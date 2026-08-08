সাউথ ইউনাইটেড'কে গোলের মালা পরিয়ে নকআউটের দোরগোড়ায় লাল-হলুদ

সাউথ ইউনাইটেড'কে গোলের মালা পরিয়ে নকআউটের দোরগোড়ায় লাল-হলুদ
সেরা দুই দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দলের তালিকায় স্থান করে ডুরান্ডে ভারতসেরাদের শেষ আটে যাওয়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ৷
Published : August 8, 2026 at 11:13 AM IST
কলকাতা, 8 অগস্ট: ডার্বিতে একমাত্র গোলে হারতে হলেও গ্রুপ পর্বের বাকি দু'ম্যাচে প্রতিপক্ষকে 13 গোল দিয়ে ডুরান্ডে নকআউট কার্যত নিশ্চিত করে ফেলল ইস্টবেঙ্গল ৷ তিন ম্যাচে ছয় পয়েন্ট সঙ্গে 12 গোলের পার্থক্য নিয়েও লাল-হলুদের পরের পর্বে যাওয়া পুরোপুরি নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না যেহেতু অন্যান্য গ্রুপের ম্যাচ এখনও বাকি ৷ তবে সেরা দুই দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দলের তালিকায় জায়গা করে ভারতসেরাদের শেষ আট স্রেফ সময়ের অপেক্ষাই বলা যায় ৷
সিআইএসএফ প্রোটেক্টর্স'কে আট গোল দেওয়ার পর শুক্রবার সাউথ ইউনাইটেড'কে পাঁচ গোল দিল ইস্টবেঙ্গল ৷ দানি রামিরেজ, মহম্মদ রশিদ, হার্দিক ভাট, বিপিন সিং, ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা গোলের খাতায় নাম তুললেন ৷ এর মধ্যে নবাগত স্প্যানিয়ার্ড দানি রামিরেজের গোলটি দেখার জন্য সহস্র মাইল পথ হাঁটা যায় ৷ মিগুয়েল ফিগেরার বদলি হিসেবে দলে যোগ দিয়ে স্পেনের মিডিও ধীরে-ধীরে ডানা মেলতে শুরু করেছেন ৷ এদিন ম্যাচের ছ'মিনিটে লাল-হলুদ জার্সিতে প্রথম গোলটি করলেন বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া অসাধারণ সোয়ার্ভিং শটে ৷
সাউথ ইউনাইটেড এফসির বিরুদ্ধে এদিন যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গল প্রথম থেকেই নিয়ন্ত্রক। বিরতির আগে ছিয়াশি শতাংশ বল তাদের দখলে ৷ গোলমুখী শট 21টি ৷ তা থেকে গোল হয় দু'টো। ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় গোল 24 মিনিটে ৷ দানি রামিরেজের শর্ট কর্নার ব্যাক হেডে এডমুন্ড লালরিনডিকা বাড়িয়ে দেন রশিদকে। বিনা বাধায় মাপা হেডে গোল রশিদের ৷
DANI RAMIREZ with a worldie! ⚽️— Durand Cup (@thedurandcup) August 7, 2026
Watch live on @SonySportsNetwk & @SonyLIV#EBFCSUFC #135thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredbySBIandCIL #DeshKaCup #ManyChampionsOneLegacy pic.twitter.com/1sqj66EK3J
ধারে-ভারে যোজন এগিয়ে থাকা ইস্টবেঙ্গলের শুক্রবার সন্ধ্যায় জয় পাওয়া নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না ৷ গোলের ব্যবধান কত হতে পারে, তা নিয়ে চলছিল জল্পনা ৷ বিরতির আগে গোলসংখ্যাটা দু'য়ের বদলে তিন কিংবা চার হতে পারত যদি পিভি বিষ্ণু জেসিন টিকে'রা একাধিক সুযোগ নষ্ট না-করতেন ৷ 73 মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের তৃতীয় গোল হার্দিক ভাটের দূরপাল্লার জোরালো শটে ৷ রাইট-ব্যাকে ভরসা দিলেন এই নবাগত ৷
FT | EBFC 5 - 0 SUFC— Durand Cup (@thedurandcup) August 7, 2026
A clinical performance from EBFC!
Watch live on @SonySportsNetwk & @SonyLIV#EBFCSUFC #135thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredbySBIandCIL #DeshKaCup #ManyChampionsOneLegacy pic.twitter.com/Y5l2K8SHRn
এএফসি কাপের প্রথম ম্যাচের আগে দলকে দেখে নেওয়ার শেষ সুযোগ ছিল এদিন হাবাসের কাছে ৷ বিদেশিদেরও দেখে নেওয়ার সুযোগ পেলেন তিনি ৷ আনোয়ার আলির পাশে নাচো মনসালভে আস্থা জোগালেন ৷ জেসিন টিকে'র পরিবর্ত হিসেবে প্রথমবার লাল-হলুদ জার্সিতে নামলেন অজি উইঙ্গার ক্রিস ইকোনোমিডিস ৷ অভিষেক ম্যাচে চোখ টানার পাশাপাশি 81 মিনিটে বিপিন সিং'কে গোলের বলও সাজিয়ে দিলেন ৷ ম্যাচের সংযুক্তি সময়ে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে পঞ্চম গোল পরিবর্ত হিসেবে নামা ডেভিডের ৷