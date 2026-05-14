নব মহাকরণে ক্রীড়ামন্ত্রীকে বরণ ইস্টবেঙ্গলের, আইপিএল ম্য়াচের আমন্ত্রণ জানাল সিএবি-ও

নব মহাকরণে ক্রীড়ামন্ত্রীকে বরণ ইস্টবেঙ্গলের, আইপিএল ম্য়াচের আমন্ত্রণ জানাল সিএবি-ও
শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ছাড়াও ইস্টবেঙ্গলের প্রতিনিধি দলে ছিলেন ফুটবল সচিব সৈকত গঙ্গোপাধ্য়ায় ও প্রাক্তন ফুটবল সচিব বাবলু গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷
Published : May 14, 2026 at 4:56 PM IST
কলকাতা, 14 মে: "নতুন সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রীকে স্বাগত ৷ বাংলার খেলাধুলোর উন্নতিতে যত্নশীল হবেন ৷ ফুটবলের উন্নতিতে যত্নশীল হবেন ৷ রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে বিগত দিনে সদ্ভাব রেখেই আমরা চলেছি ৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না ৷" রাজ্যে বিজেপি সরকারের নয়া ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে এমনটাই বললেন ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ৷ রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীকে নিয়ে বাহাত্তর ঘণ্টা আগে করা মন্তব্যের রেশ ধরেই এদিন নব মহাকরণে পৌঁছে যায় লাল-হলুদের প্রতিনিধি দল ৷ ফুল-মালা-মিষ্টি-উত্তরীয়তে বরণ করে নেওয়া হয় নিশীথ প্রামাণিককে ৷
শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ছাড়াও এদিন ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ইস্টবেঙ্গলের প্রতিনিধি দলে ছিলেন ফুটবল সচিব সৈকত গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন ফুটবল সচিব বাবলু গঙ্গোপাধ্যায় ৷ উপহারস্বরূপ তুলে দেওয়া হয় শতবর্ষের সোনার কয়েন এবং অ্যালমানাক ৷ উত্তরবঙ্গের মানুষ নিশীথ প্রামাণিক ৷ দায়িত্বগ্রহণের পর প্রথমদিনই জানিয়েছিলেন স্ট্রাইকার পজিশনে খেলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন ৷ ইচ্ছে আছে আইএসএল ডার্বি দেখতে যাওয়ার ৷ যদি তিনি আগামী রবিবার ডার্বি দেখতে যান তাহলে ক্রীড়ামন্ত্রকের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পা রাখবেন নিশীথ ৷ ইস্টবেঙ্গলের তরফে জানানো হয়েছে ক্রীড়ামন্ত্রীকে বরণ সৌজন্যের প্রতীক ৷ অতীতেও রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীকে বরণ করে নেওয়া হয়েছে ৷ সেই রীতি এবারও পালন করা হল ৷
Honoured to receive a warm felicitation from distinguished members of East Bengal Club.— Nisith Pramanik (@NisithPramanik) May 14, 2026
Grateful to Sh Debabrata Sarkar Ji, Sr Exec. Member, Sh Saikat Ganguly Ji, Football Secretary of East Bengal Club, & Sh Subir Ganguly Ji for the thoughtful gesture and meaningful interaction. pic.twitter.com/H9XhY5jFyN
এদিকে বৃহস্পতিবার রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীকে বরণ করল সিএবি-ও ৷ রাজ্য ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার হয়ে নিশীথ প্রামাণিকের হাতে স্মারক তুলে দেন কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস ৷ স্মারক উপহার তুলে দেওয়ার পাশাপাশি সিএবি'র তরফে শনিবারের আইপিএল ম্যাচের আমন্ত্রণও জানিয়ে আসা হয় নয়া ক্রীড়ামন্ত্রীকে ৷ আমন্ত্রিত হয়ে খুশি নিশীথ প্রামাণিক-ও ৷
এদিকে ময়দানে জাল ছড়াতে শুরু করেছে বিজেপি ৷ সেই কাজে পরোক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে ৷ এমনটাই কান পাতলে শোনা যাচ্ছে ময়দানে ৷ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এআইএফএফ-এর অফিস বন্ধ হয়ে গিয়েছে বহুদিন ৷ তাই এখন থেকে কলকাতা ময়দানে আশুতোষ কলেজ তাঁবুতে সপ্তাহে দু'দিন বসবেন ফেডারেশন সভাপতি ৷ বাংলার ফুটবলের উন্নতির স্বার্থেই তাঁর এই ভাবনা। তিনি জানিয়েছেন ময়দানে বসেই ক্লাব কর্মকর্তা, কোচ ও প্রাক্তন ফুটবলার কিংবা অন্যান্যদের সঙ্গে বৈঠক করবেন ৷ বাংলা ফুটবলের সমস্যার কথা শুনবেন এবং সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করবেন। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, সভাপতির এই পদক্ষেপে ময়দানের সঙ্গে ফেডারেশনের সরাসরি যোগাযোগ আরও মজবুত হবে ৷