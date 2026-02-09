মহেশের দ্রুত প্রত্যাবর্তন নিয়ে আশাবাদী অস্কার, কিশোরভারতীতে ম্যাচ দেখবেন না কর্তারা

মহেশের দ্রুত প্রত্যাবর্তন নিয়ে আশাবাদী অস্কার, কিশোরভারতীতে ম্যাচ দেখবেন না কর্তারা
প্রস্তুতি ম্যাচে মহামেডানকে 2-0 গোলে হারাল অস্কার ব্রুজোঁর ছেলেরা ৷
Published : February 9, 2026 at 11:53 AM IST
কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: আইএসএল শুরুর কয়েকটি ম্যাচের মধ্যেই চলে আসবেন নাওরেম মহেশ সিং ৷ তেমনটাই আশা করছে ইস্টবেঙ্গল ৷ আর মহেশের যোগদানে দলের শক্তি যে আরও বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য ৷ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ বলছেন, "নাওরেম দু-তিন ম্যাচের মধ্যেই ফিট হয়ে যাবে। তারপরেই ও দলে চলে আসবে ৷" এদিকে আইএসএল শুরুর আগে দারুণ ছন্দে ইস্টবেঙ্গল ৷ প্রস্তুতি ম্যাচে রবিবার মহামেডান স্পোর্টিংকে 2-0 গোলে হারাল লাল-হলুদ ব্রিগেড ৷ গোল করলেন ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা ও নন্দকুমার সেকর ৷
এদিন প্রথমার্ধেই দারুণ গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ডেভিড ৷ পুরনো দলের বিরুদ্ধে গোল করলেন লাল-হলুদ স্ট্রাইকার ৷ নন্দকুমারের গোল আসে দ্বিতীয়ার্ধে ৷ বিদেশিহীন মহামেডানের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই ম্য়াচ জুড়ে দাপট দেখাল ইস্টবেঙ্গল ৷ ম্যাচে উত্তেজনা ছড়ায় মহম্মদ রাকিপ চোট পাওয়ায় ৷ বলা ভাল তাঁকে ইচ্ছাকৃত ফাউলের ঘটনায় ৷ অপরাধের কারণে অবশ্য লাল-কার্ড দেখতে হয় মহামেডান ফুটবলারকে ৷ লাল-হলুদ সাইডব্য়াকের মাথা ফেটে যাওয়ায় উত্তেজনা ছড়ায় গ্যালারিতে ৷ তবে বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি ৷
রাকিপকে করা ফাউল নিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ অস্কার ৷ তিনি মনে করেন, "ওভাবে রাকিপকে মারা উচিত হয়নি ৷" কপাল ফেটে রক্তপাত হলেও চোট যে খুব গুরুতর নয়, তা নিশ্চিত করলেন লাল-হলুদের হেডস্যর ৷ দ্বিতীয়ার্ধে ডানপায়ের জোরালো শটে গোল করেন পরিবর্ত হিসেবে নামা নন্দকুমার ৷ তাঁকে পাস দেন মিগুয়েল ফিগেরা ৷ ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রুজোঁ বলেন, "দল তৈরি ৷ কিছু ফুটবলারের চোট-আঘাত থাকলেও সমস্যা হবে না।" তবে নতুন যোগ দেওয়া স্ট্রাইকার ইউসেফ এজ্জেজারি মাঠে নামেননি ৷ দলে ছিলেন না কেভিন সিবিলেও ৷ তবে আর্জেন্তাইন ডিফেন্ডারের যে কোনও চোট-আঘাত নেই, তা নিশ্চিত করলেন ব্রুজোঁ ৷
এদিকে কিশোরভারতীতে আইএসএলের ম্যাচ খেলা নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে একটা চাপা ক্ষোভ রয়েছে ৷ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার রবিবারও জানালেন, কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চল থেকে সমর্থকদের প্রচুর ই-মেল পেয়েছেন তাঁরা ৷ অনুরাগীরা কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে ম্যাচ খেলা নিয়ে অখুশি ৷ বিশেষ করে স্টেডিয়াম থেকে ম্যাচ শেষে বাড়ি ফেরা ঝক্কির ৷ তাই তাঁরা দাবি তুলেছেন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচ খেলার ৷ ছ'হাজার দর্শকাসন রয়েছে কিশোরভারতীতে ৷ অথচ 16 ফেব্রুয়ারি ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ম্যাচের আগে উন্মাদনা চরমে ৷ প্রচুর সমর্থকদের টিকিট না-পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারের অনুমান, প্রথম ম্যাচে কমপক্ষে 45 হাজার দর্শক আসতই ৷ প্রচুর পরিমাণে টিকিট বিক্রি হত ৷ সেক্ষেত্রে ম্যাচ আয়োজন কেন কিশোরভারতীতে, তা বুঝতে পারছেন না তিনি ৷ তবে লগ্নিকারী সংস্থার সঙ্গে এ বিষয়ে কোনও দ্বন্দ্ব নেই বলে স্পষ্ট করেছেন লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা ৷ ইস্টবেঙ্গল মাঠে বাতিস্তম্ভের সংস্কারের কাজ চলছে ৷ দেবব্রত সরকার জানিয়েছেন এপ্রিলের মধ্যে তা শেষ হবে ৷ আগামী মরশুমে কলকাতা লিগের ম্যাচ নিজেদের মাঠে খেলবে ইস্টবেঙ্গল ৷ পাশাপাশি আইডব্লুএলের খেলাও ক্লাবে মাঠে খেলবে দল ৷