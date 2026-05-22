অপেক্ষায় রাজি হলেও সময়সীমা বেঁধে দিলেন ব্রুজোঁ, রোডম্য়াপ খুঁজছে ইমামি

অপেক্ষায় রাজি হলেও সময়সীমা বেঁধে দিলেন ব্রুজোঁ, রোডম্য়াপ খুঁজছে ইমামি
আগামী মরশুমের রোডম্য়াপ না-পেলে অস্কারকে রাজি করাতে পারছে না ইমামি ৷ কবে পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন স্প্য়ানিশ কোচ ?
Published : May 22, 2026 at 1:53 PM IST
কলকাতা, 22 মে: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ৷ 22 বছর ধরে লালন করে আসা একটা স্বপ্ন যেন বাস্তবের আঙিনায় ৷ দেশের সেরা ক্লাবের তকমা ফের ছিনিয়ে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷ যে স্বপ্নপূরণের কারিগররাও পুরষ্কৃত হলেন আইএসএল জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ৷ 13 ম্যাচে 26 পয়েন্ট নিয়ে ইস্টবঙ্গল যে শুধু চ্যাম্পিয়ন হল, তা নয় ৷ পাশপাশি সেরার খেতাব উঠল একাধিক লাল-হলুদ তারকার হাতেও ৷ আইএএসএলের সেরা ফুটবলার হয়ে গোল্ডেন বল জিতলেন মিগুয়েল ফিগেরা ৷ টুর্নামেন্টে সর্বাধিক গোল করে সোনার বুটের মালিক হলেন ইউসেফ এজ্জেজারি ৷
কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনা, নীল-নকশার পিছনে যে মগজাস্ত্র কাজ করে গিয়েছে ৷ সেই অস্কার ব্রুজোঁ কী পুরস্কার পেলেন ইস্টবেঙ্গলকে দু'দশক বাদে ভারতসেরা করে ? অনুরাগীরা বলছেন, যেহেতু তিনি মরশুম শেষে ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা করে দিয়েছেন তাই তাঁকে বুঝিয়ে আগামী মরশুমেও কোচের পদে রেখে দেওয়াটাই বোধহয় সেরা পুরস্কার হবে ৷
এই বিষয়ে কী ভাবছে লাল-হলুদের বিনিয়োগকারী সংস্থা ইমামি ৷ সংস্থার তরফে বিভাস আগরওয়াল জানালেন, সামনের বছরের ফুটবল রোডম্যাপটা এক্ষেত্রে সামনে আসা জরুরি ৷ তাহলেই স্প্যানিশ কোচকে রাজি করানো সম্ভব ৷ কয়েকদিন আগে ঠিক একই কথা বলেছিলেন অস্কার স্বয়ং ৷ ইমামি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল, ভবিষ্যতের ছবিটা স্পষ্ট না-হলে ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি শুরু করবে না তারা ৷ ফুটবলাররা চলে যেতে চাইলে ছেড়ে দেওয়া হবে ৷ চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে এসে অস্কারও বলছেন জুন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন ৷ তারপর অন্য কথা ভাবতেই হবে ৷ শুধু তিনি নন, একই পরিস্থিতির দিকে হাঁটবে বাকিরাও ৷
It's Oscar Bruzon's world, we're just living in it. 💫#ISL12 #ISLChampion #JoyEastBengal pic.twitter.com/Xhh9EcRNf1— Indian Super League (@IndSuperLeague) May 21, 2026
কোচ হিসেবে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুভাষ ভৌমিকের সঙ্গে একাসনে বসা লাল-হলুদের স্বপ্নের সওদাগর বলছেন, "জুনের আগে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না ৷ তবে এটা ঠিক আমার কাছে প্রস্তাব আসছে ৷ পয়লা জুন যদি ক্লাবের কাছে প্রস্তাব থাকে তাহলে আনন্দের সঙ্গে শুনব ৷ যদি না-থাকে তাহলে আলোচনাও হবে না ৷" দেড় মরশুম ব্রুজোঁ ইস্টবেঙ্গলকে শুধু গড়েননি, শেষমেশ চ্যাম্পিয়ন করে ছেড়েছেন ৷
পুরো মরশুমের পারফরম্যান্সের বিশ্লেষণে চ্যাম্পিয়ন দলের কোচ বলেছেন, "মরশুমের মাঝামাঝি থেকে চলতি বছরে দু'টো বড় টুর্নামেন্টে রানার্স হওয়ার পরেও সমর্থকরা আমাদের উপর আস্থা রেখেছেন ৷ বিশ্বাস রেখেছিলেন ৷ অনুপ্রাণিত করেছিলেন ৷ আর ঠিক সেই কারণেই 22 বছর পরে জাতীয় ট্রফি ঘরে তোলার আনন্দ সমর্থকদের ফিরিয়ে দিতে আমরা অতিরিক্ত পরিশ্রমটা করতে পেরেছিলাম ৷" কিন্তু এতকিছুর পরেও ব্রজোঁ কি আগামীতে থাকেছেন ? উত্তর সময়ের হাতে ৷