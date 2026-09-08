ছেলেদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, লাল-হলুদ জনতাকে প্রণাম কোচ অর্চিষ্মানের

ছেলেদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, লাল-হলুদ জনতাকে প্রণাম কোচ অর্চিষ্মানের
বিরতির পেপটক কাজে দিয়েছে বলে জানালেন লাল-হলুদ কোচ ৷ তবু জিততে না-পারার আক্ষেপ যাচ্ছে না তাঁর ৷
Published : September 8, 2026 at 2:22 PM IST
বারাসত, 8 সেপ্টেম্বর: তারকাখচিত দল নিয়ে কলকাতা লিগের ডার্বিতে নেমেছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ কিন্তু এগিয়ে থেকেও ডুরান্ড হারের বদলা নিতে না-পারায় ম্য়াচ শেষে টিম বাসে ওঠার আগে সমর্থকদরে থেকে মৌখিকভাবে নিগৃহীত হলেন সবুজ-মেরুন ফুটবলারদের ৷ অন্যদিকে আনকোরা বাঙালি ব্রিগেড নিয়ে বড় ম্য়াচের চ্যালেঞ্জ সামলাতে নেমেছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অর্চিষ্মান বিশ্বাস ৷ সিনিয়র দলের হেড কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস যে তাঁর ফুটবল বুদ্ধিতে আস্থা রেখে ভুল করেননি, তা প্রমাণিত ৷
ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে এসে অর্চিষ্মান জানালেন ফুটবলারদের নৈপুণ্যে আস্থা রাখার ফসল এই ফলাফল ৷ আইএসএল স্বপ্নকে তাড়া করতে প্রতিটি ফুটবলারকে উজাড় করে দেওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন তিনি ৷ দলকে ছাপিয়ে নিজের জন্য খেলার কথা বলেছিলেন ফুটবলারদের ৷ ছেলেরা তাঁর কথা শোনায় খুশি অর্চিষ্মান ৷ ড্র'য়ের তৃপ্তি তো রয়েইছে, তবু প্রতিপক্ষকে বাগে পেয়েও হারাতে না-পারার আক্ষেপও কাজ করছে ৷ একইসঙ্গে ম্য়াচের আগে সমর্থকরা যে তাঁকে নিরন্তর সাহস জুগিয়ে গিয়েছেন, তাও জানালেন অর্চিষ্মান ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে লাল-হলুদ জনতাকে প্রণামও করেন তিনি ৷
বারাসতের ডার্বিতে সোমবার বিরতিতে পিছিয়ে ছিল লাল-হলুদ ৷ ওইসময় ফুটবলাররা নিজেরাই নিজেদের উদ্বুদ্ধ করেছিল বলে পিছিয়ে থেকেও জয় পাওয়া সম্ভব হয়েছে বলে মত কোচের ৷ ফুটবলারদের বিশ্বাসে আশার আলো দেখেছিলেন অর্চিষ্মানও ৷ সাজঘরে সামান্য কিছু পেপটক বিরতির পর দারুণ কাজে দিয়েছে বলে মত লাল-হলুদ কোচের ৷ এদিন মোহনবাগানের বড় বড় নামের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়ার্ধে একচেটিয়া দাপট ছিল ইস্টবেঙ্গলের জুনিয়র ফুটবলারদেরই ৷ সমতাসূচক গোলের আগে ও পরে একাধিকবার প্রতিপক্ষের গোলের মুখ খুলে ফেলেছিল তারা ৷ ক্রসবার প্রতিবন্ধক না-হলে ইস্টবেঙ্গল জিতেই মাঠ ছাড়ত ৷ সেটা না-হলেও ডার্বিতে ফুটবলারদের মরিয়া মনোভাব এবং সমর্থকদের পাশে থাকার আশ্বাসে আপ্লুত অর্চিষ্মান ৷
মহম্মদ বিলাল পরিবর্ত হিসেবে নেমে গোল করে ম্যাচের সেরা ৷ কেরালার ছেলে বিলালের ফুটবল শৈলীর প্রশংসা অর্চিষ্মানের গলায় ৷ বিলাল নিজেও কেরালা প্রিমিয়র লিগের ফাইনালে গোল করেছেন ৷ অর্থাৎ, বড় মঞ্চে গোল করার অভ্যাস রয়েছে তাঁর ৷ মনোতোষ মাঝি নাক ভেঙে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হওয়ায় পরিবর্ত হিসেবে বিলাল নেমেছিলেন ৷ সুপার-সাব হয়ে শেষমেশ ম্যাচের নায়ক তিনি ৷ দলের প্রয়োজনে আরও বেশি গোল করাই লক্ষ্য বলে জানালেন লাল-হলুদে নয়া তারা ৷
বিলালকে তাতাতে জেসিন টিকে নিয়মিত তাঁর সঙ্গে কথা বলেন ৷ ডার্বিতেও গোল করার অনুরোধ করেছিলেন ৷ জেসিনের সেই অনুরোধ রাখতে পেরে খুশি বিলাল ৷ ইতিমধ্যে হাবাসের নজরে পড়ায় সিনিয়র দলে ডাক পড়েছে তাঁর ৷ সেখানেও সফল হওয়া লক্ষ্য তাঁর ৷