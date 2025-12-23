সাফ জিতে আইডব্লিউএলে চোখ, আইএসএল নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করল লাল-হলুদ

সাফ জিতে আইডব্লিউএলে চোখ, আইএসএল নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করল লাল-হলুদ
সাফ জয়ের ছিয়ানব্বই ঘণ্টার মধ্যে আইডব্লিউএল অভিযান শুরু করছে লাল-হলুদের মেয়েরা ৷
Published : December 23, 2025 at 11:53 AM IST
কলকাতা, 23 ডিসেম্বর: ইস্টবেঙ্গলের কাজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, প্রতিযোগিতার আয়োজন নয় ৷ সুতরাং প্রতিযোগিতা আয়োজনের বাড়তি তাগিদে ইস্টবেঙ্গল নেই ৷ লাল-হলুদ হেড অব ফুটবল থাংবই সিংটোকে সঙ্গে নিয়ে সোমবার সে কথা জানিয়ে দিলেন শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ৷ ফেডারেশন যদি ইন্ডিয়ান সুপার লিগ আয়োজনে অপারগ হয়, তাহলে নিশ্চয় এগিয়ে যাওয়া হবে ৷ তবে ফেডারেশনের আইএসএল আয়োজন নিয়ে অবস্থানটা সামনে আসা উচিত বলে মনে করেন লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা ৷ একইসঙ্গে তাঁর বিশ্বাস যে, ফরম্যাট বদলে হলেও লিগ হবে।
আইএসএল আয়োজন নিয়ে জটিলতা চললেও ভারতীয় ফুটবলে নীতা আম্বানির অবদানের কথা অস্বীকার করতে নারাজ ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা ৷ নীতা আম্বানি যেভাবে ভারতীয় ফুটবলের পাশে দাঁড়িয়েছেন তা আগে দেখা যায়নি বলে মনে করেন দেবব্রত সরকার ৷ তবে সেই পাশে দাঁড়ানোয় ভালো নাকি খারাপ হয়েছে, সেই তুলনার সুযোগ আপাতত নেই বলে মনে করেন তিনি ৷
সাফ ক্লাব কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ছিয়ানব্বই ঘণ্টার মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলকে আইডব্লুএলে নামতে হচ্ছে ৷ প্রতিপক্ষ তামিলনাড়ুর সেতু এফসি ৷ সদ্য দক্ষিণ এশিয়া সেরা হওয়ার তকমা গায়ে নিয়ে মাঠে নামা মানে প্রত্যাশার বাড়তি চাপ কাঁধে ৷ তার মধ্যে উৎসবের রেশ কাটেনি এখনও ৷ বিষয়টি মাথায় রেখে কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ বলছেন, "খেতাব ধরে রাখা আরও কঠিন ৷ আমরা সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করব ৷ জানি সমর্থকদের উন্মাদনা আরও কয়েকগুণ বেড়েছে ৷ সেই সমর্থনের দাম রাখতে চাই।"
উন্মাদনার কারণে কি চাপও আগের থেকে বেড়েছে ? প্রশ্নটা আসবে ধরেই লাল-হলুদ মহিলা দলের কোচ বলছেন, "সকলে ইস্টবেঙ্গলের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানে ৷ আমরা জানি কোন ক্লাবের জার্সি গায়ে খেলছি ৷ আমি কোনওরকম চাপ নিতে চাই না ৷ বরং এই চাপ তাগিদের মাত্রা আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবে ৷ চাপেই দল সেরাটা দেবে ৷"
Champions sleep, champions dream, champions fulfil their dreams! ✨♥️💛#JoyEastBengal #SAFFClubWomens2025 #MoshalGirls pic.twitter.com/RhGsGeXW3l— East Bengal FC (@eastbengal_fc) December 22, 2025
গোকুলাম কেরালাকে দু’বার ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ জেতানোর পরেও সেখানে থাকেননি অ্যান্থনি ৷ নিজেকে সমৃদ্ধ করতে কলকাতার ক্লাবে এসেছেন। পেশাদার কোচ নয়, বরং এখানে নিজেকে তৈরি করেছেন বড় দাদার মতো ৷ যে কেউ যে কোনও সময়ে তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে পারে ৷ অ্যান্থনির সবচেয়ে বড় গুণ বিশ্বাসযোগ্যতা ৷ তাই তো কোচের এক ডাকেই ইস্টবেঙ্গলে খেলার কথা দ্বিতীয়বার ভাবেননি ফাজিলা ইকুয়াপুত, সৌম্যা গুগুলোথ, সুইটি দেবীরা।
সাফে বিধ্বংসী ছন্দে ছিলেন উগান্ডার স্ট্রাইকার ফাজিলা ৷ ইস্টবেঙ্গলের 16 গোলে তাঁর একারই অবদান ন'গোল ৷ সোনার বুটও তাঁর ৷ বাংলাদেশের নাসরিন স্পোর্টস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে করেছিলেন পাঁচ গোল ৷ আশ্বস্ত কোচ বলছেন, "ফাজিলা আত্মতুষ্টিতে ভুগছিল ৷ অনেক সুযোগ নষ্ট করেছে ৷ ওকে ফাইনালের আগে আমাকে আলাদা করে সময় দিতে হয়েছে ৷ ও শেষে আমার ভরসার দাম দিয়েছে ৷ ফাইনালে জোড়া গোল করে দলকে সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতিয়েছে ৷"