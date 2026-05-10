'নবি-আলভিটোরা ক্লাবের ক্যানসার', পঞ্জাব ম্যাচের আগে বিস্ফোরক ইস্টবেঙ্গল কোচ

আলভিটো ডি'কুনহা, রহিম নবি, সন্দীপ নন্দীরা দলের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে ৷ রাখঢাক না-রেখেই জানালেন ব্রুজোঁ ৷

অস্কার ব্রুজোঁ (EAST BENGAL MEDIA)
Published : May 10, 2026 at 5:41 PM IST

কলকাতা, 10 মে: আইএসএলের শেষ বেলায় এসে অস্কার ব্রুজোঁ যেন আইপিএলের মারকুটে ব্যাটার ৷ সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিপক্ষ পঞ্জাব এফসি ৷ আইএসএলের খেতাবি দৌড়ে জাঁকিয়ে বসতে পঞ্জাব ম্যাচের তিন পয়েন্ট ভীষণ জরুরি ৷ এই মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গল 10 ম্যাচে 21 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ৷ গোলপার্থক্যে মোহনবাগান সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে এবং সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়েও একধাপ পিছনে ৷ স্বাভাবিকভাবেই পঞ্জাব ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে ৷ প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে পিভি বিষ্ণুকে পাশে নিয়ে অস্কার ব্রুজোঁ তাই জানালেন, আইএসএলের সবচেয়ে কঠিনতম ম্যাচটি খেলতে নামছে তাঁর দল। তবে চ্যালেঞ্জ নিতে দলের সকলে তৈরি।

চোট-আঘাতের সমস্য়া না-থাকায় পঞ্জাব ম্যাচে পূর্ণশক্তির দলই পাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ৷ একসময় যে কোচকে 'গো-ব্যাক' ধ্বনি শুনতে হয়েছে, এখন তাঁর কোচিংয়েই আইএসএল জয়ের স্বপ্ন দেখছে লাল-হলুদ ৷ এই বদলে যাওয়া আবহাওয়াতেই অস্কার ব্রুজোঁ ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন তারকাদের একহাত নিলেন ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন ছিল কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের পর কোন মন্ত্রে দল ঘুরে দাঁড়িয়েছে ? উত্তরটা দেওয়ার জন্য ব্রুজোঁ যেন মুখিয়ে ছিলেন। দমকা হাওয়ার মত বললেন, "আলভিটো ডি'কুনহা, রহিম নবি, সন্দীপ নন্দী দলের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে ৷ এরা ক্লাবের ক্যানসার ৷ ক্লাব থেকে এদের দূরে রাখতে হবে ৷ ক্লাবের অন্দরে ফুটবলারদের কমিশন চাওয়ার যে প্রচেষ্টা রয়েছে সেটাও বন্ধ করা দরকার ৷ মানোলো মার্কুয়েজের মন্তব্য যেমন ফেডারেশন কাটছাঁট করেছে, আমার মন্তব্য তেমনটা করবেন না।"

সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্ফোরক ব্রুজোঁ

এখানেই শেষ নয় ৷ সাংবাদিক সম্মেলন কক্ষ ছেড়ে বেরনোর সময়ও সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য কাটছাঁট না-করার অনুরোধ করলেন ৷ তবে সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্ফোরক হলেও ম্যাচ থেকে মনোসংযোগ হারাতে নারাজ লাল-হলুদ কোচ ৷ দল হিসেবে পঞ্জাব এফসি যে যথেষ্ট শক্তিশালী, তা মনে করিয়ে দিলেন ৷ অস্কার বলছেন, "ওদের বেশ কয়েকজন ভালো ফুটবলার রয়েছে ৷ এফিয়ং ভালো স্ট্রাইকার ৷ আমাদের নজরে রাখতে হবে ৷ আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সাজঘরের আবহে এখন পঞ্জাব ছাড়া আর কিছু নেই ৷"

প্রায় একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, "আমরা একটা করে ম্যাচ নিয়ে ভাবছি। মরশুমে আমরা দু'টো ফাইনাল টাইব্রেকারে হেরেছি। এবার কোনও চাপ নেই ৷ খোলা মনে সবাই পরিস্থিতি উপভোগ করছে ৷" পিভি বিষ্ণুকে নিয়ে পঞ্জাব এফসি কোচ প্রশংসা করেছেন ৷ তবে প্রতিপক্ষ কোচের প্রশংসায় বাড়তি আবেগতাড়িত নন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ তবে পিভি বিষ্ণুকে যে গতবছরই জাতীয় দলে নেওয়া উচিত ছিল, তা ফের মনে করিয়ে দিলেন তিনি। তবে সব ছাপিয়ে পঞ্জাব ম্যাচের আগে ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনীদের নিয়ে ব্রুজোঁর বিষোদগারে ময়দান সরগরম।

