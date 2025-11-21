দেশের ফুটবলে দৈন্যদশা, হস্তক্ষেপ চেয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চিঠি ইস্টবেঙ্গলের

দেশের ফুটবলে দৈন্যদশা, হস্তক্ষেপ চেয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চিঠি ইস্টবেঙ্গলের
সদ্য প্রকাশিত ফিফা ব়্য়াংকিংয়ে 142তম স্থানে অধঃপতন হয়েছে ভারতীয় দলের ৷
Published : November 21, 2025 at 9:54 AM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: দেশের সর্বোচ্চ লিগ আইএসএলের ভবিষ্যত বিশ বাঁও জলে ৷ তথৈবচ জাতীয় দলের অবস্থাও ৷ এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জনের প্রশ্নে ছিটকে যেতে হয়েছিল আগেই ৷ মঙ্গলবার নিয়মরক্ষার ম্য়াচে বাংলাদেশের কাছেও হেরেছে খালিদ জামিলের দল ৷ নামতে নামতে ফিফা ক্রমতালিকায় 142তম স্থানে ভারত ৷ এমতাবস্থায় দেশীয় ফুটবলকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৷
ভারতীয় ফুটবলে অচলাবস্থা কাটাতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েই এই চিঠি আইএসএলে অংশগ্রহণ করা কলকাতা জায়ান্টদের ৷ ভারতীয় ফুটবল এমন একটা সময় দাঁড়িয়ে যখন দেশের সেরা লিগ আয়োজনের বিষয়ে আগ্রহী নয় কোনও কর্পোরেট সংস্থা ৷ ফলত তার ভবিষ্যত আঁধারে ৷ আই লিগ কবে হবে, সে ব্য়াপারেও অনিশ্চিত ফেডারেশন এবং অনুরাগীরা ৷ সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জাতীয় দলের অধঃপতন ৷ এমতাবস্থায় দিশাহীন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনও ৷ আইএসএল আয়োজনের ব্যর্থতা যেন দেশে সমগ্র ফুটবল বাস্তুতন্ত্রে প্রভাব ফেলছে ব্যাপকভাবে ৷ এমন সময় ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচাতে পারে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ৷ এমনটা আঁচ করে সভাপতি মুরারী মোহন লোহিয়ার স্বাক্ষরিত চিঠি লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাব থেকে পাঠানো হল নরেন্দ্র মোদির দফতরে ৷
যে চিঠিতে বলা হয়েছে, আইএসএল এবং অন্য়ান্য লিগ আয়োজন ঘিরে অনিশ্চয়তা ভারতীয় ফুটবলমহলকে যেভাবে অশান্ত করে তুলেছে তাতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আশঙ্কিত ৷ সেখানে লেখা হয়েছে, "আইএসএল কবে এবং কীভাবে শুরু হবে এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা এই মুহূর্তে কারও কাছে নেই ৷ এই অনিশ্চয়তা দেশের খেলাধুলোর ভবিষ্যতকে এক হুমকি এবং উদ্বেগের মুখে ঠেলে দিয়েছে ৷" সেখানে আরও লেখা হয়েছে, "কর্পোরেট জগতের আত্মবিশ্বাস ফেরাতে এবং মসৃণভাবে লিগ এগিয়ে নিয়ে যেতে আপনার হস্তক্ষেপ জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন ৷"
এদিকে দেশের ফুটবল ভক্তরা শুক্রবার তাকিয়ে সুপ্রিম কোর্টে শুনানির দিকে ৷ যা একদিন পিছিয়ে গিয়েছে ৷ ইতিমধ্যে টেন্ডার কমিটির দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও আইএসএল আয়োজনে কোনও দরপত্র জমা না-পড়ায় লগ্নিকারীদের মনোভাবের কথা জানিয়ে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি ভারতীয় ফুটবলে অচলাবস্থা দূর করতে 12টি আইএসএল ক্লাব শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছে ৷ সেই মামলারই শুনানি আজ সুপ্রিম কোর্টে ৷ এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উৎকণ্ঠা অনেকটা দূর করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷