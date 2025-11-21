ETV Bharat / sports

দেশের ফুটবলে দৈন্যদশা, হস্তক্ষেপ চেয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চিঠি ইস্টবেঙ্গলের

সদ্য প্রকাশিত ফিফা ব়্য়াংকিংয়ে 142তম স্থানে অধঃপতন হয়েছে ভারতীয় দলের ৷

FILE PIC
ফাইল ছবি (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 9:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 21 নভেম্বর: দেশের সর্বোচ্চ লিগ আইএসএলের ভবিষ্যত বিশ বাঁও জলে ৷ তথৈবচ জাতীয় দলের অবস্থাও ৷ এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জনের প্রশ্নে ছিটকে যেতে হয়েছিল আগেই ৷ মঙ্গলবার নিয়মরক্ষার ম্য়াচে বাংলাদেশের কাছেও হেরেছে খালিদ জামিলের দল ৷ নামতে নামতে ফিফা ক্রমতালিকায় 142তম স্থানে ভারত ৷ এমতাবস্থায় দেশীয় ফুটবলকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৷

ভারতীয় ফুটবলে অচলাবস্থা কাটাতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েই এই চিঠি আইএসএলে অংশগ্রহণ করা কলকাতা জায়ান্টদের ৷ ভারতীয় ফুটবল এমন একটা সময় দাঁড়িয়ে যখন দেশের সেরা লিগ আয়োজনের বিষয়ে আগ্রহী নয় কোনও কর্পোরেট সংস্থা ৷ ফলত তার ভবিষ্যত আঁধারে ৷ আই লিগ কবে হবে, সে ব্য়াপারেও অনিশ্চিত ফেডারেশন এবং অনুরাগীরা ৷ সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জাতীয় দলের অধঃপতন ৷ এমতাবস্থায় দিশাহীন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনও ৷ আইএসএল আয়োজনের ব্যর্থতা যেন দেশে সমগ্র ফুটবল বাস্তুতন্ত্রে প্রভাব ফেলছে ব্যাপকভাবে ৷ এমন সময় ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচাতে পারে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ৷ এমনটা আঁচ করে সভাপতি মুরারী মোহন লোহিয়ার স্বাক্ষরিত চিঠি লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাব থেকে পাঠানো হল নরেন্দ্র মোদির দফতরে ৷

EAST BENGAL URGES PM MODI
প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠি (ETV Bharat)

যে চিঠিতে বলা হয়েছে, আইএসএল এবং অন্য়ান্য লিগ আয়োজন ঘিরে অনিশ্চয়তা ভারতীয় ফুটবলমহলকে যেভাবে অশান্ত করে তুলেছে তাতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আশঙ্কিত ৷ সেখানে লেখা হয়েছে, "আইএসএল কবে এবং কীভাবে শুরু হবে এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা এই মুহূর্তে কারও কাছে নেই ৷ এই অনিশ্চয়তা দেশের খেলাধুলোর ভবিষ্যতকে এক হুমকি এবং উদ্বেগের মুখে ঠেলে দিয়েছে ৷" সেখানে আরও লেখা হয়েছে, "কর্পোরেট জগতের আত্মবিশ্বাস ফেরাতে এবং মসৃণভাবে লিগ এগিয়ে নিয়ে যেতে আপনার হস্তক্ষেপ জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন ৷"

EAST BENGAL URGES PM MODI
প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠি (ETV Bharat)

এদিকে দেশের ফুটবল ভক্তরা শুক্রবার তাকিয়ে সুপ্রিম কোর্টে শুনানির দিকে ৷ যা একদিন পিছিয়ে গিয়েছে ৷ ইতিমধ্যে টেন্ডার কমিটির দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও আইএসএল আয়োজনে কোনও দরপত্র জমা না-পড়ায় লগ্নিকারীদের মনোভাবের কথা জানিয়ে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি ভারতীয় ফুটবলে অচলাবস্থা দূর করতে 12টি আইএসএল ক্লাব শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছে ৷ সেই মামলারই শুনানি আজ সুপ্রিম কোর্টে ৷ এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উৎকণ্ঠা অনেকটা দূর করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

EAST BENGAL
NARENDRA MODI
UNCERTAINITY OVER ISL FUTURE
INDIAN FOOTBALL TEAM
EAST BENGAL URGES PM MODI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.