
- প্রশ্ন: কোন তিনটি বিষয় দলকে চ্যাম্পিয়ন করল ?
ব্রুজোঁ: প্রথমত, মরশুম জুড়ে ধারাবাহিক প্রস্তুতি ৷ দ্বিতীয়ত, ইমামির সমর্থন ও বিশ্বাস ৷ তৃতীয়ত, কাপ প্রতিযোগিতায় ভালো পারফরম্যান্স থেকে পাওয়া আত্মবিশ্বাস ৷ এছাড়া আইএসএলের শুরুটা ভালো হওয়াও গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৷ মুম্বই সিটির বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়ে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচটা দলের বিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল ৷
The architects 🧠 behind our 4️⃣ National League titles 🏆🏆🏆🏆#JoyEastBengal pic.twitter.com/A1ilHLf10r— East Bengal FC (@eastbengal_fc) May 22, 2026
- প্রশ্ন: কখন মনে হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হতে পারে ?
ব্রুজোঁ: শেষ ম্যাচে, যখন সবকিছু আমাদের হাতে ছিল ৷ তবে প্রথম বড় বিশ্বাসটা আসে মুম্বই সিটি'র বিরুদ্ধে জয়ের পর ৷ সেই ম্যাচ দলের মানসিকতা বদলে দেয় ৷ ওটাই টার্নিং পয়েন্ট বলতে পারেন ৷
- প্রশ্ন: ভারতের এই সাফল্যটা কি কোচিং কেরিয়ারের সেরা ?
ব্রুজোঁ: নিঃসন্দেহে ৷ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের মান অনেক উঁচু ৷ মলদ্বীপে চ্যাম্পিয়ন দল ছিল মাজিয়া, বাংলাদেশে ছিল আবাহনী ৷ সেখানে গিয়ে ট্রফি জিতলেও ভারতের এই সাফল্য আমার কোচিং কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় সাফল্য ৷
- প্রশ্ন: এটাই কি সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল?
ব্রুজোঁ: সম্ভবত হ্যাঁ। কারণ, এখানে ভুল করার সুযোগ খুব কম ৷ ছোট লিগ হলেও প্রতিটি ম্যাচ কঠিন ৷ কয়েকটা ভুল করলেই শিরোপার দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রবল ৷
- প্রশ্ন: আপনার ফুটবলার জীবন চোটে সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল ৷ পরে ব্যাংকের চাকরিও করেছেন ৷ সেই সংগ্রাম কোচিং জীবনে কীভাবে সাহায্য করেছে ?
ব্রুজোঁ: আমার বাবা একজন পেশাদার হকি খেলোয়াড় ছিলেন ৷ ছোটবেলা থেকেই পরিশ্রম, আত্মত্যাগ আর দলগত মানসিকতার শিক্ষা পেয়েছি। ব্যাংকের চাকরি স্থায়ী ছিল, কিন্তু মনে হত আমি খেলাধুলো ছাড়া অসম্পূর্ণ ৷ তাই 30 বছর বয়সে ঝুঁকি নিয়ে আবার ফুটবলে ফিরি। আজ মনে হয় সেই সিদ্ধান্ত সঠিকই ছিল ৷
- প্রশ্ন: ভবিষ্যতে ইস্টবেঙ্গলে থেকে গেলে কোন কোন পরিবর্তন চান ?
ব্রুজোঁ: প্রথমে ক্লাবকে ভবিষ্যত পরিকল্পনা পরিষ্কার করতে হবে ৷ ভারতীয় ফুটবলের পরিস্থিতি এখনও অনিশ্চিত ৷ অনেক প্রস্তাব পাচ্ছি, কিন্তু জুনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেব না ৷
- প্রশ্ন: কোন কোচেদের থেকে অনুপ্রেরণা পান ?
ব্রুজোঁ: মোরিনহো, ক্লপ, গুয়ার্দিয়োলা, আর্তেতা- সকলের সেরাটা নিতে চাই ৷ ছোটবেলায় সেল্টা ভিগোর অসাধারণ ফুটবল দেখে বড় হয়েছি ৷ সেই অভিজ্ঞতাই আমার ফুটবল ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে ৷
- প্রশ্ন: প্রয়াত সুভাষ ভৌমিককে নিয়ে কিছু বলবেন?
ব্রুজোঁ: ইস্টবেঙ্গল নিয়ে প্রথম আলোচনা হয়েছিল সুভাষ ভৌমিকের সঙ্গে ৷ স্পোর্টিং গোয়ার কোচ থাকার সময় ওনার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল ৷ প্রায়ই একসঙ্গে খেতাম ৷ ইস্টবেঙ্গলের ইতিহাসে উনি গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ ৷ এই সাফল্য তাঁকেও উৎসর্গ করছি ৷