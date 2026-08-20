তেকাঠির নীচে ত্রাতা গিল, টাই ভেঙে ডুরান্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল
28 বারের জন্য ডুরান্ড কাপের ফাইনালে পৌঁছল লাল-হলুদ ৷ তবে গোলনষ্টের প্রদর্শনী চিন্তায় রাখবে হাবাস'কে ৷
Published : August 20, 2026 at 7:13 AM IST
কলকাতা, 20 অগস্ট: ম্যাচটা যে সহজ হবে না তা অনুমেয় ছিল ৷ বিশেষ করে বিপক্ষের আপফ্রন্টে যখন প্রতিযোগিতায় সাত গোল করা রদ্রিগুইনহো'র মতো একজন স্ট্রাইকার রয়েছেন ৷ কিন্তু বুধবার ডুরান্ড কাপের প্রথম সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ এসসি দিল্লি নয়, নিজেরাই ম্য়াচটাকে কঠিন করে তুললেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারার ৷ অজস্র সুযোগের অপচয় করেও গোলরক্ষক প্রভসুখন গিলের দস্তানায় ডুরান্ডের ফাইনালে লাল-হলুদ ৷ টাইব্রেকারে 5-3 গোলে জিতল তারা ৷ ম্যাচে একটি পেনাল্টি সেভের পর শুটআউটে বিপক্ষের একটি শট বাঁচিয়ে নায়ক গিল ৷
তবে কেবল সুযোগ নষ্টই নয় ৷ ইস্টবেঙ্গল এবং জয়ের মাঝে এদিন কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল গোলপোস্ট ৷ মহম্মদ রশিদেরই দু'টো শটের একটি প্রতিহত হল ক্রসবারে, একটি ফিরল পোস্টে ধাক্কা খেয়ে ৷ গোলপোস্টের কারণে স্কোরশিটে নাম উঠল না জেসিন টিকে'রও ৷ সবমিলিয়ে পরিসংখ্য়ানেই পরিষ্কার যে সারা ম্য়াচে এদিন কতোটা আধিপত্য নিয়ে খেলেছে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ছেলেরা ৷ শেষ আটে পিছিয়ে থেকে প্রতিপক্ষ রায়েংদাই এফসি'কে পাঁচ গোল দিয়ে ইস্টবেঙ্গলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল এসসি দিল্লি ৷ কিন্তু বুধের সন্ধ্যায় যুবভারতীতে তারা কাগুজে বাঘ ছাড়া কিছুই নয় ৷
East Bengal FC are through to the final!— Durand Cup (@thedurandcup) August 19, 2026
The Red & Gold hold their nerve in a dramatic penalty shootout to secure their place in the title clash.
One more step. One final to go.
Watch live on @SonySportsNetwk , @SonyLIV & Sony Aath.#SCDEBFC… pic.twitter.com/ZVbUKF6Foa
33 মিনিটে সন্দীপ মান্ডির ভুলে অবশ্য পেনাল্টি আদায় করে নিয়েছিল দিল্লি ৷ বক্সের মধ্যে রদ্রিগুইনহো'কে ল্যাং মেরে ফেলে দিলে রেফারি পেনাল্টি দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু ব্রাজিলিয়ানের স্পটকিক রুখে দেন গিল ৷ প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকে ৷ দ্বিতীয়ার্ধজুড়ে চলে লাল-হলুদ ফুটবলারদের সুযোগের অপচয় ৷ যা ফাইনালে উঠলেও চিন্তায় রাখবে স্প্যানিশ কোচকে ৷ পরিবর্ত হিসেবে নামা ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা, দানি রামিরেজ, জেসিন টিকে'রা সুযোগ নষ্টের তালিকায় ৷ সবমিলিয়ে 60 শতাংশ বল দখলে রেখে, 20টি শট নিয়ে ম্য়াচের নিয়ন্ত্রক হলেও নির্ধারিত সময়ে ম্য়াচ জিততে ব্যর্থ হয় ইস্টবেঙ্গল ৷ ম্য়াচ গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে ৷
East Bengal FC are through to the final and the celebration unfolds.— Durand Cup (@thedurandcup) August 19, 2026
Watch live on @SonySportsNetwk , @SonyLIV & Sony Aath#SCDEBFC #135thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredbySBIandCIL #DeshKaCup #ManyChampionsOneLegacy pic.twitter.com/Di4A0TljC9
সেখানে জুয়াও পেনার প্রথম শটটি ডানদিকে ঝাঁপিয়ে রুখে দেন গিল ৷ অন্যদিকে পাঁচ শটের সবক'টি যথাক্রমে জালে রাখেন আনোয়ার আলি, রোহিত দানু, লালচুংনুঙ্গা, ক্রিস ইকোনোমিডিস এবং মহম্মদ রশিদ ৷ শেষপর্যন্ত শুটআউটে 5-3 গোলে জিতে 28 বারের জন্য ডুরান্ডের ফাইনালে পৌঁছে যায় ভারতসেরারা ৷ আগামী রবিবার 17 বারের জন্য খেতাব জয়ের লক্ষ্যে নামবে তাঁরা ৷ সামনে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড বনাম মোহনবাগান ম্য়াচের বিজয়ী ৷