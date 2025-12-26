সাফজয়ী দলকে সংবর্ধনার মাঝে আইডব্লিউএল সূচি নিয়ে ক্ষোভ ইস্টবেঙ্গলে

সাফজয়ী দলকে সংবর্ধনার মাঝে আইডব্লিউএল সূচি নিয়ে ক্ষোভ ইস্টবেঙ্গলে
সাফ জিতে প্রাপ্ত আর্থিক পুরস্কারের সবটাই তাঁর এনজিও'তে দান করলেন সর্বাধিক গোলস্কোরার ফাজিলা ৷
Published : December 26, 2025 at 11:11 AM IST
কলকাতা, 26 ডিসেম্বর: পঁচিশ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার এবং শতবর্ষের মুদ্রা দিয়ে সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী মহিলা দলকে সম্মানিত করল ইস্টবেঙ্গল ৷ বৃহস্পতিবার ময়দানে সান্ধ্যবাসরে সাফ জয়ী লাল-হলুদের মেয়েরা সংবর্ধিত হলেন ৷ কাঠমান্ডুতে খেতাবজয়ের পর দেশে ফিরে সমর্থকদের অভিনন্দনে ভেসে গিয়েছিলেন সুলঞ্জনা, ফাজিলা, সৌম্যারা ৷ গত সোমবার ক্লাব লনে প্রথা মেনে পতাকা উত্তোলনের সময়ই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল চ্যাম্পিয়ন দলকে আর্থিক পুরস্কারে সংবর্ধিত করা হবে ৷
সেই প্রতিশ্রুতি বৃহস্পতির সন্ধ্যায় পালন করল ইস্টবেঙ্গল ৷ ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুরারি লাল লোহিয়া-সহ ক্লাবের অন্যান্য কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন লগ্নিকারী সংস্থার প্রতিনিধি সন্দীপ আগরওয়াল ৷ জমকালো অনুষ্ঠান শেষে কাটা হয় কেক ৷ কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ বলেন, "ক্লাবের সমর্থন না-থাকলে আমাদের এই সাফল্য আসত না ৷ আইডব্লিউএল খেতাব ধরে রাখাই এখন আমাদের পাখির চোখ ৷" সাফের সর্বোচ্চ গোলদাতা ফাজিলা ইকুয়াপুত বলছেন, "সাফ কাপ জয় সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত ৷"
টুর্নামেন্টে ন'টি গোল করা উগান্ডা স্ট্রাইকারের সংযোজন, "আমরা সকলে মনপ্রাণ উজাড় করে দিয়েছিলাম ৷ এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হৃদয়ভঙ্গের পর দল হিসেবে মনস্থির করতে হয়েছিল ৷ আমরা ব্যাজটার জন্য পরিবার হিসেবে একসঙ্গে খেলেছি ৷ পরিবার হিসেবেই আমরা এই ট্রফিটা জিততে চেয়েছিলাম ৷ এএফসি'র হতাশা ভুলে গিয়ে সামনে যা আছে তাতে মন দিতে ৷ তাই সবকিছুর জন্য অনুরাগীদের অসংখ্য ধন্যবাদ ৷" ভারতে খেলতে এসে লাল-হলুদ সমর্থকদের ভালোবাসা দেখে মুগ্ধ তিনি ৷ ক্লাব ম্যানেজমেন্ট যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে, তা দেখেও আপ্লুত ফাজিলা ৷
The 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗳 𝗦𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗔𝘀𝗶𝗮 brought in #Christmas cheer early! 🎅🎄🔔#JoyEastBengal #MoshalGirls pic.twitter.com/SKTEdjco7U— East Bengal FC (@eastbengal_fc) December 25, 2025
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো যে, ফুটবল খেলেই ফাজিলা দায়িত্ব শেষ করেন না ৷ একটি এনজিও চালান ইস্টবেঙ্গলের গোলমেশিন ৷ গরিব ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ বহন করেন তিনি ৷ ফাজিলা তাই সাফ জয়ের প্রাপ্ত অর্থ তাঁর এনজিও'তে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন ৷ মেয়েদের ফুটবল দলের সাফল্যে গর্বিত লগ্নিকারী সংস্থার শীর্ষকর্তা সন্দীপ আগরওয়াল ৷ তিনি জানান, বছরতিনেক আগে ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা ৷ প্রথম মেয়েদের ফুটবলে উন্নতির জন্য কাজ শুরু করেছিলেন তাঁরাই ৷ তাই মহিলা দলের সাফল্যে অবশ্যই গর্বিত ইমামি ৷
একইসঙ্গে শেষ মুহূর্তে গিয়ে চলতি মরশুমে পুরুষ দল একাধিক ট্রফি হাতছাড়া করায় হতাশ লগ্নিকারী সংস্থার কর্তা ৷ তবে হাল ছাড়ছেন না তিনি ৷ এদিকে কাঠমান্ডু থেকে ফেরার বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে মাঠে নেমে আইডব্লিউএলের প্রথম ম্য়াচ জিতেছে লাল-হলুদের মেয়েরা ৷ আগামিকাল ফের ম্যাচ ৷ সাতদিনে তিনটি ম্যাচ খেলার ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে দলকে ৷ ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার জানাচ্ছেন, এই অমানবিক কাজ দীর্ঘ বছর ধরে তাঁদের সঙ্গে হয়ে আসছে ৷ আর্ন্তজাতিক মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে আসার পরেও সূচির জটে ফেলা হচ্ছে দলকে ৷ শনিবারের ম্যাচটি পিছিয়ে দেওয়ার কথা বলেও লাভ হবে কি না, জানা নেই তাঁর ৷ সবমিলিয়ে পুরো বিষয়টাকে দুর্ভাগ্যজনক বলছেন তিনি ৷