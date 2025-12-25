জয় দিয়ে আইডব্লিউএল ধরে রাখার অভিযান শুরু লাল-হলুদের

জয় দিয়ে আইডব্লিউএল ধরে রাখার অভিযান শুরু লাল-হলুদের
আইডব্লিউএল ওপেনারে লাল-হলুদের হয়ে জয়সূচক গোলটি সৌম্যা গুগুলোথের ৷
কলকাতা, 25 ডিসেম্বর: দিনকয়েক আগে কাঠমান্ডুতে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা দলের শিরোপা জিতেছে তাঁরা ৷ খুব বেশি বিরতি না-নিয়েই বুধে আইডব্লিউএল অভিযান শুরু করল ইস্টবেঙ্গল ৷ ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নদের ঘিরে প্রত্যাশার পারদ ছিল চরমে ৷ তাতে সিলমোহর দিয়ে জিতে খেতাব ধরে রাখার অভিযান শুরু করল লাল-হলুদের মেয়েরা ৷ কল্যাণীতে তামিলনাড়ুর সেতু এফসি'কে হারিয়ে অনুরাগীদের বড়দিনের উপহার দিল তাঁরা ৷ জয়সূচক গোলটি করলেন সৌম্য়া গুগুলোথ ৷
সাফ জিতে শহরে ফেরার 72 ঘণ্টার মধ্যে ম্য়াচ ৷ যা নিয়ে কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন ৷ একইসঙ্গে শঙ্কা কাজ করছিল ক্লান্তি নিয়ে ৷ ঠাসা সূচি ও আর্ন্তজাতিক ফুটবলের দৌড়ঝাঁপের ফলে আইডব্লিউএলের আগে তাঁদের হাতে সময় পর্যাপ্ত ছিল না বলে দাবি করেছিলেন লাল-হলুদ কোচ ৷ তবু সেসব ধোপে টিকল না ৷
কল্যাণী স্টেডিয়ামে এদিন ছোট-ছোট পাস খেলে বলের দখল রাখে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা ৷ তবে সেতু এফসি ধীরে ধীরে ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে নিতে থাকে ৷ খেলার বিপরীতে গিয়ে 32 মিনিটে ইস্টবেঙ্গল গোলের সহজ সুযোগ হাতছাড়া করে ৷ প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর লাল-হলুদ দ্বিতীয়ার্ধে গোলের জন্য ঝাঁপায় ৷ প্লেয়াররা ম্যাচ ফিট থাকায় অপর্যাপ্ত অনুশীলন সত্ত্বেও অসুবিধা হয়নি ৷ 77 মিনিটে বক্সের মধ্যে বল পেয়ে বাঁ-পায়ের দর্শনীয় শটে তা জালে রাখেন সৌম্যা ৷ গোলের পর 'সিআর সেভেন'-এর মতো সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন ইস্টবেঙ্গলের সাত নম্বর ৷
The clock read 7️⃣7️⃣ ⏰— East Bengal FC (@eastbengal_fc) December 24, 2025
When the SG7️⃣ thunderbolt struck ⚡
THA7️⃣A FOR A REASON 🫡#JoyEastBengal #IWL | Soumya Guguloth pic.twitter.com/OyKke7HJQe
মেয়েদের জয়ের দিনে সাফল্যের সরণিতে ছেলেদের রিজার্ভ দলও ৷ ডায়মন্ড হারবার এফসি'কে হারিয়ে কুলদাকান্ত মেমোরিয়াল শিল্ডে চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের ছেলেরা ৷ অনিশ্চিত আইএসএল ৷ সিনিয়র দল সুপার কাপ ফাইনালের পরে ছুটিতে ৷ এই অবস্থায় জারি ছিল ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দলের ফুটবল ৷ এদিনের খেতাব জয় তারই ফল ৷ ফাইনালে 24 মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 35 মিনিটে 2-0 করেন শ্যামল বেসরা ৷ দু'মিনিট বাদে মহম্মদ নাসিব ম্যাচের তৃতীয় গোলটি করেন ৷
FT | The #MoshalGirls' title defence begins with 3️⃣ crucial points 🆚 Sethu! ♥️💛#JoyEastBengal #IWL pic.twitter.com/LPn3NwRd2G— East Bengal FC (@eastbengal_fc) December 24, 2025
প্রথমার্ধেই 0-3 গোলে পিছিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে আর লড়াই দিতে পারেনি ডায়মন্ড হারবার ৷ লাল-হলুদের হয়ে দুরন্ত ফুটবল আমন সিকে ও সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ সবমিলিয়ে কলকাতা লিগের পর কুলদাকান্ত শিল্ড এল ইস্টবেঙ্গলের ঘরে ৷ রায়গঞ্জ এমনিতেই লাল-হলুদ সমর্থকে ঠাসা ৷ ফলত ইস্টবেঙ্গল এদিন চ্যাম্পিয়ন হতেই স্থানীয় অনুরাগীরা মাঠে ঢুকে সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন ৷ ফুটবলারদের নিয়েও উৎসব করেন তাঁরা ৷