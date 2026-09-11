ডেভিড-জেসিনে পূর্ণ আস্থা, এসিএল-টু অভিযান শুরুর আগে হাবাসের চিন্তা দীর্ঘ বিমান যাত্রা
জর্ডানের ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্য়াচের আগে ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা, জেসিন টিকে'দে ভূয়সী প্রশংসা আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের গলায় ৷
Published : September 11, 2026 at 9:04 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার এফিয়ং এনসুংগুসি'র ভিসা নিয়ে কোনও সদুত্তর এখনও নেই ইস্টবেঙ্গল শিবিরে ৷ আইভরি কোস্ট ফরোয়ার্ড একে লোবা ভিসার ছাড়পত্র পেলেও আগামী বুধবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের ম্য়াচে নামতে পারছেন না বলেই ধরে নেওয়া যায় ৷ ফলত বিশ্বকাপ খেলা দেশ জর্ডানের ক্লাব আল-হুসেইনের বিরুদ্ধে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার প্রথম ম্য়াচে লাল-হলুদের ভরসা দেশীয় স্ট্রাইকাররা ৷ বিষয়টিকে অজুহাত হিসেবে খাড়া করা নয়, বরং জর্ডানের ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্য়াচের আগে ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা-জেসিন টিকে'দে ভূয়সী প্রশংসা আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের গলায় ৷
জেসিন টিকে'র সামান্য চোট থাকায় চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের প্রথম ম্য়াচে তাঁকে পাওয়া নিয়ে খানিক সংশয় ছিল ৷ সংশয়ের তালিকায় ছিলেন পিভি বিষ্ণুও ৷ কিন্তু দু'জনেই চোট সারিয়ে জর্ডানগামী বিমানে উঠছেন বলে জানালেন কোচ ৷ প্যালেস্তাইন মিডফিল্ডার মহম্মদ রশিদ শুক্রবারও অনুশীলনে অনুপস্থিত ৷ তবে তিনিও জর্ডান উড়ে যাবেন ৷ ফলে আল-হুসেইনের বিরুদ্ধে নামার আগে স্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল ৷ আগামী 13 সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে জর্ডান রওনা হবে লাল-হলুদ ব্রিগেড ৷ তার আগে আন্তোনিও লোপেজ হাবাস জানিয়ে দিলেন প্রতিপক্ষ সম্পর্কে হোমওয়ার্ক তাঁদের সারা ৷ ভালোভাবেই প্রস্তুতি নিয়েছেন তাঁরা ৷ দল যেভাবে তৈরি হয়েছে তাতে খুশি স্প্যানিশ কোচ ৷ ভালো কিছু করা সম্ভব বলে আশাবাদী তিনি ৷
তবে জর্ডান পৌঁছতে দীর্ঘ বিমানযাত্রা করতে হবে লাল-হলুদ ফুটবলারদের ৷ মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে পৌঁছতে প্রায় তিরিশ ঘণ্টার বিমান যাত্রা নিয়ে খানিকটা উদ্বিগ্ন হাবাস ৷ লাল-হলুদ'কে সদ্য ডুরান্ড জেতানো কোচ দীর্ঘ বিমানযাত্রার ধকল নিয়ে মাঠে নামার বিষয়টাকে কঠিন বলেই মনে করছেন ৷ জর্ডানে লোবা'কে খেলানোর একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ৷ কিন্তু যাঁকে ম্য়াচের পাঁচদিন আগে পর্যন্ত স্বচক্ষে দেখলেনই না, তাঁকে খেলানো নিয়ে এদিন শব্দ ব্যয় থেকে বিরত থাকলেন হাবাস ৷ নয়া বিদেশি ফুটবলার নেওয়ার ব্যাপারেও মুখ খুলতে রাজি হলেন না ৷ তবে অজি উইঙ্গার ক্রিস ইকোনোমিডিস এবং নয়া ডিফেন্ডার দিয়েগো জিভুলিচ'কে যে তিনি তৈরি করে নিয়েছেন, তা জানিয়ে দিলেন বর্ষীয়ান কোচ হাবাস। সবমিলিয়ে মঞ্চ বা পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক, জয়েই চোখ হাবাসের ৷
উল্লেখ্য, গত মাসে কুয়েতের আল-আরাবি'কে ঘরের মাঠে 4-1 গোলে হারিয়ে প্রথমবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের যোগ্যতা অর্জন করেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ জর্ডানের আল-হুসেইন, ইরানের আল-শোর্তা ছাড়া ইস্টবেঙ্গলের গ্রুপে রয়েছে ওমানের ক্লাব আল-সিব ৷ 16 সেপ্টেম্বর প্রথম ম্য়াচের পর আগামী 13 অক্টোবর ঘরের মাঠে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ম্য়াচটি লাল-হলুদ খেলবে ইরানের আল-শোর্তা'র বিরুদ্ধে ৷