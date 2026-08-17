'শুধুই খেলে যাও, অনুশীলনের বালাই নেই'; ডুরান্ডের সূচিকে 'স্টুপিড' বলছেন হাবাস
বাধ্য হয়ে রবিবার একাদশে আটটি পরিবর্তন করে ডুরান্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে দল নামিয়েছিলেন হাবাস ৷
Published : August 17, 2026 at 3:37 PM IST
কলকাতা, 17 অগস্ট: ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল জিতে ডুরান্ডের শেষ চারে পৌঁছেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ কিন্তু সেই ম্য়াচে গোলনষ্টের প্রদর্শনীর পাশাপাশি লাল-হলুদের সামগ্রিক খেলায় প্রাণবন্ত ভাব লক্ষ্য করা যায়নি ৷ করা যাবেই বা কী করে ? টানা ম্য়াচ খেলে ক্লান্ত ফুটবলাররা স্বাভাবিকভাবেই সেরাটা দিতে ব্যর্থ ৷ বাধ্য হয়ে কোচকে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ-টু প্রিলিমিনারি ম্য়াচের একাদশে আটটি পরিবর্তন আনতে হয়েছিল ৷ রবিবার তাই জিতেও ডুরান্ড কমিটির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ৷
লাল-হলুদ কোচ জানালেন, তাঁর দল টানা ম্য়াচ খেলে যাচ্ছে অথচ অনুশীলনের সুযোগটুকু পাচ্ছে না ৷ রবিবার কোয়ার্টার ফাইনালের পর বুধবার সেমিফাইনাল খেলবে ভারতসেরারা ৷ সেক্ষেত্রে এক সপ্তাহে তিনটি ম্য়াচ খেলতে হবে দলকে ৷ ফলত ডুরান্ড কাপের সূচিকে 'স্টুপিড' বলতেও কার্পণ্য করলেন না তিনি ৷ ম্য়াচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাবাস বলেন, "দশদিনের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে হয়েছে ৷ আবার বুধবার শেষ চারের ম্যাচ রয়েছে ৷ জানি না কেন এ রকম সূচি করা হয়েছে ! টানা ম্যাচ খেলে ফুটবলাররা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ৷ বাধ্য হয়ে প্রথম একাদশে এত পরিবর্তন করতে হয়েছে ৷"
ভারতীয় ফুটবলকে একযুগের বেশি সময় ধরে খুব কাছ থেকে দেখছেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ ওজন বুঝে ভোজন করার অভ্যাস তাঁর সহজাত ৷ তাই প্রাক-মরশুম টুর্নামেন্টে দলের প্রত্যেক ফুটবলারকে পর্যাপ্ত সুযোগ দিয়ে বেঞ্চ স্ট্রেংথে বাড়িয়ে নেওয়া লক্ষ্য তাঁর ৷ পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই ডার্বি দিয়ে শুরু হয়েছিল এবারের ডুরান্ড কাপ ৷ হাতেগোনা কয়েকদিন অনুশীলন সেরে নামতে হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে ৷ ইস্টবেঙ্গলের ক্ষেত্রে বিষয়টা আরও চ্যালেঞ্জিং ৷ কারণ তাদের এসিএল-টু'য়ের ম্যাচ ছিল। ফলত ঠিকঠাক রিকভারির সময় না-পাওয়া নিয়ে এ বার ডুরান্ড কমিটিতে তুলোধনা লাল-হলুদ কোচের ৷
সূচি নিয়ে বিরক্ত হাবাস আরও বলেন, "একটা প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য এক মাসের ট্রেনিং প্রয়োজন হয় ৷ কিন্তু আমাদের সেই ট্রেনিং হয়নি ৷ এক সপ্তাহ ধরে শুধু ম্যাচ চলছে ৷" লাল-হলুদ কোচের কথায়, "এই তো তিনদিনের মাথায় আবার ম্যাচ ৷ এটা তো একপ্রকার পাগলামি ৷ আমার মতে এটা স্টুপিডের মতো সিদ্ধান্ত ৷ কারণ এতে ভালো ফুটবল দেখা যায় না, ম্যাচগুলো একঘেয়ে হয়ে যা ৷ খেলার জন্য শরীরে শক্তি থাকে না, ফুটবলারদের রিকভারিও ঠিকঠাক হয় না ৷ ফুটবলে খেলার জন্য আগে ট্রেনিং করতে হয় ৷ এমন নয় যে শুধুই খেলব আর কোনও ট্রেনিং করব না ৷"
ইস্টবেঙ্গল হেডস্যরের সুর শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারের মুখে ৷ তিনিও জানান, টুর্নামেন্ট আয়োজকরা সূচি নিয়ে অংশগ্রহণকারী দলের পরামর্শ নিয়ে থাকে ৷ কিন্তু সেনাবাহিনী তা করেনি ৷ বুধবার সেমিফাইনালে সামনে এসসি দিল্লি ৷ কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিপক্ষকে পাঁচ গোল দেওয়া প্রতিপক্ষের সামনে হাবাসের স্ট্র্যাটেজি কী হয়, এখন সেদিকেই নজর সমর্থকদের ৷ কারণ, ইস্টবেঙ্গলে এবার গেমচেঞ্জার যে হাবাস-ই ৷