মোহনবাগান জেতায় মূল্যহীন ইস্টবেঙ্গলের বিরাট জয়, শিল্ডেও প্রথম দল খেলাতে অনিচ্ছুক হাবাস !

মোহনবাগান জেতায় মূল্যহীন ইস্টবেঙ্গলের বিরাট জয়, শিল্ডেও প্রথম দল খেলাতে অনিচ্ছুক হাবাস !
অপরাজিত থেকেও গ্রুপ পর্বের পয়েন্ট গণ্য না-হওয়ায় খেতাব হাতছাড়া ইস্টবেঙ্গলের ৷ যদিও একে অজুহাত মানতে নারাজ লাল-হলুদের শীর্ষকর্তা ৷
Published : September 19, 2026 at 7:54 PM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: অদ্ভুত এক নিয়মের গেরোয় কলকাতা লিগ হাতছাড়া হল ইস্টবেঙ্গলের ৷ প্রথম দু'ম্য়াচে ড্রয়ের পর চ্য়াম্পিয়নশিপ রাউন্ডের শেষ ম্য়াচে জয়ে ফিরল তারা ৷ ঘরের মাঠে কোল ইন্ডিয়াকে 7-0 গোলে হারালো লাল-হলুদ ৷ অথচ অন্যদিকে মিনি ডার্বিতে মোহনবাগান জয়লাভ করায় তা মূল্যহীন হয়ে গেল ৷ গ্রুপ পর্বের পয়েন্ট এবার চ্যাম্পিয়নশিপে গণ্য না-হওয়ায় অপরাজিত থেকেও লিগ পেল না গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
অথচ গ্রুপ পর্ব থেকে সর্বাধিক 27 পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সে পৌঁছেছিল ইস্টবেঙ্গল ও ভবানীপুর ৷ সেখানে 23 পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করেছিল মোহনবাগান ৷ সে যাইহোক, তাতে অবশ্য চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সাফল্যকে খাটো করে দেখার জায়গা নেই ৷ 2018 সালের পর খেতাব জিতল সবুজ-মেরুন ৷ তবে খেতাব পুনরুদ্ধার করতে মনবীর, সাহাল, ছাংতে, শুভাশিসদের মতো সিনিয়রদের সাহায্য নিতে হল তাদের ৷ তাই খেতাব না-এলেও সমর্থকদের করতালির মধ্যে দিয়ে এদিন ইস্টবেঙ্গল মাঠে ছাড়েন জুনিয়র ফুটবলাররা ৷ ইস্টবেঙ্গলের হয়ে এদিন দু'টি করে গোল বিজয় মুর্মু ও আকাশ হেমব্রমের ৷
বড় ব্যবধানে জিততে হবে ৷ এই মন্ত্র নিয়েই শেষ ম্য়াচে শনিবার নেমেছিল অর্চিষ্মান বিশ্বাসের ছেলেরা ৷ তিন মিনিটেই গোল উৎসব শুরু হয়ে যায় ৷ ডার্বির গোলদাতা মহম্মদ বিলালের স্কোরশিটে নাম তোলেন জয় রাজের পাস থেকে। সাত মিনিট পরে ফের গোল। এবার আকাশ হেমব্রমের পাস থেকে বিজয় মুর্মুর গোলে ইস্টবেঙ্গল 2-0 করে ৷ এরপর প্রথমার্ধে আর গোল আসেনি ৷
বারাসতে মোহনবাগান বনাম মহামেডান ম্য়াচ তখন 1-1 ৷ খেতাবের সম্ভাবনা আঁচ করে বিরতির পরে আক্রমণে ঝড় তোলে লাল-হলুদ ৷ 53 মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের তৃতীয় গোলদাতা আকাশ ৷ 59 মিনিটে আকাশের পাস থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন বিজয় মুর্মু ৷ 66 মিনিটে পেনাল্টি থেকে ইস্টবেঙ্গলের পঞ্চম গোল তন্ময় দাসের ৷ এরপর সংযুক্তি সময়ে ষষ্ঠ গোল আকাশের এবং দু'মিনিট বাদে সাত গোলের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেন উত্তম হাঁসদা ৷
No excuses. No shortcuts. Only unbeaten team in this #CFL! 🔴🟡— East Bengal FC (@eastbengal_fc) September 19, 2026
Chin up, young boys! You gave your best and we are immensely proud of your effort! 👏#JoyEastBengal pic.twitter.com/xn4RpQn0Ic
লিগ জয়ের হ্যাটট্রিক হাতছাড়া হওয়ার হতাশা থাকলেও ছেলেদের লড়াইয়ের প্রশংসা করেন কোচ অর্চিষ্মান ৷ হতাশা শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারের গলাতেও ৷ পয়েন্টের অদ্ভুত নিয়মকে অবশ্য কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ তিনি ৷ একইসঙ্গে মোহনবাগানকে অভিনন্দন জানালেন লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা ৷ একইসঙ্গে জানিয়ে দিলেন আগামিকাল বাগান তাঁবুতে মিষ্টির হাঁড়ি পৌঁছে যাবে ৷ একইসঙ্গে আইএফএ শিল্ডের দল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করলেন তিনি ৷ 22 সেপ্টেম্বর শুরু হতে চলা টুর্নামেন্টে হাবাস প্রথম দলকে ছাড়তে রাজি হচ্ছে না বলে জানালেন তিনি ৷ তবু আলোচনা চলছে বলেও জানান দেবব্রত সরকার ৷ এখন দেখার শুরুতে না-হলেও টুর্নামেন্টের নকআউট পর্বে লাল-হলুদের সিনিয়র ফুটবলাররা খেলেন কি না শিল্ডে ৷