অস্কারের ইঙ্গিতমূলক পোস্টের পর লাল-হলুদ অনুশীলনে ইমামি কর্তা
কোচের পোস্ট দেখে কি বিচলিত ইস্টবেঙ্গলের বিনিয়োগকারী সংস্থা ?
Published : May 3, 2026 at 12:10 PM IST
কলকাতা, 3 মে: চলতি আইএসএল শেষেই কি ইস্টবেঙ্গল ছাড়ছেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ? মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচের আগে লাল-হলুদ জনতার উদ্বেগ বাড়ল একটি সোশাল মিডিয়া পোস্টে ৷ যে কোচের অধীনে প্রথমবার আইএসএলে চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য লড়ছে লাল-হলুদ, সেই কোচের মরশুম শেষে বিদায়ের সম্ভাবনার কারণ সমাজমাধ্যমে খোদ কোচেরই একটি পোস্ট ৷ সোশাল মিডিয়ায় কোচ অস্কার ব্রুজোঁর ইঙ্গিতপূর্ণ সেই পোস্ট দেখে শনিবার বিকেলে দলের অনুশীলেন হাজির বিনিয়োগকারী সংস্থা ইমামি'র শীর্ষকর্তা বিভাস আগরওয়াল ৷
এই মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গল মঙ্গলবারের মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ৷ খেতাবি লড়াইয়ে বাকি রয়েছে চারটি ম্যাচ ৷ য়ার সবক'টিই ভার্চুয়াল ফাইনাল ৷ এহেন সময় শনিবার লাল-হলুদ জনতার উদ্বেগ বাড়িয়ে অস্কার লেখেন, "একটা শেষ লড়াই, মে 2026 ৷ জয় ইস্টবেঙ্গল ৷" যা দেখে অধিকাংশ মনে করছেন মরশুম শেষে ইস্টবেঙ্গল ছাড়ছেন স্প্য়ানিশ কোচ ৷ সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত ব্রুজোঁকে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব নাকি দেওয়া হয়নি ইস্টবেঙ্গলের তরফে। এই কারণেই চূড়ান্ত হতাশ কোচ লাল-হলুদ শিবির ছাড়ার কথা ভাবছেন। আরও জানা যাচ্ছে, ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যত ঘিরে অনিশ্চয়তাও তাঁকে যথেষ্ট ভাবাচ্ছে ৷
তবে কোচের সোশাল মিডিয়া পোস্টের পর সম্ভবত বিচলিত লগ্নিকারী সংস্থা ৷ কারণ, শনিবার বিকেলে দলের অনুশীলনে হাজির ইমামি শীর্ষকর্তা বিভাস আগরওয়াল ৷ কোচের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন তিনি ৷ দু'য়ে দু'য়ে চার করে অনেকে বলছেন ব্রুজোঁর অভিমান ভাঙানোর পালা বুঝি শুরু হল ৷ কোচ মরশুম শেষ থাকবেন কি না, সে বিষয়ে জানা যাবে পরে ৷ তার আগে অবশ্য আইএসএল চ্যাম্পিয়নশিপের লাস্ট-ল্যাপে এসে খেই হারাতে নারাজ ইস্টবেঙ্গল ৷
The Last Dance. May 2026.— Oscar Bruzon (@obruzon) May 2, 2026
Joy East Bengal ❤️💛⚽️ pic.twitter.com/9Fvz7xMawB
শনিবার বৃষ্টির মধ্যেও ফুটবলারদের মুম্বই ম্য়াচের অনুশীলনে ডুবিয়ে রাখলেন ব্রুজোঁ ৷ এই মুহূর্তে লিগ টেবলে ন'ম্যাচে 18 পয়েন্ট নিয়ে ইস্টবেঙ্গল রয়েছে পঞ্চম স্থানে ৷ পয়েন্ট নষ্ট করা মানেই চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ক্রমশ দূরে সরা ৷ মঙ্গলবার গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচে মুম্বইয়ের মাটিতেই মুম্বই সিটি এফসি'র সামনে ইউসেফ এজ্জেজারিরা ৷ দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করছেন আনোয়ার আলি এবং মহম্মদ রশিদ ৷ ছাংতে'দের বিরুদ্ধে হয়তো দু’জনকে রেখেই দল সাজাবেন ব্রুজোঁ ৷ তবে এজ্জেজারিকে পরিবর্ত হিসেবেই নামানোর ভাবনায় কোচ ৷
এদিকে মিগুয়েল ফিগেরার শাস্তি কমাতে ফের ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির কাছে আবেদন করেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ যার শুনানি রয়েছে রবিবারই ৷ সেখানে এক ম্য়াচের জন্য শাস্তি কমলেও কমতে পারে ব্রাজিলিয়ানের ৷ সেক্ষেত্রে মঙ্গলের ম্য়াচে মিগুয়েলকে পেতে অসুবিধা হবে না ইস্টবেঙ্গলের ৷ যদিও আপাতত ব্রুজোঁ ছকে মিগুয়েল নেই কোনওভাবেই ৷