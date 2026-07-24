ম্য়াচের ফলাফলে প্রভাবিত হতে নারাজ, অপর্যাপ্ত ডার্বি প্রস্তুতি ভাবাচ্ছে হাবাস'কে

ম্য়াচের ফলাফলে প্রভাবিত হতে নারাজ, অপর্যাপ্ত ডার্বি প্রস্তুতি ভাবাচ্ছে হাবাস'কে
মোহনবাগান অতীত অধ্যায়, এখন তাঁর ভাবনায় পুরোদস্তুর ইস্টবেঙ্গল ৷ ডুরান্ড ডার্বির আগে জানালেন আন্তোনিও হাবাস ৷
Published : July 24, 2026 at 8:53 PM IST
কলকাতা, 24 জুলাই: কলকাতা ডার্বিতে তিনি অপরাজিত ৷ এটিকে মোহনবাগানের (মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের আগের নাম) হয়ে তিনি ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে কখনও হারেননি ৷ সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে এবার আন্তোনিও লোপেজ হাবাস উল্টোদিকের হটসিটে ৷ ডার্বিতে অপরাজেয় থাকার রেকর্ড ধরে রাখতে পারবেন ? লাল-হলুদ জনতার এই প্রশ্নের শরিক হতে নারাজ ইস্টবেঙ্গলের হেড কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস, অন্তত ডুরান্ড ডার্বির নিরিখে ৷ কারণ দিনতিনেকের অনুশীলনে আর যাইহোক, ডার্বির প্রস্তুতি পুরোপুরি সম্ভব নয় ৷
আইএসএলের সবচেয়ে পোড় খাওয়া এবং সফল কোচটি এবার আইএসএল চ্য়াম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্বে ৷ সবুজ-মেরুনের দায়িত্ব সামলানোর সুবাদে কলকাতায় দু'প্রধানের অনুরাগীদের চাপ এবং প্রত্যাশা সম্পর্কে অবহিত ৷ কিন্তু জিকসন সিং'কে পাশে নিয়ে ডুরান্ড ডার্বির প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে হাবাস বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে ডার্বির অঙ্ক কষার কথা জানিয়ে গেলেন ৷ দিনকয়েকের অনুশীলনে দল যে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত, সেটা জানিয়ে দিলেন ৷ তাই ডার্বির সাফল্য-ব্যর্থতায় বাকি মরশুমের ছবিটাও সাজাতে চান না তিনি ৷ স্প্য়ানিয়ার্ডের বিশ্বাস, ডুরান্ড ডার্বির সাফল্য-ব্যর্থতা প্রভাব ফেলবে না বাকি মরশুমে ৷ আগামী মাসে এসিএল-টু'য়ের প্রিলিমিনারি রাউন্ডের খেলা রয়েছে ৷ তার প্রস্তুতির বিষয়টিও মাথায় রাখতে হচ্ছে ৷ হাবাস তাই চাইছেন, কোনওরকমে ডার্বিটা উদ্ধার করতে ৷
তাঁর ফুটবল দর্শনের বাস্তবায়ন করতে যে মশলা দরকার, তা মরশুমের একদম প্রথম ম্য়াচে দলে নেই ৷ তবে সার্বিকভাবে আসন্ন মরশুমের জন্য যে দল ইস্টবেঙ্গল গড়েছে, তাতে খুশি ৷ নতুন এক বিদেশি এবং আরও একাধিক ভারতীয় ফুটবলাররা শীঘ্রই দলে যোগ দেবেন বলে জানালেন ৷ মহম্মদ রশিদ এবং দানি রামিরেজ অনুশীলনে যোগ দিলেও আগামিকালের ম্যাচে হাবাসের নীল-নকশায় এই দুই বিদেশি নেই। মোহনবাগান কোচের মতোই ভারতীয় ব্রিগেডে ভরসা রেখে ডার্বি পার করতে চাইছেন তিনি ৷
গোলরক্ষায় থাকছেন প্রভসুখন গিল ৷ রক্ষণভাগ সামলাতে আনোয়ার আলির সঙ্গে সন্দীপ মান্ডি'কে জুড়ে দিচ্ছেন হাবাস ৷ দুই সাইড-ব্যাক হিসেবে লালচুংনুঙ্গা এবং জয় গুপ্তার উপর আস্থা রাখছেন তিনি ৷ মাঝমাঠে জিকসন, রোহিত দানু, রোহিত কুমার, বিপিন সিংয়ের উপর দায়িত্ব ভাগ করে দিতে চান লাল-হলুদের নয়া কোচ ৷ আক্রমণে হাবাসের বাজি ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা, এডমুন্ড লালরিনডিকা এবং পিভি বিষ্ণুর মধ্যে যে কোনও দুই ৷ ডার্বির চাপ জানেন বলেই বল দখলে রাখার টক্করে প্রতিপক্ষকে পিছনে ফেলতে চান হাবাস ৷ স্প্যানিশ ফুটবল দর্শনের ভারতীয়করন করে গ্রিসের ফুটবল কৌশলে রাশ টানতে চান তিনি ৷ পাশাপাশি মশালব্রিগেডের কোচ হিসেবে আত্মপ্রকাশে ডার্বিতে অপরাজিত রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখার ভাবনাও কাজ করছে অবচেতনে ৷